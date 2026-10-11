Ömür Usta dizisinin Nevra'sı Gonca Vuslateri İstanbul'u terk etti! Doğayla iç içe sakin bir yaşam kurdu

Ömür Usta dizisinde oynadığı 'Nevra' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri, bu kez başarılı oyunculuğuyla değil, özel yaşantısıyla ilgili aldığı kritik kararıyla adından söz ettirdi. Rol aldığı projelerdeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun şehir hayatını geride bıraktığı ortaya çıktı. İstanbul'un göbeği Cihangir'i terk eden Gonca Vuslateri'nin şimdilerde Sarıyer'de doğayla iç içe bir hayat yaşadığı öğrenildi. Çocuğu için şehir hayatından ayrılan ünlü oyuncunun evinin balkonu ve doğa manzarası görenleri şaşkına çevirdi.

GONCA VUSLATERİ ŞEHİR HAYATINI TERK ETTİ!

Son olarak 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' dizisinde rol aldığı 'Nur' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Gonca Vuslateri, başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuk kariyerinde rol aldığı birbirinden farklı karakterle izleyicide seyir zevki yaşatan ünlü oyuncu, bu kez başarısıyla değil aldığı kritik bir kararla gündeme geldi.

Şimdilerde NOW TV'nin yeni sezon için hazırladığı 'Ömür Usta' dizisinde 'Nevra' karakteriyle seyirci karşısına çıkan Gonca Vuslateri, performansıyla büyük beğeni topladı. Senaryosunu Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu iddialı projedeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Vuslateri'nin şehir hayatını terk ettiği öğrenildi.

Şimdilerde annelik duygusunu en derinlerde yaşayan ünlü oyuncu, 'Asya' adındaki minik kızı için İstanbul'u terk etti. Kızının doğumundan sonra İstanbul'un göbeği Cihangir'i terk eden Gonca Vuslateri, özel yaşantısıyla ilgili kritik bir karar verdi. Rol aldığı projelerdeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun şehir hayatını geride bırakarak doğayla iç içe bir yaşamı tercih etti.

DOĞAYLA İÇ İÇE SAKİN BİR YAŞAM KURDU!

'Ruhsar', 'Aliye', 'Küçük Sırlar', 'Yalan Dünya', 'Anne' ve 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Gonca Vuslateri, İstanbul'un göbeği Cihangir'de bulunan evini terk etti. Ünlü oyuncunun, orman manzaralı, kocaman bahçeli evinde kızıyla ve eşiyle mutlu bir hayat sürdüğü öğrenildi.

Kızı 'Asya' için doğayla iç içe bir alanda yaşamayı tercih eden Gonca Vuslateri, ailesiyle birlikte sakin bir yaşam kurmayı tercih etti. Kızını doğanın yeşilliklerinde büyüten ünlü oyuncunun bahçesi ve orman manzarası görenleri kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu, daha önceki açıklamalarında doğayla iç içe sürdürdüğü yaşam hakkında şu ifadelere yer vermişti:

"Taşındım Sarıyer'e ormanlara gittim. Bahçemde kunduz, tilki, sansar... Gittim ben çocuğu ormanda yetiştiriyorum. Az yeşillik çok kaldırım bina değil de daha çok ormanlı bir yere geçtik iyi geldi. Bahçeyle uğraşıyorum ben. Çocuk için önemli lüks bir tanım olmasın ama kendi ekonomik durumumla ilgili böyle ağaçla toprakla vakit geçirebileceği şeyleri isterim"