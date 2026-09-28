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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 12:38

Ömür Usta Mete kimdir? Ömür Usta Mete kaç yaşında? Ömür Usta Mete mesleği nedir?

NOW TV’nin yeni dizisi Ömür Usta, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken dizide yer alan oyuncular merak konusu oluyor. Özellikle de Mete karakterini oynayan Enes Koçak, en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Arama motorlarında Ömür Usta Mete hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Ömür Usta Mete kimdir? Ömür Usta Mete kaç yaşında? Ömür Usta Mete mesleği nedir? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Ömür Usta Mete kimdir? Ömür Usta Mete kaç yaşında? Ömür Usta Mete mesleği nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 12:38

Ekranların yeni dizisi , ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Pazar günlerinin sevilerek takip edileceği düşünülen Ömür Usta’nın oyuncuları da ayrı merak konusu oluyor. Özellikle de Mete karakterini oynayan başarılı performansıyla şimdiden arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Ömür Usta Mete kimdir? Ömür Usta Mete kaç yaşında? Ömür Usta Mete mesleği nedir? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

ÖMÜR USTA METE KİMDİR?

Pazar akşamlarının ilgi ile takip edileceği düşünülen dizilerinden biri olan Ömür Usta, ilk bölümüyle izleyici başına topladı. Konusunun yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da izleyicinin kısa süre de dikkatini çekmeye başladı. Özellikle de Mete karakteri arama motorlarında en çok aratılan isimlerden biri oldu.

Ömür Usta Mete kimdir? Ömür Usta Mete kaç yaşında? Ömür Usta Mete mesleği nedir?

Dizinin ana karakteri olan Ömür, çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan tamircilik yaparak geçimini sağlayan fedakar bir figür olarak ön plana çıkıyor. Ömür’ün en küçük oğlu Mete ise içinde doğup büyüdüğü hayatın getirdiği zorlukları arkasında bırakma arayışına giriyor.

Ömür Usta Mete kimdir? Ömür Usta Mete kaç yaşında? Ömür Usta Mete mesleği nedir?

Özellikle de İpek’e derin bir aşk besleyen ve kendine sıfırdan yeni bir hayat kurmaya çalışan Mete, yaptıklarıyla Ömür’ün en zorlanacağı çocuklarından biri oluyor. Karakterlerin hem aile bağlarıyla hem de aşkları uğruna göze alacakları ekranlara gelecek.

Ömür Usta Mete kimdir? Ömür Usta Mete kaç yaşında? Ömür Usta Mete mesleği nedir?

ENES KOÇAK KİMDİR?

Ömür Usta’nın Mete’si olan Enes Koçak, 1999 yılında ’da dünyaya geldi. Oyunculuk yapmasının yanı sıra başarılı bir modellik de yaptığı bilinen Enes Koçak, modellik yarışmasında da derecesi olduğu kamuoyunda yer alıyor. Genç yaşına rağmen kariyerinde başarılı isimlerden biri olan Enes Koçak, kamera önüne adım atmasıyla birlikte iddialı yapımlarda boy gösterdi.

Öyle ki kısa süre de en çok takip edilen isimlerden bir oldu. Komedi ve dram sahnelerinde başarılı işler çıkaran Enes Koçak, kısa sürede de pek çok ciddi yapımlarda da kendine yer bulabildi.

Ömür Usta Mete kimdir? Ömür Usta Mete kaç yaşında? Ömür Usta Mete mesleği nedir?

ÖMÜR USTA METE KAÇ YAŞINDA?      

Ömür Usta’nın Mete’si Enes Koçak, 26 Eylül 1999 yılında dünyaya geldi. Ünlü isim şimdilerde 27 yaşında. Ömür Usta dizisinde Ömür’ün en küçük çocuğu olan Mete’nin ise kaç yaşında olduğu bilinmiyor. Ancak evin küçük çocuğu olduğu biliniyor.

Ömür Usta Mete kimdir? Ömür Usta Mete kaç yaşında? Ömür Usta Mete mesleği nedir?

Mete Uçar, içinde büyüdüğü hayattan uzaklaşarak kendine farklı bir gelecek kurmak isteyen genç bir karakter olarak izleyici karşısına çıkıyor. Mete’nin hayatındaki en büyük önemli isimlerden biri de İpek Arıkan oluyor. İki aşığın aile yaşamlarının koşulları ve geçmişe ilişkin bazı gerçekleri saklamaya itiyor.

Ömür Usta Mete kimdir? Ömür Usta Mete kaç yaşında? Ömür Usta Mete mesleği nedir?

ÖMÜR USTA METE MESLEĞİ NEDİR?

Ömür Usta dizisinde yer alan Mete karakterinin mesleği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. İlk bölümüyle ekranlarda yerini alan Ömür Usta’nın Mete’si Enes Koçak, başarılı oyunculuğunun ardından en çok araştırılan kişiler arasında yer aldı.

Enes Koçak, kariyerini model olarak başlarken daha sonrasında dizisiyle ekran yolculuğuna başladı. Asıl çıkışını Kendi Düşen Ağlamaz, dizisiyle yapan Koçak, Sahipsizler dizisiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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#İstanbul
#Enes Koçak
#ömür usta
#hakim
#Mete
#Biyografi
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