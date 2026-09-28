Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 12:44

Ömür Usta dizisi nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi hangi mahallede çekiliyor?

NOW TV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Ömür Usta dizisi geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin çekim yerleri de merak edildi. İzleyiciler, Ömür Usta'nın tamirhanesinin, evinin ve hastane sahnelerinin nerede çekildiğini araştırmaya başladı. Peki, Ömür Usta dizisi nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi hangi mahallede çekiliyor? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ömür Usta dizisi nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi hangi mahallede çekiliyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 12:44

'ın ekranları için hazırladığı dizisi geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonun en dikkat çeken iddialı projeleri arasında yer alan dizinin çekim yerleri ise izleyiciler tarafından merak edildi. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciden tam not almayı başaran yapımın detayları da araştırılmaya başlandı. , Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin başrollerinde yer aldığı Ömür Usta dizisinde, özellikle Ömür'ün çalıştığı oto tamirhanesi, yaşadığı mahalle ve farklı yaşamları yansıtan mekanlar büyük ilgi gördü. 'un farklı noktalarında çekimleri gerçekleşen dizide Ömür Usta'nın tamirhanesinin, evinin ve hastane sahnelerinin nerede çekildiğini araştırmaya başladı. Peki, Ömür Usta dizisi nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi hangi mahallede çekiliyor? Ömür Usta dizisinin çekim yerlerine dair merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte Ömür Usta dizisinin nerede çekildiği hakkında bilinmeyenler...

ÖMÜR USTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Ömür Usta dizisi, NOW TV ekranlarında yeni sezona başladı. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizinin nerede çekildiği de merak konusu oldu. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin üstlendiği Ömür Usta dizisi İstanbul'da çekiliyor.

Ömür Usta dizisi nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi hangi mahallede çekiliyor?

Geçtiğimiz akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam puan almayı başaran iddialı dizinin çekim yerleri İstanbul'da bulunuyor. Ömür Usta dizisinde Ömür'ün yaşadığı mahalle, çalıştığı oto tamirhanesi ve farklı ekonomik koşullara sahip ailelerin hayat alanları, dizinin temel mekanlarını oluşturuyor.

Ömür Usta dizisi nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi hangi mahallede çekiliyor?

Brezilya yapımı Fina Estampa dizisinden uyarlanarak izleyici karşısına çıkan Ömür Usta dizisi, Ömür Usta'nın çocuklarıyla verdiği hayat mücadelesini etkileyici bir dille ekranlara taşıyor. İstanbul'un farklı mekanlarında çekilen iddialı projede farklı sosyal kesimde ailelerin hayatları da izleyiciyle buluşuyor.

Ömür Usta dizisi nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi hangi mahallede çekiliyor?

Birbirinden başarılı birçok ismi bir araya getiren Ömür Usta dizisinde bir tarafta Ömür ve ailesinin mütevazı hayatı dikkat çekerken, diğer tarafta Tunç ve Nevra'nın sahip oldukları gösterişli hayat tarzı arasında derin bir uçurum bulunuyor. İki farklı dünyaya sahip olan ailelerin rol aldıkları mekanlar, farklı mimari ve sosyal özelliklere sahip alanlar merakla araştırılıyor.

Ömür Usta dizisi nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi hangi mahallede çekiliyor?

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı iddialı proje; eşi ekmek almak için evden çıkıp ortadan kaybolan, üç çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan, tamirci Ömür’ün hayat mücadelesini ekranlara taşıyor. Ömür Usta'nın tamirhanesinin nerede bulunduğu da merak edilenler arasında yer alıyor.

ÖMÜR USTA DİZİSİ HANGİ MAHALLEDE ÇEKİLİYOR?

Ömür Usta dizisinin ana çekim noktası İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan platoda gerçekleşiyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizide yer alan oto sanayi ortamı, mahalle sahneleri ve farklı sosyal çevreleri yansıtan sahneler Beykoz'daki plato ve dış mekanlardan yararlanılarak çekiliyor. Ayrıca dizideki bazı ev, mahalle ve iş yeri alanlarının yapımın özel hazırladığı çekim noktalarında gerçekleştiği biliniyor.

Ömür Usta dizisi nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi hangi mahallede çekiliyor?

Ömür Usta dizisinin çekimlerinde kullanılan tüm mekanların ayrıntılı adresleri henüz kamuoyunda bulunmuyor. Genel itibarıyla İstanbul'da çekimleri gerçekleşen iddialı dizinin büyük bir çoğunluğu Beykoz'da bulunan platoda gerçekleşiyor. Ömür Usta dizisinin güncel çekim yeri Beykoz'daki plato olarak gösteriliyor. Fakat dizi Beykoz dışında İstanbul'un farklı noktalarında da çekimlerine devam ediyor. Beykoz'daki film platosu ana merkez olarak kullanılıyor.

Ömür Usta dizisi nerede çekiliyor? Ömür Usta dizisi hangi mahallede çekiliyor?

Ömür Usta'nın çalıştığı tamirhanede bir hayli araştırılıyor. Ömür'ün otomobillerle ilgilendiği, tamir yaptığı ve çevresindeki insanlarla iletişim kurduğu sahnelerin çekimlerinin Beykoz merkezli yürütüldüğü söyleniyor. Tamirhane dekorunun açık adresi yapım tarafından kamuoyuyla paylaşılmış olmasa da dizinin mevcut çekim noktaları İstanbul çevresi ve Beykoz platosunda gösteriliyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ömür Usta Mete kimdir? Ömür Usta Mete kaç yaşında? Ömür Usta Mete mesleği nedir?
Ömür Usta dizisiyle ekranlara dönen Bülent İnal verdiği kilolarla dikkat çekti! Nasıl zayıfladığını açıkladı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#İstanbul
#nurgül yeşilçay
#now tv
#ay yapım
#ömür usta
#Diziler
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.