Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nin açılış toplantısındaki konuşmasında Gazze'deki zulmü hatırlatması İsrail'i rahatsız etti.

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HABERİN ÖZETİ COP31'deki Gazze sözleri İsrail'i çıldırttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklama Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi açılışında Gazze'deki duruma değinmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Zirvesi'nde Gazze'de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda çevre-kıyım yaşandığını belirterek insani yardımların geçişine izin verilmesi çağrısında bulundu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın konuşmasının ardından kendisini hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in açıklamalarını 'alçakça ve hadsiz iftiralar' olarak nitelendirip gerçekleri gizleme çabası olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türkiye'nin Filistinliler başta olmak üzere İsrail'in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ı hedef alan bir açıklamada bulunarak küstah hareketine bir yenisini daha ekledi. Gelişme Türkiye'yi harekete geçirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e tepki dolu bir açıklama yayımladı. Açıklamada Türkiye'nin Filistinliler başta İsrail’in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

"İSRAİLLİ YÖNETİCİLERİN GERÇEKLERİ GİZLEMEYE DÖNÜK NAFİLE ÇABALARININ YENİ BİR ÖRNEĞİ"

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün (11 Kasım) COP31 Liderler Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşımış ve insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri ifade etmiştir.

Türkiye olarak, Filistinliler başta olmak üzere, İsrail’in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada silahlı çatışmaların yol açtığı ağır faturayı insanların yanı sıra tabiatın da ödediğini vurgulayarak bunun en canlı örneğinin Gazze olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabımda da vurguladığım gibi Gazze'de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bir çevre-kıyım yaşanmıştır. Gazze'de asırlık zeytin ağaçları kesildi. Biz bugün zeytin ağacı diktik. Asırlık zeytin ağaçları kesilirken toprak kirletildi, su kirletildi, şehirler devasa birer enkaz yığınına çevrildi.

Biz, bugün İsrail'den konteyner istiyoruz ama şu anda Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz ne yazık ki çamur batağının içerisindeki çadırlarda yaşamaya mahkum edildiler. Bunlar insan değil mi? Bu insanlara bir çadır dahi layık görülmüyor mu? Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade edilmiyor.

Son birkaç gündür Gazze'den yine yürek yakan haberler geliyor. Gazze'de yok edilen altyapı, aşırı yağışlar ve sel felaketiyle birleşince on binlerce çadır, barınak sular altında kaldı. Altına sığınabilecekleri hiçbir çatısı olmayan yüz binlerce Gazzeli kardeşimiz, özellikle tir tir titreyen masum çocuklar, suların içinde, bu kış koşullarında, çoğu zaman anne-babasız olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor. Şunu burada açık yüreklilikle ifade etmek durumundayım. İnsanlık için utanç verici böyle bir tabloyu gören, bilen, şahit olan hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak, bakın çok açık konuşuyorum, zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır. Bölgeye insani yardımların geçişine derhal izin verilmeli, bu tecrit politikası son bulmalı, bu zulüm, bu gaddarlık artık sona ermeli ve erdirilmelidir. Gelin, Antalya'dan tüm dünyaya güçlü bir irade sergileyelim. Adaletle paylaşalım, dayanışmayla üretelim, kararlılıkla uygulayalım. Bu hafta yapacağımız istişarelerle bu konferansın uzlaşı ve somut ilerleme açısından güçlü bir örnek teşkil etmesini sağlayalım. Daha önemlisi, ekolojiyi ekonomiye feda eden tamahkar zihniyete artık dur diyelim."