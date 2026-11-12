12 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu alarm: Kuvvetli fırtına kapıda

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Kasım Perşembe günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde normalleri civarında seyretmeye devam edeceği belirtildi.
Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına beklendiği bildirilirken, İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetleneceği belirtildi.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|Bursa
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Çanakkale
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı
|İstanbul
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kırklareli
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|EGE
|Denizli
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İzmir
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Manisa
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Muğla
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|Adana
|23°C
|Parçalı bulutlu
|Antalya
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Burdur
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Hatay
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|Ankara
|16°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|Çankırı
|15°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|Eskişehir
|17°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|Konya
|17°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|BATI KARADENİZ
|Bolu
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Düzce
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kastamonu
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
|Zonguldak
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Amasya
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Rize
|19°C
|Parçalı bulutlu
|Samsun
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|Trabzon
|18°C
|Parçalı bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|Erzurum
|8°C
|Parçalı bulutlu
|Kars
|8°C
|Parçalı bulutlu
|Malatya
|13°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Van
|8°C
|Parçalı ve az bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Diyarbakır
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Mardin
|12°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Siirt
|13°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Şanlıurfa
|17°C
|Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney ilçeleri ile Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu