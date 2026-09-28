Ay Yapım'ın NOW TV ekranları için hazırladığı Ömür Usta dizisi geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonun en dikkat çeken iddialı projeleri arasında yer alan dizinin çekim yerleri ise izleyiciler tarafından merak edildi. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciden tam not almayı başaran yapımın detayları da araştırılmaya başlandı. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin başrollerinde yer aldığı Ömür Usta dizisinde, özellikle Ömür'ün çalıştığı oto tamirhanesi, yaşadığı mahalle ve farklı yaşamları yansıtan mekanlar büyük ilgi gördü. İstanbul'un farklı noktalarında çekimleri gerçekleşen dizide Ömür Usta'nın tamirhanesinin, evinin ve hastane sahnelerinin nerede çekildiğini araştırmaya başladı. Peki, Ömür Usta dizisi nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi hangi mahallede çekiliyor? Ömür Usta dizisinin çekim yerlerine dair merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte Ömür Usta dizisinin nerede çekildiği hakkında bilinmeyenler...

ÖMÜR USTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Ömür Usta dizisi, NOW TV ekranlarında yeni sezona başladı. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizinin nerede çekildiği de merak konusu oldu. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin üstlendiği Ömür Usta dizisi İstanbul'da çekiliyor.

Geçtiğimiz akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam puan almayı başaran iddialı dizinin çekim yerleri İstanbul'da bulunuyor. Ömür Usta dizisinde Ömür'ün yaşadığı mahalle, çalıştığı oto tamirhanesi ve farklı ekonomik koşullara sahip ailelerin hayat alanları, dizinin temel mekanlarını oluşturuyor.

Brezilya yapımı Fina Estampa dizisinden uyarlanarak izleyici karşısına çıkan Ömür Usta dizisi, Ömür Usta'nın çocuklarıyla verdiği hayat mücadelesini etkileyici bir dille ekranlara taşıyor. İstanbul'un farklı mekanlarında çekilen iddialı projede farklı sosyal kesimde ailelerin hayatları da izleyiciyle buluşuyor.

Birbirinden başarılı birçok ismi bir araya getiren Ömür Usta dizisinde bir tarafta Ömür ve ailesinin mütevazı hayatı dikkat çekerken, diğer tarafta Tunç ve Nevra'nın sahip oldukları gösterişli hayat tarzı arasında derin bir uçurum bulunuyor. İki farklı dünyaya sahip olan ailelerin rol aldıkları mekanlar, farklı mimari ve sosyal özelliklere sahip alanlar merakla araştırılıyor.

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı iddialı proje; eşi ekmek almak için evden çıkıp ortadan kaybolan, üç çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan, tamirci Ömür’ün hayat mücadelesini ekranlara taşıyor. Ömür Usta'nın tamirhanesinin nerede bulunduğu da merak edilenler arasında yer alıyor.

ÖMÜR USTA DİZİSİ HANGİ MAHALLEDE ÇEKİLİYOR?

Ömür Usta dizisinin ana çekim noktası İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan platoda gerçekleşiyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizide yer alan oto sanayi ortamı, mahalle sahneleri ve farklı sosyal çevreleri yansıtan sahneler Beykoz'daki plato ve dış mekanlardan yararlanılarak çekiliyor. Ayrıca dizideki bazı ev, mahalle ve iş yeri alanlarının yapımın özel hazırladığı çekim noktalarında gerçekleştiği biliniyor.

Ömür Usta dizisinin çekimlerinde kullanılan tüm mekanların ayrıntılı adresleri henüz kamuoyunda bulunmuyor. Genel itibarıyla İstanbul'da çekimleri gerçekleşen iddialı dizinin büyük bir çoğunluğu Beykoz'da bulunan platoda gerçekleşiyor. Ömür Usta dizisinin güncel çekim yeri Beykoz'daki plato olarak gösteriliyor. Fakat dizi Beykoz dışında İstanbul'un farklı noktalarında da çekimlerine devam ediyor. Beykoz'daki film platosu ana merkez olarak kullanılıyor.

Ömür Usta'nın çalıştığı tamirhanede bir hayli araştırılıyor. Ömür'ün otomobillerle ilgilendiği, tamir yaptığı ve çevresindeki insanlarla iletişim kurduğu sahnelerin çekimlerinin Beykoz merkezli yürütüldüğü söyleniyor. Tamirhane dekorunun açık adresi yapım tarafından kamuoyuyla paylaşılmış olmasa da dizinin mevcut çekim noktaları İstanbul çevresi ve Beykoz platosunda gösteriliyor.