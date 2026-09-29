Nurgül Yeşilçay'ın Ömür Usta kararı olay oldu! Saçlarını boyatmadı, botoksu bıraktı

Yıllardır güzelliği ve genç görünümüyle konuşulan Nurgül Yeşilçay, bu kez televizyon estetiğinden uzak bir görüntüyle izleyici karşısına çıktı. Ömür Usta karakteri için görünümünde özellikle değişiklik yapmayan oyuncu, saçlarını doğal bıraktı ve botoks uygulamasına ara verdi. Böylece karakterin hayat mücadelesi veren sıradan bir kadın olarak daha gerçekçi görünmesi hedeflendi.

NURGÜL YEŞİLÇAY EKRANLARA GERİ DÖNDÜ

Nurgül Yeşilçay, uzun süredir düzenli olarak yer almadığı televizyon ekranlarına Ömür Usta ile dönüş yaptı. Oyuncu, dizide eşinden ayrıldıktan sonra üç çocuğunun sorumluluğunu üstlenen Ömür karakterine hayat veriyor.

Ömür, ailesini ayakta tutabilmek için oto sanayide çalışmaya başlayan bir kadın olarak hikâyenin merkezinde yer alıyor. Tamir işlerine giren karakter, bir yandan çocuklarının geleceği için mücadele ederken diğer yandan ekonomik ve ailevi sorunlarla uğraşıyor.

Dizinin hikâyesi, Ömür'ün varlıklı bir aileyle yollarının kesişmesiyle farklı bir noktaya taşınıyor. Bu karşılaşma, karakterin hem özel hayatında hem de verdiği yaşam mücadelesinde yeni gelişmelerin önünü açıyor.

KARAKTER İÇİN GÖRÜNÜMÜNDEN VAZGEÇTİ

Nurgül Yeşilçay'ın Ömür karakteri için yaptığı hazırlığın yalnızca kostüm ve makyajla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Oyuncunun aylar boyunca saçlarını boyatmadığı ve botoks yaptırmadığı öğrenildi.

Bu tercih, karakterin yaşam koşullarını ekrana daha doğal biçimde taşımayı amaçlıyor. Ömür'ün sürekli kuaföre giden, kusursuz görünen bir kadın yerine yoğun hayat şartlarıyla mücadele eden biri olarak yansıtılması dikkat çekiyor. Özellikle saçlarında belirginleşen beyazlar, karakterin görünümünün önemli ayrıntılarından biri oldu. Yeşilçay'ın yüzündeki doğal mimiklerini koruması da izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

YILLARDIR GÜZELLİĞİYLE KONUŞULUYORDU

Nurgül Yeşilçay, kariyeri boyunca farklı karakterlerle izleyicinin karşısına çıktı. İkinci Bahar, Asmalı Konak, Paramparça ve Gülperi gibi yapımlarda rol alan oyuncu, televizyonun tanınan isimleri arasında yer aldı.

Yıllar içinde ekranlarda farklı saç ve makyaj stilleriyle görülen Yeşilçay, doğal görüntüsüyle de zaman zaman gündeme geldi. Ancak Ömür Usta için tercih ettiği görünüm, önceki rollerinden farklı bir noktada duruyor.

Oyuncunun saçlarını boyatmaması ve botokstan uzak durması, karakterin hikâyesiyle doğrudan bağlantılı bir tercih olarak öne çıkıyor.

İLK BÖLÜMDE PERFORMANSI DA DİKKAT ÇEKTİ

27 Eylül'de ilk bölümü yayınlanan Ömür Usta, güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun yeni yapımları arasında yerini aldı. Nurgül Yeşilçay'ın başrolünü Bülent İnal ve Gonca Vuslateri ile paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Senaryo ise Çağla Kızılelma tarafından kaleme alınıyor.

İlk bölümün ardından sosyal medyada dizinin hikâyesi ve oyunculuk performanslarının yanı sıra Yeşilçay'ın görünümü de konuşuldu. Özellikle beyazları görünen saçları ve yüzündeki doğal mimikleri, karakterin gerçekçi görüntüsünü destekleyen ayrıntılar arasında değerlendirildi.

ÖMÜR'ÜN DOĞALLIĞI EKRANA YANSIDI

Televizyon yapımlarında karakterlerin çoğu zaman özenli saç ve makyajla ekrana gelmesi, izleyicinin alışık olduğu bir görüntü oluşturuyor. Ömür Usta ise bu açıdan farklı bir tercih ortaya koydu. Nurgül Yeşilçay'ın görünümünü karakterin yaşam koşullarına göre şekillendirmesi, Ömür'ün hikâyesindeki zorlukların dış görünüşüne de yansımasını sağladı. Saçındaki beyazlar ve doğal yüz ifadesi, karakterin hayatındaki yoğunluğu destekleyen ayrıntılar olarak öne çıktı.

