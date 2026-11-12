CANLI MAÇ ANLATIMI | Türkiye Belçika UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanıyor.

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele eden Türkiye, 1. Grup'taki beşinci maçında bugün saat 20.00'de İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE 4 MAÇINDAN DA MAĞLUBİYETLE AYRILDI

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında Kocaeli'de karşılaştığı Fransa'ya 1-0, ikinci maçında ise Bursa'da ağırladığı İtalya'ya 4-1'lik skorlarla mağlup oldu. Milliler, üçüncü maçında deplasmanda konuk olduğu Belçika'ya 3-0, dördüncü maçında ise deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya 3-1 yenildi. Puanı bulunmayan ay-yıldızlılar grupta son sırada yer alıyor.

Belçika ise UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya'yı 2-0 yenerken ikinci maçında ise sahasında ağırladığı Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Gruptaki üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Türkiye'yi 3-0 yenen Belçika, dördüncü maçında ise deplasmanda karşılaştığı Fransa'ya 4-1 mağlup oldu. Belçika, topladığı 6 puanla grupta 3. sırada bulunuyor.

MİLLİLER 659. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Takım, tarihindeki 659. müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 369'u resmi, 289'u özel 658 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 247 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 281'i deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 908 gol attı, kalesinde 943 gol gördü.

SERGEN YALÇIN'IN İLK SINAVI

A Milli Takım, İtalyan Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Belçika karşısında çıkacak. UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Sergen Yalçın ile çıkacağı ilk maçta kötü gidişe son vermeye çalışacak.

Ay-yıldızlıların tarihindeki 48. teknik direktörü olan Sergen Yalçın, 22 Ekim'de 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Sergen Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak.

BELÇİKA İLE 13. RANDEVU

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında bugün karşılaşacağı Belçika ile tarihindeki 13. maçına çıkacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8'i resmi, 4'ü özel toplam 12 maçta Türkiye'nin 3 galibiyetine, Belçika 4 galibiyetle karşılık verdi. 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. 8'i Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 21 golle yanıt verdi.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal

Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Trossard, De Ketelaere

İTALYA - TÜRKİYE CANLI MAÇ ANLATIMI

İtalya-Türkiye karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.