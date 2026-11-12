Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: 90 kilometrelik fırtına geliyor

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İstanbul
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren fırtına Marmara Bölgesi’nde etkisini artırırken, rüzgarın saatte 60-90 kilometreye çıkması bekleniyor.
Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülürken, meteoroloji yetkilileri kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Uyarıda; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi risklere dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Meteorolojik uyarının 12 Kasım Perşembe günü saat 12.00’de başlayıp 14 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’a kadar geçerli olacağı bildirildi.