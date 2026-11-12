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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 16:40

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten Sercan Sayal açıklaması: "Suçla mücadelede kararlıyız"

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 116 ayrı aranma kaydı bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Sercan Sayal’ın Yunanistan tarafından Türkiye'ye iadesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "Hiçbir sınırın suçla mücadelede kararlılığımıza engel olmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 16:40

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından 116 ayrı aranma kaydı bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Sercan Sayal’ın Yunanistan tarafından Türkiye'ye iadesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten Sercan Sayal açıklaması: "Suçla mücadelede kararlıyız"

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Türkiye'nin talebi üzerine, hakkında 116 ayrı aranma kaydı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye teslim edildi.
Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile 1 Eylül'de yapılan görüşmede, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi ele alındı.
Görüşmede Türkiye'ye teslimi beklenen kişilere yönelik talepler iletildi.
Tasarlayarak öldürme, nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlardan aranan Sercan Sayal'ın iadesi sağlandı.
Sayal hakkında 116 ayrı aranma kaydı bulunuyor ve kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranıyordu.
Bu gelişme, ülkeler arasındaki adli iş birliğinin somut bir sonucu olarak belirtildi.
Bakan, Yunanistan makamlarına ve Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teşekkür etti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Hiçbir sınırın suçla mücadelede kararlılıklarına engel olmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Bakan Gürlek, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini aktardı.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten Sercan Sayal açıklaması: "Suçla mücadelede kararlıyız"

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Adalet Bakanı Sayın Yorgos Floridis ile 1 Eylül’de gerçekleştirdiğimiz görüşmede, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesine ilişkin süreçleri ele almış, ülkemize teslimleri beklenen kişilere yönelik taleplerimizi iletmiştik.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten Sercan Sayal açıklaması: "Suçla mücadelede kararlıyız"

Bu görüşmede iadesini gündeme getirdiğimiz kişilerden biri olan, tasarlayarak öldürme, nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlardan hakkında 116 ayrı aranma kaydı bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Sercan Sayal’ın Yunanistan’dan ülkemize teslimi sağlandı.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten Sercan Sayal açıklaması: "Suçla mücadelede kararlıyız"

Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliğinin somut bir sonucu olan bu gelişmeye sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Sayın Floridis’e ve Yunanistan makamlarına teşekkür ediyorum. Hiçbir sınırın suçla mücadelede kararlılığımıza engel olmasına izin vermeyecek, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

https://x.com/abakingurlek/status/2120867636296708150

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#Yunanistan Adalet Bakanı
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#Gündem
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