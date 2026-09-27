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Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 20:46

Ömür Usta dizisinin Nazlı’sı kimdir? Ömür Usta’nın Nazlı’sı Cemre Arda kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ömür Usta dizisinde Nazlı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cemre Arda’nın hayatı merak ediliyor. İzleyicilerin dikkatini çeken karakterlerden biri olması beklenen Nazlı, Cemre Arda’nın oyunculuk performansıyla ekrana taşınacak. Peki, Ömür Usta’nın Nazlı’sı Cemre Arda kimdir, kaç yaşında? Cemre Arda hangi dizilerde oynadı? İşte Ömür Usta dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Cemre Arda hakkında merak edilenler…

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Ömür Usta dizisinin Nazlı’sı kimdir? Ömür Usta’nın Nazlı’sı Cemre Arda kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 20:46

dizisinde Nazlı karakteriyle izleyici karşısına çıkacak isim Cemre Arda’nın kim olduğu araştırılmaya başlandı.  Cemre Arda’nın oyunculuk kariyeri ve daha önce yer aldığı projeler, özellikle dizinin başlamasıyla birlikte daha fazla merak konusu oldu. Peki, Ömür Usta dizisinin Nazlı’sı kimdir? Ömür Usta’nın Nazlı’sı Cemre Arda kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

ÖMÜR USTA’NIN NAZLI’SI KİMDİR?

Ömür Usta dizisinde Nazlı karakteri Ömür’ün kızı olarak seyirci karşısına çıkacak. Annesi Ömür ile olan ilişkisi ve dizinin gelişen hikâyesindeki yeri, izleyicilerin Nazlı karakterini yakından tanımasını sağlayacak. 

Ömür Usta dizisinin Nazlı’sı kimdir? Ömür Usta’nın Nazlı’sı Cemre Arda kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ömür Usta’nın aile hikâyesi içinde Nazlı’nın nasıl bir yol izleyeceği ve annesiyle ilişkisinin ekrana nasıl yansıyacağı dizinin bölümleri ilerledikçe ortaya çıkacak.

CEMRE ARDA KİM, KAÇ YAŞINDA?

17 Nisan 2002 tarihinde ’de dünyaya gelen Cemre Arda, Koç burcudur.  Genç oyuncunun eğitim hayatında lisans mezuniyeti bulunuyor. Cemre Arda’nın boyu 168 santimetre, kilosu ise 52 olarak biliniyor. 

Ömür Usta dizisinin Nazlı’sı kimdir? Ömür Usta’nın Nazlı’sı Cemre Arda kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Özel hayatıyla da merak edilen oyuncunun medeni durumu bekâr. Ömür Usta dizisinde Nazlı karakterini üstlenecek olan Cemre Arda’nın performansı, dizinin izleyicileri tarafından yakından takip edilecek.

CEMRE ARDA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Cemre Arda, oyunculuk kariyerinde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Rüzgarlı Tepe dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Genç oyuncu, dizide Zeynep karakterini oynadı. Rüzgarlı Tepe’deki Zeynep rolüyle dikkat çeken Cemre Arda, karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. 

Ömür Usta dizisinin Nazlı’sı kimdir? Ömür Usta’nın Nazlı’sı Cemre Arda kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan yapım, Cemre Arda’nın oyunculuk kariyerinde öne çıkan projelerden biri oldu. Cemre Arda, Rüzgarlı Tepe’nin ardından şimdi ise Ömür Usta dizisinde Nazlı karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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#rüzgarlı tepe
#cemre arda
#Denizli
#ömür usta
#Nazlı
#Biyografi
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