Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 15:30

Hande Erçel'in anne acısı! Gençlik fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel’in doğum gününde duygusal bir paylaşımla gündeme geldi. Hande Erçel’in anne acısı dikkatlerden kaçmayan Erçel, annesinin gençlik fotoğrafını paylaşarak yazdığı sözlerle yürekleri parçaladı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Hande Erçel'in anne acısı! Gençlik fotoğrafını paylaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 15:30

Oynadığı yapımlarla gündeme gelen , katıldığı davetlerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sadece kariyeriyle değil özle hayatıyla da oldukça dikkat çeken isimlerden biri olan Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyasından yayınladığı bir paylaşımla yürekleri parçaladı. Annesi Aylin Erçel’i 2019 yılında kanserden dolayı kaybeden Hande Erçel, annesinin gençlik fotoğrafını paylaşarak anne acısını paylaştı. İşte detaylar…

HANDE ERÇEL'İN ANNE ACISI!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Öyle ki geçtiğimiz saatlerde annesi Aylin Erçel hakkında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 2019 yılında kanser tedavisi gören Aylin Erçel’i kaybeden Hande Erçel, annesine olan özlemini dile getirdi.

Hande Erçel'in anne acısı! Gençlik fotoğrafını paylaştı

Özellikle de anne acısını derinden hisseden Hande Erçel, özel günlerde annesi Aylin Erçel’le ilgili yaptığı paylaşımlarla yakından takip edilen isimlerden biri haline geliyor. Ünlü oyuncu, şimdilerde annesinin doğum gününde de duygusal bir mesaj yayımlayarak yürekleri dağladı.

Hande Erçel'in anne acısı! Gençlik fotoğrafını paylaştı

Annesinin yıllar önce çektirdiği vesikalık olan fotoğrafı kendi sosyal medyasından paylaşan Hande Erçel, takipçileri ve sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Özellikle de annesinin doğum gününde yapmış olduğu bu paylaşımla Hande Erçel, magazin gündeminin de yakından takip ettiği isimlerden biri oluyor.

Hande Erçel'in anne acısı! Gençlik fotoğrafını paylaştı

GENÇLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Oynadığı yapımlarla sıklıkla dillere düşen Erçel, son zamanlarda katıldığı davetlerde de oldukça dikkat çeken isimlerden biri haline geliyor. Şimdilerde annesinin vesikalık fotoğrafını yayımlayan ünlü isim paylaşımına eklediği sözlerle yürekleri burktu.

Hande Erçel'in anne acısı! Gençlik fotoğrafını paylaştı

Annesinin geçmiş yıllardaki vesikalık fotoğrafını sosyal medyasından yayınlayan Hande Erçel, paylaşımına, “Kalbimin en içi... Kim bilir aldığın yaşlar sana nasıl yakışmıştır. İyi ki doğdun canım annem” ifadelerini ekledi. 48 yaşında hayata veda eden annesi Aylin Erçel’i sosyal medyasından paylaşan Hande Erçel, anne özlemi çektiğini bir kez daha gösterdi.

Hande Erçel'in anne acısı! Gençlik fotoğrafını paylaştı

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Bandırma’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Sanatları Bölümü’nde eğitim almıştır. İlk televizyon kariyerine Güneşin Kızları dizisinde başlayan Hande Erçel, daha sonrasında Aşk Laftan Anlamaz, dizisiyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Hande Erçel'in anne acısı! Gençlik fotoğrafını paylaştı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde rol alan Hande Erçel daha sonrasında Azize, Sen Çal Kapımı, Bambaşka Biri gibi yapımlarla izleyicisi karşısına çıkmıştır. Sadece dizi olarak değil oynadığı filmler, Rüzgara Bırak, Aşkı Hatırla ve İki Dünya Bir Dilek gibi yapımlarla da dikkatleri üzerine çekmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural’a sert suçlama! “Dayımın öldüğü hafta tatile gitti”
Hayat Bilgisi’nin Ürperi’si Ceren Soylu yıllar sonra ortaya çıktı! Doğal saçları ve sade tarzıyla dikkat çekti
ETİKETLER
#hande erçel
#Aylin Erçel
#güneşin kızları
#Bandırma
#Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.