Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 12:57

Ömür Usta dizisiyle ekranlara dönen Bülent İnal verdiği kilolarla dikkat çekti! Nasıl zayıfladığını açıkladı

Başarılı oyuncu Bülent İnal, bu kez verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde Ömür Usta dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncunun yeni görünümü herkesi şaşkına çevirdi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bülent İnal, 12-13 kilo verdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ömür Usta dizisiyle ekranlara dönen Bülent İnal verdiği kilolarla dikkat çekti! Nasıl zayıfladığını açıkladı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 12:57

Kariyeri boyunca birçok başarılı projede boy göstererek adını geniş kitlelere duyurmayı başaran , bu kez verdiği kilolarla magazin gündeminde geniş yankı buldu. Rol aldığı yapımlarda gösterdiği başarıyla Türk televizyon tarihinin sevilen usta oyuncuları arasında yer alan Bülent İnal, Etiler'de objektiflere yansıdı. Şimdilerde ekranlarının yeni sezon için hazırladığı '' dizisiyle ekranlarda yerini alan ünlü oyuncu, verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Yenilenen fit vücuduyla adeta görenleri şaşkına çeviren Bülent İnal, 12-13 kilo verdiğini açıkladı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü oyuncu, nasıl kilo verdiğinden de bahsetti.

BÜLENT İNAL VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ!

Başarılı ve usta oyuncu Bülent İnal, verdiği kilolarla dikkat çekti. 'Tatar Ramazan', 'Payitaht Abdülhamid' ve 'Can Borcu' gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ünlü oyuncu, bu kez verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Etiler'deki bir AVM'den çıkarken görüntülenen İnal, son zamanlarda verdiği kilolarla görenleri şaşkına çevirdi.

Ömür Usta dizisiyle ekranlara dönen Bülent İnal verdiği kilolarla dikkat çekti! Nasıl zayıfladığını açıkladı

Kariyeri boyunca birçok başarılı projede boy göstererek adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Bülent İnal, yeni sezon öncesi zayıflığıyla adından söz ettirdi. Son olarak NOW TV ekranlarında yayınlanan 'Kıskanmak' dizisinde 'Savcı Cihan Güneş' karakteriyle izleyici karşısına çıkan İnal, formunu nasıl koruduğunu açıkladı.

Ömür Usta dizisiyle ekranlara dönen Bülent İnal verdiği kilolarla dikkat çekti! Nasıl zayıfladığını açıkladı

Rol aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı performansla Türk televizyon tarihinin sevilen usta oyuncuları arasında yer alan Bülent İnal, yenilenen görünümüyle herkesi kendine hayran bıraktı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan nasıl zayıfladığına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyunculuk kariyeri, özel hayatı ve mutlu evliliğiyle sık sık gündemde yerini alan ünlü oyuncu, bu kez verdiği kilolarla magazin dünyasında geniş yankı buldu.

Ömür Usta dizisiyle ekranlara dönen Bülent İnal verdiği kilolarla dikkat çekti! Nasıl zayıfladığını açıkladı

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE 12-13 KİLO VERDİM"

Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Bülent İnal, formunu nasıl koruduğunu soran muhabirlere zayıflamasının sırrını açıkladı. Sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini belirten ünlü oyuncu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Evet, düzgün beslenerek sağlıklı bir şekilde 12-13 kilo verdim. Tabii devam ediyorum, biraz daha vereceğim"

Ömür Usta dizisiyle ekranlara dönen Bülent İnal verdiği kilolarla dikkat çekti! Nasıl zayıfladığını açıkladı

ÖMÜR USTA DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNDÜ!

Bülent İnal, NOW TV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı 'Ömür Usta' dizisiyle ekranlara döndü. Yapımcılığını 'ın üstlendiği, iddialı projede İnal, 'Tunç' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Uzun bir süredir çalışmalarına tüm hızıyla devam edilen dizi, Ömür Usta'nın çocuklarıyla verdiği hayat mücadelesini etkileyici bir dille ekranlara taşıyor. Başrollerinde birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi, 27 Eylül Pazar 2026 (bu akşam) izleyici karşısına çıkıyor.

Ömür Usta dizisiyle ekranlara dönen Bülent İnal verdiği kilolarla dikkat çekti! Nasıl zayıfladığını açıkladı

Ömür Usta'yı 'ın, Nevra'yı Gonca Vuslateri'nin, Mete'yi ise genç kuşağın gözde isimlerinden Enes Koçak'ın oynayacağı dizide Bülent İnal, Tunç karakteriyle ekranlardaki yerini alıyor. Ömür Usta dizisinde Nevra'yla mutsuz bir evliliği olan Tunç karakteri, Ömür Usta'yla karşılaşacak. Ömür Usta'nın hayat savaşından ve doğallığından çok etkilenecek olan Tunç karakteri, dizinin kilit isimlerinden biri olacak.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bülent İnal yeni rolü için 12 kilo verdi! ‘Ömür Usta’ için kampa girdi
Ömür Usta dizisi hangi gün yayınlanacak? Ömür Usta dizisinin yayın günü ne zaman?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#nurgül yeşilçay
#bülent inal
#now tv
#ay yapım
#Payitaht Abdülhamid
#ömür usta
#Tatar Ramazan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.