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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 21:30

Gonca Vuslateri’den Hande Erçel ve Nurgül Yeşilçay’a övgü dolu sözler!

Oyuncu Gonca Vuslateri, Hande Erçel ve Nurgül Yeşilçay hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Vuslateri’nin iki ünlü oyuncu hakkındaki samimi sözleri dikkat çekti.

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Editor
 Funda Aydın
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Gonca Vuslateri’den Hande Erçel ve Nurgül Yeşilçay’a övgü dolu sözler!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 21:30

, meslektaşları ve hakkında yaptığı yorumlarla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Hande Erçel’e duyduğu hayranlığı dile getirerek genç oyuncuyu çok beğendiğini söyledi. Vuslateri, açıklamalarında Nurgül Yeşilçay’ı da unutmadı.

GONCA VUSLATERİ’NDEN HANDE ERÇEL’E ÖVGÜ

Ömür Usta dizisinde rol alan oyuncu Gonca Vuslateri, YouTube’da yayınlanan Çapa TV programına konuk oldu. 

Gonca Vuslateri’den Hande Erçel ve Nurgül Yeşilçay’a övgü dolu sözler!

Programda kendisine yöneltilen “Kimi beğeniyorsun?” sorusuna yanıt veren Vuslateri, Hande Erçel’e duyduğu hayranlığı dile getirdi. Ünlü oyuncu, meslektaşı hakkında konuşurken “Hande Erçel’i çok beğeniyorum. İnsan değil diyorum yani severken. Hande yani. Hande’nin bir şeyi var” ifadelerini kullandı. 

Gonca Vuslateri’den Hande Erçel ve Nurgül Yeşilçay’a övgü dolu sözler!

Hande Erçel’i beğendiğini açıkça söyleyen Vuslateri’nin bu sözleri dikkat çekti.

GONCA VUSLATERİ NURGÜL YEŞİLÇAY’A “ CANNES” YORUMU

Oyuncu Gonca Vuslateri, meslektaşı Nurgül Yeşilçay’a duyduğu hayranlığı dile getirirken ’ne ilişkin dikkat çeken bir anısını paylaştı. Yeşilçay’ı çok beğendiğini söyleyen Vuslateri, ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelen Cannes fotoğraflarını hatırlattı. 

Gonca Vuslateri’den Hande Erçel ve Nurgül Yeşilçay’a övgü dolu sözler!

Nurgül Yeşilçay’ı YouTube programına konuk ettiği dönemde kendisine söylediği sözleri anlatan Vuslateri, “Sen şu Cannes’a markasız giden tek oyuncusun” dediğini aktardı. Yeşilçay’ın festivale herhangi bir markanın desteğiyle değil, kendi oyunculuğunu ön plana çıkaran bir işle katıldığını vurgulayan Vuslateri, “Arkasına marka olarak kendi oyunculuğunu aldığın bir işle gitti” ifadelerini kullandı.

Gonca Vuslateri’den Hande Erçel ve Nurgül Yeşilçay’a övgü dolu sözler!

 Vuslateri’nin bu sözleri, Yeşilçay’ın oyunculuğuna yönelik takdirini ortaya koydu.

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ETİKETLER
#hande erçel
#gonca vuslateri
#nurgül yeşilçay
#Cannes Film Festivali
#Çapa Tv
#Magazin
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