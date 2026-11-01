Gonca Vuslateri’den Hande Erçel ve Nurgül Yeşilçay’a övgü dolu sözler!

Gonca Vuslateri, meslektaşları Hande Erçel ve Nurgül Yeşilçay hakkında yaptığı yorumlarla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Hande Erçel’e duyduğu hayranlığı dile getirerek genç oyuncuyu çok beğendiğini söyledi. Vuslateri, açıklamalarında Nurgül Yeşilçay’ı da unutmadı.

GONCA VUSLATERİ’NDEN HANDE ERÇEL’E ÖVGÜ

Ömür Usta dizisinde rol alan oyuncu Gonca Vuslateri, YouTube’da yayınlanan Çapa TV programına konuk oldu.

Programda kendisine yöneltilen “Kimi beğeniyorsun?” sorusuna yanıt veren Vuslateri, Hande Erçel’e duyduğu hayranlığı dile getirdi. Ünlü oyuncu, meslektaşı hakkında konuşurken “Hande Erçel’i çok beğeniyorum. İnsan değil diyorum yani severken. Hande yani. Hande’nin bir şeyi var” ifadelerini kullandı.

Hande Erçel’i beğendiğini açıkça söyleyen Vuslateri’nin bu sözleri dikkat çekti.

GONCA VUSLATERİ NURGÜL YEŞİLÇAY’A “ CANNES” YORUMU

Oyuncu Gonca Vuslateri, meslektaşı Nurgül Yeşilçay’a duyduğu hayranlığı dile getirirken Cannes Film Festivali’ne ilişkin dikkat çeken bir anısını paylaştı. Yeşilçay’ı çok beğendiğini söyleyen Vuslateri, ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelen Cannes fotoğraflarını hatırlattı.

Nurgül Yeşilçay’ı YouTube programına konuk ettiği dönemde kendisine söylediği sözleri anlatan Vuslateri, “Sen şu Cannes’a markasız giden tek oyuncusun” dediğini aktardı. Yeşilçay’ın festivale herhangi bir markanın desteğiyle değil, kendi oyunculuğunu ön plana çıkaran bir işle katıldığını vurgulayan Vuslateri, “Arkasına marka olarak kendi oyunculuğunu aldığın bir işle gitti” ifadelerini kullandı.

Vuslateri’nin bu sözleri, Yeşilçay’ın oyunculuğuna yönelik takdirini ortaya koydu.