Hande Erçel'in anne acısı! Gençlik fotoğrafını paylaştı

Oynadığı yapımlarla gündeme gelen Hande Erçel, katıldığı davetlerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sadece kariyeriyle değil özle hayatıyla da oldukça dikkat çeken isimlerden biri olan Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyasından yayınladığı bir paylaşımla yürekleri parçaladı. Annesi Aylin Erçel’i 2019 yılında kanserden dolayı kaybeden Hande Erçel, annesinin gençlik fotoğrafını paylaşarak anne acısını paylaştı. İşte detaylar…

HANDE ERÇEL'İN ANNE ACISI!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Öyle ki geçtiğimiz saatlerde annesi Aylin Erçel hakkında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 2019 yılında kanser tedavisi gören Aylin Erçel’i kaybeden Hande Erçel, annesine olan özlemini dile getirdi.

Özellikle de anne acısını derinden hisseden Hande Erçel, özel günlerde annesi Aylin Erçel’le ilgili yaptığı paylaşımlarla yakından takip edilen isimlerden biri haline geliyor. Ünlü oyuncu, şimdilerde annesinin doğum gününde de duygusal bir mesaj yayımlayarak yürekleri dağladı.

Annesinin yıllar önce çektirdiği vesikalık olan fotoğrafı kendi sosyal medyasından paylaşan Hande Erçel, takipçileri ve sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Özellikle de annesinin doğum gününde yapmış olduğu bu paylaşımla Hande Erçel, magazin gündeminin de yakından takip ettiği isimlerden biri oluyor.

GENÇLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Oynadığı yapımlarla sıklıkla dillere düşen Erçel, son zamanlarda katıldığı davetlerde de oldukça dikkat çeken isimlerden biri haline geliyor. Şimdilerde annesinin vesikalık fotoğrafını yayımlayan ünlü isim paylaşımına eklediği sözlerle yürekleri burktu.

Annesinin geçmiş yıllardaki vesikalık fotoğrafını sosyal medyasından yayınlayan Hande Erçel, paylaşımına, “Kalbimin en içi... Kim bilir aldığın yaşlar sana nasıl yakışmıştır. İyi ki doğdun canım annem” ifadelerini ekledi. 48 yaşında hayata veda eden annesi Aylin Erçel’i sosyal medyasından paylaşan Hande Erçel, anne özlemi çektiğini bir kez daha gösterdi.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Bandırma’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Sanatları Bölümü’nde eğitim almıştır. İlk televizyon kariyerine Güneşin Kızları dizisinde başlayan Hande Erçel, daha sonrasında Aşk Laftan Anlamaz, dizisiyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde rol alan Hande Erçel daha sonrasında Azize, Sen Çal Kapımı, Bambaşka Biri gibi yapımlarla izleyicisi karşısına çıkmıştır. Sadece dizi olarak değil oynadığı filmler, Rüzgara Bırak, Aşkı Hatırla ve İki Dünya Bir Dilek gibi yapımlarla da dikkatleri üzerine çekmişti.