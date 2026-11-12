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3. Sayfa
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 15:44

Beyoğlu'nda korkunç olay: Evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Korkunç olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 15:44

'un ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Bir evde ceset bulunduğu yönündeki ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

HABERİN ÖZETİ

Beyoğlu'nda korkunç olay: Evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu

Bilgi Okunma süresi 7 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir evde halıya sarılı halde bir erkek cesedi bulundu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 7 saniyeye düşürüldü.

EVDE HALIYA SARILI CESET BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarı üzerine adrese gitti. Dairede arama yapan ekipler, halıya sarılı halde erkek cesedi buldu. ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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#3. Sayfa
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