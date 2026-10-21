Vasiyetnamenin sanatçının gerçek iradesini yansıtıp yansıtmadığına ilişkin soru işaretlerinin hukuki çerçevede giderilmesini isteyen aile üyeleri, gözlerini 17 Aralık 2026'da görülecek duruşmaya çevirdi. Açıklamada, meselenin maddi beklentilerden ibaret olmadığı belirtilerek, “Bizim meselemiz mal, mülk veya para değildir” ifadeleri kullanıldı. Kuzenler, vasiyetnamelerin düzenlendiği dönemdeki sağlık koşullarının ve İnanır'ın iradesinin ayrıntılı biçimde incelenmesini talep etti.

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HABERİN ÖZETİ Kadir İnanır'ın vasiyetinde Levent İnanır ve Meftun İnanır'dan ortak açıklama: “Meselemiz mal, mülk değil” Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin gerçek iradesini yansıtıp yansıtmadığına ilişkin hukuki sorular, aile üyelerinin 17 Aralık 2026'daki duruşma ile gözlerini buraya çevirmesine neden oldu. Kuzeni Meftun İnanır, Levent İnanır'a destek vererek aile üyelerinin çoğunluğunun benzer kaygıları taşıdığını belirtti ve meselenin maddi beklentilerden ibaret olmadığını vurguladı. Aile üyeleri, vasiyetnamelerin düzenlendiği dönemdeki sağlık koşullarının ve İnanır'ın iradesinin ayrıntılı biçimde incelenmesini talep etti. Daha önce Levent İnanır, Kadir İnanır'ın vasiyetnamesine inanmadığını, koleksiyonu için müze açmayı düşündüğünü ve 2022'de satılan üç evle ilgili soruları gündeme getirmişti. Kadir İnanır'ın avukatı, sanatçının 2015'teki vasiyetini iptal ederek 2022'de yeni bir vasiyetname düzenlediğini ve tüm mal varlığını Jülide Kural'a bıraktığını duyurmuştu. Vasiyet davaları için daha önce 17 Eylül 2026 tarihi belirlenmiş ancak bildirim yapılmadığı gerekçesiyle karar açıklanamamış, duruşma 17 Aralık 2026'ya ertelenmişti.

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ AİLEDE TARTIŞMAYA YOL AÇTI

Türk sinemasının hafızalara kazınan isimlerinden Kadir İnanır'ın ardından başlayan miras süreci, aile içinde yaşanan görüş ayrılıklarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Sanatçının vasiyetnamesine ilişkin açıklamalar, özellikle mal varlığının kime bırakıldığı ve vasiyetin hangi koşullarda hazırlandığı konularında tartışmalara neden oldu.

Kadir İnanır ve hayat arkadaşı Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, daha önce yaptığı açıklamada sanatçının 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ettiğini ve 2022 yılında yeni bir vasiyetname düzenlediğini duyurmuştu. Açıklanan bilgilere göre İnanır; otomobillerini, gayrimenkuller üzerindeki hak ve hisselerini, banka ve yatırım hesaplarındaki parasını, koleksiyonlarını, sanat eserlerini, alacaklarını, telif haklarını ve adına yapılması planlanan bazı girişimlere ilişkin haklarını Jülide Kural'a bıraktı.

VASİYET DAVASINDA GÖZLER 17 ARALIK'A ÇEVRİLDİ

Kadir İnanır'ın noter huzurunda hazırladığı üç ayrı vasiyetnamenin açılması için İstanbul Beykoz Adliyesi'nde 17 Eylül 2026 tarihi belirlenmişti. Kararın açıklanmasının beklendiği gün adliyeye 28 yakını geldi. Ancak bazı yakınlarına gerekli bildirimlerin yapılmadığı gerekçesiyle mahkeme vasiyetle ilgili kararını açıklayamadı. Dosyanın yeniden ele alınacağı duruşma tarihi 17 Aralık 2026 olarak belirlendi. Aile üyeleri, vasiyetnamelerin hazırlanma koşullarının ve sanatçının o dönemdeki sağlık durumunun hukuki açıdan değerlendirilmesini bekliyor.

MEFTUN İNANIR'DAN LEVENT İNANIR'A DESTEK

Vasiyet tartışmalarında daha önce açıklamalarıyla gündeme gelen Levent İnanır'a bu kez kuzeni Meftun İnanır'dan destek geldi. Kadir İnanır'ın en büyük ağabeyinin oğlu olduğunu belirten Meftun İnanır, aile üyelerinin önemli bir bölümünün benzer kaygılar taşıdığını açıkladı.

Ortak açıklamada Levent İnanır'ın yalnızca kendi görüşlerini dile getirmediği, ailedeki ortak hassasiyetleri kamuoyuna aktardığı ifade edildi. Meftun İnanır, aile sözcülüğü görevini üstlenen kuzeninin dile getirdiği soru işaretlerinin kişisel bir tartışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ben, Meftun İnanır, Kadir İnanır'ın en büyük ağabeyinin oğluyum. Aile büyüğümüz Reşit İnanır'dan sonra ailemizin yaşça en büyük üyelerinden biri olarak, bu açıklamayla hem kendi düşüncelerimi hem de ailemizin büyük çoğunluğunun taşıdığı hassasiyetleri kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Ayrıca özellikle belirtmek isterim ki kuzenim Levent İnanır, İnanır ailesinin sözcüsü olarak ailemizin ortak hassasiyetlerini ve duruşunu kamuoyuna aktarmaktadır. Bu meselede dile getirilen soru işaretleri yalnızca kendisinin şahsi düşüncelerinden ibaret değildir. Benim de aralarında bulunduğum ailemizin büyük çoğunluğu benzer endişeleri taşımaktadır.

