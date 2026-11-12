Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren fırtına Marmara Bölgesi’nde etkisini artırırken, rüzgarın saatte 60-90 kilometreye çıkması bekleniyor.

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HABERİN ÖZETİ Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: 90 kilometrelik fırtına geliyor Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde 13 Kasım Cuma sabahından itibaren etkisini artıracak ve saatte 60-90 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Fırtınanın 13 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde etkisini artırması ve rüzgarın saatte 60-90 kilometreye çıkması bekleniyor. Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Meteorolojik uyarının 12 Kasım Perşembe günü saat 12.00’de başlayıp 14 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’a kadar geçerli olacağı bildirildi. Vatandaşlar ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

CUMARTESİ AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülürken, meteoroloji yetkilileri kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUNMASI UYARISI

Uyarıda; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi risklere dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteorolojik uyarının 12 Kasım Perşembe günü saat 12.00’de başlayıp 14 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’a kadar geçerli olacağı bildirildi.