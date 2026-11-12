12 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu alarm: Kuvvetli fırtına kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Kasım Perşembe günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde normalleri civarında seyretmeye devam edeceği belirtildi.

11 KENTE SARI KOD

Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına beklendiği bildirilirken, İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetleneceği belirtildi.

12 KASIM PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA Bursa 24°C Parçalı ve çok bulutlu Çanakkale 22°C Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı İstanbul 21°C Parçalı ve çok bulutlu Kırklareli 21°C Parçalı ve çok bulutlu EGE Denizli 22°C Parçalı ve çok bulutlu İzmir 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Manisa 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Muğla 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Adana 23°C Parçalı bulutlu Antalya 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Burdur 17°C Parçalı ve çok bulutlu Hatay 18°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Ankara 16°C Parçalı yer yer çok bulutlu Çankırı 15°C Parçalı yer yer çok bulutlu Eskişehir 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu Konya 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu BATI KARADENİZ Bolu 16°C Parçalı ve çok bulutlu Düzce 23°C Parçalı ve çok bulutlu Kastamonu 15°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı Zonguldak 22°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya 18°C Parçalı ve çok bulutlu Rize 19°C Parçalı bulutlu Samsun 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Trabzon 18°C Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU Erzurum 8°C Parçalı bulutlu Kars 8°C Parçalı bulutlu Malatya 13°C Parçalı ve az bulutlu Van 8°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Diyarbakır 15°C Parçalı ve az bulutlu Mardin 12°C Parçalı ve az bulutlu Siirt 13°C Parçalı ve az bulutlu Şanlıurfa 17°C Parçalı ve az bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney ilçeleri ile Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu