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Magazin
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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 09:13

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural’a sert suçlama! “Dayımın öldüğü hafta tatile gitti”

Türk sinemasının başarılı isimlerinden biri olan Kadir İnanır, hayatını kaybetmesinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen aile bireylerinin vasiyet üzerinden yaptıkları tartışma gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Öyle ki Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, yaptığı açıklamalarla usta ismin tüm mal varlığını bıraktığı hayat arkadaşı Jülide Kural hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural’a sert suçlama! “Dayımın öldüğü hafta tatile gitti”
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 09:13

Ünlü isim geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Usta ismin vefatıyla sanat dünyası derin bir hüzne boğulmuştu. Ancak diğer bir yandan da aile içi tartışmalar da gün yüzüne geldi. Özellikle de Kadir İnanır’ın yeğeni ’ın Günaydın’a yaptığı açıklama da tüm mal varlığını ’a bırakmasının ardından Levent İnanır’da sert sözler kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural’a sert suçlama! “Dayımın öldüğü hafta tatile gitti”

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Ünlü isim Kadir İnanır'ın vefatının ardından yeğeni Levent İnanır, Jülide Kural hakkında mal varlığı iddialarını içeren sert açıklamalarda bulundu.
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, Jülide Kural'ın tüm mal varlığının ona kaldığı yönündeki iddialara karşı sert sözler kullandı.
Levent İnanır, Kadir İnanır ile ilişkisinin baba-oğul gibi olduğunu belirtti.
Levent İnanır, Jülide Kural hakkında şok iddialarda bulunduğunu ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

KADİR İNANIR’IN YEĞENİ LEVENT İNANIR’DAN JÜLİDE KURAL’A SERT SUÇLAMA!

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, hayatını kaybedeli 4 ay oldu. Sanat camiasını derin bir hüzne boğan vefat sonrası aile içinde meydana gelen birtakım olaylar gündemdeki yerini alıyor. Özellikle de Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’ın mal varlığı hakkındaki yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekiyor.

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural’a sert suçlama! “Dayımın öldüğü hafta tatile gitti”

Sabah’la Günaydın’a konuşan Levent İnanır, son zamanlarda tüm mal varlığının ona kaldığı ifade edinen Jülide Kural hakkında şok iddialarda bulunarak çarpıcı ifadeler de bulundu. Levent İnanır dayısı Kadir İnanır’la ilişkisini anlatırken okulu bitirdikten sonra ’a dayısının yanına geldiğini ifade eden Levent İnanır, yeğen ve dayı olmadıklarını adeta baba ve oğlu olduklarını ifade ediyor. Hatta soyadını bile İnanır olarak değiştirdiğini belirtiyor.

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural’a sert suçlama! “Dayımın öldüğü hafta tatile gitti”

Kadir İnanır’ın tüm mal varlığın da vasiyetine yer vermemesi üzerine ‘Dayım böyle bir vasiyete asla rıza göstermez. Onun en yakınlarından biri bendim. Buna itiraz ettiğim için beni medyaya farklı gösterme çabasına girdiler. Vasiyet açıklanacak diye bizi çağırdılar. 28 kuzenim medyatik olduğum için sözcü olarak beni seçti. Orada yaptığım konuşma bile çarpıtıldı.’ sözlerini kullandı.

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural’a sert suçlama! “Dayımın öldüğü hafta tatile gitti”

Davanın 17 Aralık’a ertelenmesinin ardından söylediklerinin yanlış çarpıtıldığını ifade eden Levent İnanır, “Onlara diyorum ki, gayet sakin ve gülerek "Hâkime hanım yeterli çoğunluk olmadığı için, 17 Aralık'a erteledi." Sözlerim bu kadardı, farklı algı yaratmak isteyenler var.” dedi. Diğer bir yandan da Kadir İnanır’ın Jülide Kural’a olan ilişkisiyle ilgili de konuştu:

“20 yıllık birliktelik yaşadı. O da kopuk, kopuk. Kadir dayımın filmleri, hanımefendinin kendi işleri, turneleri falan, zaman zaman ayrılıklar, küslükler oldu...

