Beyoğlu'nda korkunç olay: Evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu

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İstanbul
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Bir evde ceset bulunduğu yönündeki ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarı üzerine adrese gitti. Dairede arama yapan ekipler, halıya sarılı halde erkek cesedi buldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.