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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 15:00

CANLI MAÇ ANLATIMI | Türkiye Belçika UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde yer alan Türkiye, 1. Grup'taki 5. maçında bugün saat 20.00'de İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. A Milli Takım, gruptaki ilk dört maçında sırasıyla Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve İtalya'ya 3-1 mağlup olmasının ardından beşinci maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Türkiye-Belçika karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

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Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | Türkiye Belçika UEFA Uluslar Ligi
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 15:00

'nde 2026-2027 sezonu heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanıyor.

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele eden , 1. Grup'taki beşinci maçında bugün saat 20.00'de 'de ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İsviçre Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Türkiye Belçika UEFA Uluslar Ligi

TÜRKİYE 4 MAÇINDAN DA MAĞLUBİYETLE AYRILDI

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında Kocaeli'de karşılaştığı Fransa'ya 1-0, ikinci maçında ise Bursa'da ağırladığı İtalya'ya 4-1'lik skorlarla mağlup oldu. Milliler, üçüncü maçında deplasmanda konuk olduğu Belçika'ya 3-0, dördüncü maçında ise deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya 3-1 yenildi. Puanı bulunmayan ay-yıldızlılar grupta son sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Türkiye Belçika UEFA Uluslar Ligi

Belçika ise UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya'yı 2-0 yenerken ikinci maçında ise sahasında ağırladığı Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Gruptaki üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Türkiye'yi 3-0 yenen Belçika, dördüncü maçında ise deplasmanda karşılaştığı Fransa'ya 4-1 mağlup oldu. Belçika, topladığı 6 puanla grupta 3. sırada bulunuyor.

MİLLİLER 659. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Takım, tarihindeki 659. müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 369'u resmi, 289'u özel 658 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 247 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 281'i deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 908 gol attı, kalesinde 943 gol gördü.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Türkiye Belçika UEFA Uluslar Ligi

SERGEN YALÇIN'IN İLK SINAVI

A Milli Takım, İtalyan Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen yönetiminde ilk maçına Belçika karşısında çıkacak. UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Sergen Yalçın ile çıkacağı ilk maçta kötü gidişe son vermeye çalışacak.

Ay-yıldızlıların tarihindeki 48. teknik direktörü olan Sergen Yalçın, 22 Ekim'de 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Sergen Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Türkiye Belçika UEFA Uluslar Ligi

BELÇİKA İLE 13. RANDEVU

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında bugün karşılaşacağı Belçika ile tarihindeki 13. maçına çıkacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8'i resmi, 4'ü özel toplam 12 maçta Türkiye'nin 3 galibiyetine, Belçika 4 galibiyetle karşılık verdi. 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. 8'i Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 21 golle yanıt verdi.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Türkiye Belçika UEFA Uluslar Ligi

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal

Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Trossard, De Ketelaere

İTALYA - TÜRKİYE CANLI MAÇ ANLATIMI

İtalya-Türkiye karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

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#izmir
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#sergen yalçın
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#UEFA Uluslar Ligi
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