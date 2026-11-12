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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 09:26

Hande Erçel, Ekin Koç, Hatice Şendil ve daha birçok isim! Ünlüler COP31 zirvesine gelmeye devam ediyor: Evimizi koruyalım çağrısına tam destek

İklim değişikliğiyle mücadele için düzenlenen COP31 zirvesi, sanat ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Bakanlar Yemeği'ne katılan Hande Erçel, Ekin Koç, Hatice Şendil ve Saba Tümer, dünyanın geleceği için ortak hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ünlü isimler, daha yaşanabilir bir dünya için farkındalığın artırılması ve alınan kararların somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 09:26

Zirvede verdikleri mesajlarla dikkat çeken isimler, iklim krizinin yalnızca belirli ülkelerin ya da kurumların sorunu olmadığını, tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Özellikle 'un "Hepimiz aynı evi paylaşıyoruz, gidecek bir yerimiz yok" sözleri, gecenin öne çıkan mesajlarından biri oldu.

HATİCE ŞENDİL: ALINAN KARARLAR UYGULAMAYA GEÇMELİ

'e ev sahipliği yapan Türkiye'nin önemli bir organizasyona imza atmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatice Şendil, iklim kriziyle mücadelenin herkesin katkısını gerektirdiğini söyledi. Şendil, iklim değişikliğinin artık tüm dünyada ciddi sonuçlara yol açtığını belirterek ortak sorumluluk bilincinin önemine değindi.

"Ortak sorumluluğa katkı vermek için buradayız. Bugün iklim krizinin geldiği nokta hepimiz için ağır bedellere sebebiyet veriyor. Bu yüzden de buradan alınacak kararların uygulamaya geçmesi hepimiz için çok kıymetli, çok önemli." Türkiye'nin iklim konusunda alınacak kararlara güçlü destek vereceğine inandığını da sözlerine ekledi.

Hande Erçel, Ekin Koç, Hatice Şendil ve daha birçok isim! Ünlüler COP31 zirvesine gelmeye devam ediyor: Evimizi koruyalım çağrısına tam destek

SABA TÜMER'DEN YEŞİL ALAN VURGUSU

Sunucu , iklim mücadelesinin yalnızca küresel kararlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesine dikkat çekti.

Hande Erçel, Ekin Koç, Hatice Şendil ve daha birçok isim! Ünlüler COP31 zirvesine gelmeye devam ediyor: Evimizi koruyalım çağrısına tam destek

Özellikle plansız yapılaşma yerine yeşil alanların da şehir yaşamının önemli bir parçası olması gerektiğini ifade eden Tümer, insanların doğayla iç içe, daha sağlıklı ve huzurlu ortamlarda yaşamasının önemini vurguladı.
" Bence şehircilik konusunda binalar, yollar, her şey tamam ama yeşil alanların olması, bütün herkesin oralarda nefes alması, daha rahat bir şekilde yaşaması çok önemli." Tümer, gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmanın herkesin sorumluluğunda olduğunu belirterek COP31 kapsamında yürütülecek çalışmaları yakından takip edeceğini söyledi.

Hande Erçel, Ekin Koç, Hatice Şendil ve daha birçok isim! Ünlüler COP31 zirvesine gelmeye devam ediyor: Evimizi koruyalım çağrısına tam destek

EKİN KOÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Oyuncu Ekin Koç, iklim değişikliğiyle mücadelenin siyasi görüşlerin, ekonomik çıkarların ve ülkeler arasındaki rekabetin üzerinde tutulması gerektiğini ifade etti. Dünyanın tüm insanların ortak yaşam alanı olduğunu hatırlatan Koç, çevrenin korunmasının geleceğimiz açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti. "Bütün sınırlardan, siyasetten, politikadan, ekonomik savaşlardan, her türlü rekabetin ötesinde hepimiz aynı evi paylaşıyoruz. Bundan başka gidecek bir yerimiz yok. O yüzden burayı ne kadar yaşanabilir, ne kadar sürdürülebilir kılarsak hepimiz için en hayırlısı o olacak." Koç, COP31 gibi uluslararası organizasyonların sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımların atılmasına öncülük etmesini umduğunu dile getirdi.

Hande Erçel, Ekin Koç, Hatice Şendil ve daha birçok isim! Ünlüler COP31 zirvesine gelmeye devam ediyor: Evimizi koruyalım çağrısına tam destek

HANDE ERÇEL: FARKINDALIK İÇİN SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIM

Oyuncu de Türkiye'nin dünya çapında önem taşıyan bir iklim zirvesine ev sahipliği yapmasını gurur verici bulduğunu söyledi. Etkinliğe katılma amacının iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalığa katkı sunmak olduğunu belirten Erçel, hem bir dünya vatandaşı hem de Türkiye'yi temsil eden bir isim olarak bu konuda sorumluluk hissettiğini ifade etti. "Hem dünyanın bir bireyi olarak, bu dünyada bu doğayı paylaşan biri olarak hem de ülkemi bir şekilde temsil eden biri olarak bu farkındalığa bir katkım olursa ne mutlu bana. O yüzden buradayım."

Hande Erçel, Ekin Koç, Hatice Şendil ve daha birçok isim! Ünlüler COP31 zirvesine gelmeye devam ediyor: Evimizi koruyalım çağrısına tam destek

Erçel, kendi mesleki alanında da çevre bilincinin yaygınlaşması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı. "Gerçekten kendi alanımda, kendim bu farkındalığı yaratmak için ne yapabilirsem hazırım. İyi ki buradayım, çok mutlu ve gururluyum." Ünlü oyuncunun bu sözleri, iklim mücadelesinde toplumsal farkındalığın önemini bir kez daha gündeme taşıdı.
 

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