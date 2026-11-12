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 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 07:37
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 07:44

12 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu alarm: Kuvvetli fırtına kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; İstanbul dahil 11 kent için sağanak yağış uyarısı verildi. Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına görüleceği bildirildi. İşte 12 Kasım Perşembe güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 07:37
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 07:44

12 Kasım Perşembe günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Kıyı Ege ile , Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde normalleri civarında seyretmeye devam edeceği belirtildi. 

12 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu alarm: Kuvvetli fırtına kapıda

11 KENTE SARI KOD

Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına beklendiği bildirilirken, dahil 11 ile sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetleneceği belirtildi. 

12 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu alarm: Kuvvetli fırtına kapıda

12 KASIM PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABursa24°CParçalı ve çok bulutlu
Çanakkale22°CParçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı
İstanbul21°CParçalı ve çok bulutlu
Kırklareli21°CParçalı ve çok bulutlu
EGEDenizli22°CParçalı ve çok bulutlu
İzmir23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZAdana23°CParçalı bulutlu
Antalya22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur17°CParçalı ve çok bulutlu
Hatay18°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUAnkara16°CParçalı yer yer çok bulutlu
Çankırı15°CParçalı yer yer çok bulutlu
Eskişehir17°CParçalı yer yer çok bulutlu
Konya17°CParçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZBolu16°CParçalı ve çok bulutlu
Düzce23°CParçalı ve çok bulutlu
Kastamonu15°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak22°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya18°CParçalı ve çok bulutlu
Rize19°CParçalı bulutlu
Samsun21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon18°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLUErzurum8°CParçalı bulutlu
Kars8°CParçalı bulutlu
Malatya13°CParçalı ve az bulutlu
Van8°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır15°CParçalı ve az bulutlu
Mardin12°CParçalı ve az bulutlu
Siirt13°CParçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa17°CParçalı ve az bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney ilçeleri ile Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

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#İstanbul
#Antalya
#12 Kasım
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Kıyı Ege
#Gündem
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