Nurgül Yeşilçay’ın tokadına Enes Koçak’tan olay yorum! “Yapıştırdı tokadı”

Ömür Usta dizisinde yaşanan tokat sahnesi, bu kez İbrahim Selim ile Bu Gece programında gündeme geldi. Dizinin oyuncuları Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Enes Koçak, programda bir araya gelerek yapım hakkında sohbet etti. Konu tokat sahnesine gelince kullanılan “Yapıştırdı tokadı direkt” ifadesi dikkat çekti. Oyuncuların açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Ömür Usta’daki tokat sahnesi, izleyicilerin merakını artırdı.

NURGÜL YEŞİLÇAY ÖMÜR USTA’DA ENES KOÇAK’I TOKAT ATTI

Geçtiğimiz pazar günü yayınlanan Ömür Usta dizisinin yeni bölümünde Nurgül Yeşilçay ile Enes Koçak arasında yaşanan tartışma, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeşilçay’ın Koçak’a tokat attığı sahne izleyiciler arasında büyük merak uyandırırken, sahnenin kamera arkasında neler yaşandığı da araştırılmaya başlandı. Görüntülerin ardından “Nurgül Yeşilçay, Enes Koçak’a gerçekten tokat attı mı?” sorusu gündeme geldi.

Sosyal medyada tartışılan konuya ilişkin merak edilen yanıt ise İbrahim Selim ile Bu Gece programında konuşuldu. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Enes Koçak’ın konuk olduğu programda, Ömür Usta’daki tokat sahnesinin perde arkasına dair açıklamalar dikkat çekti.

ENES KOÇAK “ YAPIŞTIRDI TOKADI”

YouTube kanalında yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece’nin konukları Ömür Usta dizisinin başrol oyuncularıydı. Nurgül Yeşilçay, Enes Koçak ve Bülent İnal’ın konuk olduğu programda kahkahalar havada uçtu. Ömür Usta dizisine dair merak edilenleri cevaplayan oyuncular, sosyal medyada gündem olan tokat sahnesinin perde arkasında yaşanılanları da anlattı.

İbrahim Selim’in “ tokat sahnesinden sonra Enes’ten özür diledin mi? sorusu üzerine Nurgül Yeşilçay, “ Gerçekten vurdum ama o çok ağladı. Ne olur döv beni.” Şeklinde esprili bir dille açıkladı.

Enes Koçak ise yaşanılanları şöyle anlattı: “ Biz geniş çektik. Nirgül ablanın yakın planını çekeceğiz. Hiç konuşmadık ama. İşte tokat sahnesi tokat var ama hiç konuşmuyoruz. Mış gibi mi yaparız, nasıl yaparız? Yakınını çekerken, bende işte iki kez oynamışız hiç vurmadı bana bende önünden geçirdim. Ben de mış gibi aldım. Yine öyle yapacağız falan galiba diye düşünürken biri çarptı.” sözleriyle açıkladı.