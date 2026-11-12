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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 14:42

Hande Erçel Dubai kortunda şıklığıyla göz kamaştırdı! Kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Hande Erçel bu sefer de Dubai’de padel oynarken gündem oldu. Ünlü isim korttaki şıklığıyla göz kamaştırırken hayranları tarafından dikkat çeken bir detay gündeme bomba gibi düştü. Hande Erçel’in kolunda yer alan saatin fiyatı edata dudak uçuklattı. İşte detaylar…

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Editor
 Arzu Akçay
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Hande Erçel Dubai kortunda şıklığıyla göz kamaştırdı! Kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 14:42

Ünlü oyuncu , oyunculuğunun yanı sıra tarzıyla da oldukça dikkat çeken isimlerden birisi haline geliyor. Özellikle de yurtdışında oldukça popüler Hande Erçel, bu kez de Duabi’de katıldığı organizasyonda gündem oldu. Padel oynamak için korta çıkan ünlü isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardaki şıklığıyla da göz kamaştırdı. Kısa sürede beğenilen paylaşımlarında dikkat çeken bir detay gündeme bomba gibi düştü. Hande Erçel’in kolunda yer alan saatin fiyatı adeta dudak uçuklattı. İşte detaylar…

HANDE ERÇEL DUBAİ KORTUNDA ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI!

Ünlü oyuncu Hande Erçel rol aldığı dizilerdeki başarılarıyla dikkatleri üzerine çekerken diğer bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini almayı başarıyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları sıklıkla devam ederken geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri kısa süre de üzerine çekti.

Hande Erçel Dubai kortunda şıklığıyla göz kamaştırdı! Kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Her adımı olay olan ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez de ’de oynadığı ‘Padel’ oyunundaki sportif ve lüks görüntüsüyle göz kamaştırdı. 32 yaşında olan ünlü oyuncu Hande Erçel, dünyaca ünlü bir markasının ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası padel turnuvasında yer aldı.

Hande Erçel Dubai kortunda şıklığıyla göz kamaştırdı! Kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Dubai’de oynana padel turnuvasında boy gösteren Hande Erçel, raketini eline alarak korttaki performansıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncu sadece ekran önünde değil spor camiasında da kendini göstermiş oldu. Hem enerjisi hem de neşeli halleriyle organizasyonun en çok konuşulan isimlerinden olarak yakından takip edildi.

Hande Erçel Dubai kortunda şıklığıyla göz kamaştırdı! Kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Turnuvadaki neşeli hallerini ve oldukça eğlenceli vakitler geçiren Hande Erçel ayrıca korttaki eğlenceli hallerini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ancak görüntüler de bir detay vardı ki, detay çeken anlardan biri oldu.

Hande Erçel Dubai kortunda şıklığıyla göz kamaştırdı! Kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

KOLUNDAKİ SAATİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Dubai’de yer alan kortta padel turnuvasında yer alan ünlü oyuncu Hande Erçel, sadece sahadaki enerjik hallerinin dışında sportif şıklığıyla da göz kamaştırdı. Hayranları tarafından güzel yorumlar alan Hande Erçel’in kolundaki saat en çok konuşulan konular arasında kendine yer buldu.

Hande Erçel Dubai kortunda şıklığıyla göz kamaştırdı! Kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

’de yer alan habere göre, Hande Erçel’in kort şıklığındaki asıl detay kolundaki saat oldu. Ünlü oyuncunun tercih ettiği saat, piyasa değeri olarak tamı tamına 2 milyon 400 bin TL olduğu öğrenildi.

Hande Erçel Dubai kortunda şıklığıyla göz kamaştırdı! Kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Bu haber sonrası magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel, saatiyle ve tarzıyla sosyal medya da yoğun ilgi gördü. Kariyerinde başarılı işlere imza atan Hande Erçel, yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça çok konuşulan isimlerden biri oluyor. Hayranları ve sevenleri tarafından her seferinde yoğun ilgi görüyor.

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