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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 11:47

Gonca Vuslateri, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yolunda gitti! Her şeyi kapattı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, herkesi şoke eden bir hamleyle gündeme bomba gibi düştü. Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yolundan giden Vuslateri, sosyal medya hesaplarını kapattığını duyurdu. Ünlü isim kendine has esprili bir dille bu kararın arkasını anlattı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Gonca Vuslateri, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yolunda gitti! Her şeyi kapattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 11:47

Ünlü isimler hesaplarını tek tek kapatarak gündeminde yer almaya başladı. Bu isimlerden biri de oldu. ve 'nun yolundan giden Gonca Vuslateri, sosyal medyasını neden kapattığını anlatırken esprili bir dil kullanarak olayın perde arkasını anlattı. İşte detaylar…

GONCA VUSLATERİ, KIVANÇ TATLITUĞ VE KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN YOLUNDA GİTTİ!

Son zamanlarda ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını teker teker kapatması gündeme gelirken başarılı oyuncu Gonca Vuslateri’nin de bu fulyaya katıldığı öğrenildi. Instagram hesabını kapattığını X hesabından duyuran Gonca Vuslateri, hayranları tarafından da yakın takibe alındı.

Gonca Vuslateri, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yolunda gitti! Her şeyi kapattı

Olayın perde arkası oldukça merak edilirken ünlü ismin Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’nun yolundan gittiği öğrenildi. Bilindiği üzere ünlü isimler Tatlıtuğ ve İmirzalıoğlu’da geçtiğimiz günlerde sosyal medyalarını kapatmalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Gonca Vuslateri, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yolunda gitti! Her şeyi kapattı

Ünlü isimlerden gelen bu sosyal medya hesabı kapatma olayının ardından hayranlarının neden böyle bir şey yapıldığı merak konusu olurken kendi istekleri olduğu ve kafa dinlemek istedikleri biliniyor.

Gonca Vuslateri, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yolunda gitti! Her şeyi kapattı

HER ŞEYİ KAPATTI

Şimdilerde Ömür Usta dizisinde rol alan Gonca Vuslateri, başarılı oyunculuğuyla yıllardır sevilerek izlenen isimler arasında yer alıyor. Öyle ki en son oynadığı ‘Nur’ karakteri izleyici tarafından yoğun ilgi görmüş hatta sosyal medya da ‘Nur’ hakkında paylaşımlar yoğun bir şekilde izleniyordu.

Gonca Vuslateri, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yolunda gitti! Her şeyi kapattı

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da merak konusu olan Gonca Vuslateri, her şeyi kapatarak kendine yeni bir sayfa açtı. Özellikle de sosyal medyasından yaptığı kapatma hamlesi magazin severlerin ilgisini çekmiş, nedeni de araştırılmaya başlandı.

Gonca Vuslateri, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yolunda gitti! Her şeyi kapattı

Sosyal medyasını kapatmasının ardından “Bir süreliğine Instagram'ı kapatınca ne mutlu oluyor insan” diyerek esprili bir giriş yaptı.  Devamında ise çevresindeki insanların tepkisini de anlatan Vuslateri, 'İnsanların “Hayırdır, canın mı sıkkın?' demesi müthiş. Instagram karakterimiz yani. Algı da o, kendisi de.” Sözlerinin ardından geri ne zaman döneceği merak edildi.

Gonca Vuslateri, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yolunda gitti! Her şeyi kapattı

Ancak Vuslateri’nin sosyal medya hesabını tekrardan aktif edip etmeyeceği konusunda bir tarih vermedi. Mizahi bir açıklama ile sosyal medyanın baskısından bıktığını ifade eden Vuslateri, bakış açısıyla uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

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#magazin
#gonca vuslateri
#kıvanç tatlıtuğ
#kenan imirzalıoğlu
#sosyal medya
#Magazin
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