Gonca Vuslateri, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yolunda gitti! Her şeyi kapattı

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarını tek tek kapatarak magazin gündeminde yer almaya başladı. Bu isimlerden biri de Gonca Vuslateri oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yolundan giden Gonca Vuslateri, sosyal medyasını neden kapattığını anlatırken esprili bir dil kullanarak olayın perde arkasını anlattı. İşte detaylar…

GONCA VUSLATERİ, KIVANÇ TATLITUĞ VE KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN YOLUNDA GİTTİ!

Son zamanlarda ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını teker teker kapatması gündeme gelirken başarılı oyuncu Gonca Vuslateri’nin de bu fulyaya katıldığı öğrenildi. Instagram hesabını kapattığını X hesabından duyuran Gonca Vuslateri, hayranları tarafından da yakın takibe alındı.

Olayın perde arkası oldukça merak edilirken ünlü ismin Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’nun yolundan gittiği öğrenildi. Bilindiği üzere ünlü isimler Tatlıtuğ ve İmirzalıoğlu’da geçtiğimiz günlerde sosyal medyalarını kapatmalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ünlü isimlerden gelen bu sosyal medya hesabı kapatma olayının ardından hayranlarının neden böyle bir şey yapıldığı merak konusu olurken kendi istekleri olduğu ve kafa dinlemek istedikleri biliniyor.

HER ŞEYİ KAPATTI

Şimdilerde Ömür Usta dizisinde rol alan Gonca Vuslateri, başarılı oyunculuğuyla yıllardır sevilerek izlenen isimler arasında yer alıyor. Öyle ki en son oynadığı ‘Nur’ karakteri izleyici tarafından yoğun ilgi görmüş hatta sosyal medya da ‘Nur’ hakkında paylaşımlar yoğun bir şekilde izleniyordu.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da merak konusu olan Gonca Vuslateri, her şeyi kapatarak kendine yeni bir sayfa açtı. Özellikle de sosyal medyasından yaptığı kapatma hamlesi magazin severlerin ilgisini çekmiş, nedeni de araştırılmaya başlandı.

Sosyal medyasını kapatmasının ardından “Bir süreliğine Instagram'ı kapatınca ne mutlu oluyor insan” diyerek esprili bir giriş yaptı. Devamında ise çevresindeki insanların tepkisini de anlatan Vuslateri, 'İnsanların “Hayırdır, canın mı sıkkın?' demesi müthiş. Instagram karakterimiz yani. Algı da o, kendisi de.” Sözlerinin ardından geri ne zaman döneceği merak edildi.

Ancak Vuslateri’nin sosyal medya hesabını tekrardan aktif edip etmeyeceği konusunda bir tarih vermedi. Mizahi bir açıklama ile sosyal medyanın baskısından bıktığını ifade eden Vuslateri, bakış açısıyla uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.