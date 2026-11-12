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 | Şenay Yurtalan
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Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: 90 kilometrelik fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarıısı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Tekirdağ da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi’nde perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen kuvvetli rüzgarın, Cuma günü fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: 90 kilometrelik fırtına geliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 14:01

tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ’nde etkisini artırırken, rüzgarın saatte 60-90 kilometreye çıkması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: 90 kilometrelik fırtına geliyor

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde 13 Kasım Cuma sabahından itibaren etkisini artıracak ve saatte 60-90 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Fırtınanın 13 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde etkisini artırması ve rüzgarın saatte 60-90 kilometreye çıkması bekleniyor.
Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Meteorolojik uyarının 12 Kasım Perşembe günü saat 12.00’de başlayıp 14 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’a kadar geçerli olacağı bildirildi.
Vatandaşlar ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: 90 kilometrelik fırtına geliyor

CUMARTESİ AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülürken, meteoroloji yetkilileri kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: 90 kilometrelik fırtına geliyor

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUNMASI UYARISI

Uyarıda; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi risklere dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteorolojik uyarının 12 Kasım Perşembe günü saat 12.00’de başlayıp 14 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’a kadar geçerli olacağı bildirildi.

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