Dayım onunla evlenmedi. Ama dayım eğer nikah yapmadıysa bu büyük aşk gibi anlatılan bir şeye, burada ciddi soru işareti var demektir. Jülide Hanım farklı yansıtmak istiyor olabilir ama gerçek öyle değil.”

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural’a sert suçlama! “Dayımın öldüğü hafta tatile gitti”

Vasiyette bir sıkıntının olduğunu da ifade eden Levent İnanır, Kadir İnanır’ın filmlerinde kullandığı birçok eşyası ve ödüllerinin de kendisinin de olduğunu ifade ederken vasiyetname de müze yapma hakkının bile Jülide Hanım’a verildiğini, Fatsa’da bulunan ata toprağının da Kural’a bırakılması hakkında konuşmalar yaptı.

“Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağımızı bile bu kadına bırakmış. Dayım, burası konusunda çok hassastı. Yeğenleri arasında toprağın bölünmesini bile istemiyordu. Ata toprağını neden Jülide Hanım'a bıraksın. "Hissemi paylaştır" diyerek vekaleti bana verdi. Şahitlerim bile var. Dayım fazla ilaç kullanıyordu, o halinden istifade ederek vasiyeti istediği gibi yaptırdı Jülide Hanım. Dayım zaten ona yaşarken çok şey bıraktı.”

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural’a sert suçlama! “Dayımın öldüğü hafta tatile gitti”

“BENİ HİÇBİR ZAMAN SEVMEDİ”

Jülide Kural’ın kendisini hiçbir zaman sevmediğinden aralarının da düşünüldüğü kadar iyi olmadığından söz eden Levent İnanır, Kural’a ilgili söyledikleriyle gündeme de bomba gibi düştü. Özellikle de Kadir İnanır’ı kim seviyorsa Kural’ın onu uzaklaştırdığını söyledi.

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural’a sert suçlama! “Dayımın öldüğü hafta tatile gitti”

Kadir İnanır’ın arkadaşları sanatçıyı aradığı zaman ulaşamadığını bunun sebebinin de Jülide Kural olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Sanatçı arkadaşlarımdan duydum: "Biz Kadir'i arıyoruz, niye telefonlarımıza cevap vermiyor?" Telefonlarına cevap vermiyordu çünkü telefonu Jülide Hanım'ın elindeydi, istediğine cevap veriyordu. Arayanları da söylemiyordu. İnsanlar da uzaklaştı dayımdan. Jülide Hanım evde çalışan kadını bile güya 600 TL çaldı diye 'hırsız' diyerek kovdu.”

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural’a sert suçlama! “Dayımın öldüğü hafta tatile gitti”

“DAYIMIN ÖLDÜĞÜ HAFTA TATİLE GİTTİ”

Jülide Kural’ın mirası nasıl değerlendireceği konusunda ise şu sözleri ifade etti:

“Mirasını yiyecek. Okul mu yaptıracak sanıyorsunuz? Hayatını yaşayacak. Şimdi kendisini arayanlara 'yas tutuyorum' diyormuş. Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gitti. Ne yasından bahsediyor? Dayımın son şoförü bıraktı havalimanına. Hatta şoförle havalimanında tartışmış. İşten çıkarmış, "Tazminatı da Kadir'den alırsın" demiş. 3 sene dayıma hizmet etmiş şoförüne, ölmüş insandan tazminatını al diyen biri Jülide Hanım...”

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural’a sert suçlama! “Dayımın öldüğü hafta tatile gitti”

Diğer bir merak konusu olan Neslihan Acar’la olan ve gündeme bomba gibi düşen kendisine komplo kurulduğundan söz etti. Öyle ki Jülide Kural’ın Kadir İnanır’ın cenaze töreninde bile siyaset yapıldığını ifade eden sözlerini kullandı.

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