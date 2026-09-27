Ömür Usta dizisiyle ekranlara dönen Bülent İnal verdiği kilolarla dikkat çekti! Nasıl zayıfladığını açıkladı

Kariyeri boyunca birçok başarılı projede boy göstererek adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Bülent İnal, bu kez verdiği kilolarla magazin gündeminde geniş yankı buldu. Rol aldığı yapımlarda gösterdiği başarıyla Türk televizyon tarihinin sevilen usta oyuncuları arasında yer alan Bülent İnal, Etiler'de objektiflere yansıdı. Şimdilerde NOW TV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı 'Ömür Usta' dizisiyle ekranlarda yerini alan ünlü oyuncu, verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Yenilenen fit vücuduyla adeta görenleri şaşkına çeviren Bülent İnal, 12-13 kilo verdiğini açıkladı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü oyuncu, nasıl kilo verdiğinden de bahsetti.

BÜLENT İNAL VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ!

Başarılı ve usta oyuncu Bülent İnal, verdiği kilolarla dikkat çekti. 'Tatar Ramazan', 'Payitaht Abdülhamid' ve 'Can Borcu' gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ünlü oyuncu, bu kez verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Etiler'deki bir AVM'den çıkarken görüntülenen İnal, son zamanlarda verdiği kilolarla görenleri şaşkına çevirdi.

Kariyeri boyunca birçok başarılı projede boy göstererek adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Bülent İnal, yeni sezon öncesi zayıflığıyla adından söz ettirdi. Son olarak NOW TV ekranlarında yayınlanan 'Kıskanmak' dizisinde 'Savcı Cihan Güneş' karakteriyle izleyici karşısına çıkan İnal, formunu nasıl koruduğunu açıkladı.

Rol aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı performansla Türk televizyon tarihinin sevilen usta oyuncuları arasında yer alan Bülent İnal, yenilenen görünümüyle herkesi kendine hayran bıraktı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan nasıl zayıfladığına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyunculuk kariyeri, özel hayatı ve mutlu evliliğiyle sık sık gündemde yerini alan ünlü oyuncu, bu kez verdiği kilolarla magazin dünyasında geniş yankı buldu.

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE 12-13 KİLO VERDİM"

Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Bülent İnal, formunu nasıl koruduğunu soran muhabirlere zayıflamasının sırrını açıkladı. Sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini belirten ünlü oyuncu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Evet, düzgün beslenerek sağlıklı bir şekilde 12-13 kilo verdim. Tabii devam ediyorum, biraz daha vereceğim"

ÖMÜR USTA DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNDÜ!

Bülent İnal, NOW TV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı 'Ömür Usta' dizisiyle ekranlara döndü. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, iddialı projede İnal, 'Tunç' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Uzun bir süredir çalışmalarına tüm hızıyla devam edilen dizi, Ömür Usta'nın çocuklarıyla verdiği hayat mücadelesini etkileyici bir dille ekranlara taşıyor. Başrollerinde birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi, 27 Eylül Pazar 2026 (bu akşam) izleyici karşısına çıkıyor.

Ömür Usta'yı Nurgül Yeşilçay'ın, Nevra'yı Gonca Vuslateri'nin, Mete'yi ise genç kuşağın gözde isimlerinden Enes Koçak'ın oynayacağı dizide Bülent İnal, Tunç karakteriyle ekranlardaki yerini alıyor. Ömür Usta dizisinde Nevra'yla mutsuz bir evliliği olan Tunç karakteri, Ömür Usta'yla karşılaşacak. Ömür Usta'nın hayat savaşından ve doğallığından çok etkilenecek olan Tunç karakteri, dizinin kilit isimlerinden biri olacak.