“BÜTÜN SORU İŞARETLERİNİN AÇIKLIĞA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ”

Kuzenler, Kadir İnanır'ın hem ailesi hem de Türkiye için önemli bir isim olduğunu vurgulayarak vasiyetle ilgili tartışmaların somut bilgiler ve hukuki incelemeler doğrultusunda sonuçlandırılmasını istedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

Kadir İnanır, hem ülkemiz hem de ailemiz için son derece kıymetlidir. Onun hatırasına, kişiliğine ve iradesine duyduğumuz saygı tartışmasızdır. Tam da bu nedenle, adına düzenlenen vasiyetnamelerle ilgili bütün soru işaretlerinin açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Mahkemenin daveti üzerine Beykoz Adliyesi'nde hazır bulunduk. 17 Aralık 2026 tarihinde de yargı sürecine katılacağız. Vasiyetnamelerin düzenlenme koşullarının, ilgili dönemdeki sağlık durumunun ve iradesine ilişkin hususların hukuk çerçevesinde değerlendirilmesini bekliyoruz.

“BİZİM MESELEMİZ MAL, MÜLK VEYA PARA DEĞİLDİR”

Ortak açıklamanın en dikkat çeken bölümünde, vasiyetnamelerin sanatçının sağlık durumuyla bağlantılı olarak incelenmesi gerektiği savunuldu. Kuzenler, özellikle ikinci pıhtı olayından yaklaşık dört buçuk-beş ay sonra ve çok sayıda ağır ilacın kullanıldığı belirtilen bir dönemde düzenlendiği ifade edilen vasiyetnameler hakkında soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.

Açıklamada, bu iddiaların varsayımlarla değil, somut bilgilerle değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek şu ifadeler paylaşıldı:

Özellikle ikinci pıhtı olayından yaklaşık dört buçuk-beş ay sonra, çok sayıda ve ağır ilaç kullanıldığı bir dönemde düzenlendiği belirtilen vasiyetnameler konusunda ciddi soru işaretlerimiz bulunmaktadır. Bu soruların cevabının varsayımlarla değil, somut bilgi ve hukuki incelemeyle ortaya konulmasını istiyoruz. Bizim meselemiz mal, mülk veya para değildir. Bizim meselemiz, Kadir İnanır'ın gerçek iradesinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmasıdır. Levent İnanır'ın aile sözcüsü olarak dile getirdiği hassasiyetlerin arkasında, ailemizin büyük çoğunluğunun ortak kaygıları bulunmaktadır. Bu sürecin kişisel tartışmalara dönüştürülmesini değil, hukukun üstünlüğü çerçevesinde aydınlatılmasını istiyoruz.

Kuzenler, soru işaretlerinin dile getirilmesinin Kadir İnanır'ın hatırasına duyulan saygısızlık olarak görülmemesi gerektiğini de belirtti. Aile, 17 Aralık'taki duruşmada ve sonrasında devam edecek hukuki süreçte tüm konuların açıklığa kavuşmasını bekliyor.

LEVENT İNANIR: “O VASİYETE İNANMIYORUM!”

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, daha önce yaptığı açıklamalarda vasiyetnameye inanmadığını söyleyerek aileye ait geçmişten kalan topraklar üzerinden de eleştirilerde bulunmuştu.

İnanır, tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

“Ben o vasiyete inanmıyorum. Her şeyi geçin biz bugüne kadar dededen kalma toprağımızı neden satmadık? Toprağımız yabancıya gitmesin, bölünmesin diye. Kadir Dayım, isteyen orada ev yaptırsın derdi. Bunca zamana kadar koruduğumuz toprağımızdan neden o kişiye hak verilsin ki? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var.”

KOLEKSİYON İÇİN MÜZE AÇMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'a ait koleksiyonun hâlâ kendisinde olduğunu belirterek sanatçının kişisel eşyaları ve ödüllerini de içeren bir müze açmayı düşündüğünü açıklamıştı. İnanır, müzeden elde edilecek gelirin kız çocuklarının eğitimine aktarılmasını planladığını söylemişti.

Bu konudaki açıklaması şöyleydi:

“Geçenlerde biri Kadir Dayımın koleksiyonu hakkında bir şeyler dedi. Koleksiyonu hala bende. Hatta dayımın ödüllerini, kullandığı aksesuarları da ekleyip, giriş ücreti uygun bir müze açmak istedim. Geliri ile de kız çocuklarını okutacaktım. Kadir Dayım kız çocuklarını daha naif, korunmaya muhtaç olarak görürdü.”

JÜLİDE KURAL'IN SATTIĞI EVLERİ DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Levent İnanır, açıklamalarında 2022 yılında üç evin satıldığı iddiasını da gündeme taşımış ve bu satışların gerekçesini sorgulamıştı. İnanır, söz konusu taşınmazların Kadir İnanır tarafından hayat arkadaşına bırakılmış olması durumunda satışların neden yapıldığını merak ettiğini dile getirmişti.

İnanır'ın açıklaması şöyleydi:

“2022 yılında üç tane ev satıldı. Bu evler Kadir Dayım tarafından hayat arkadaşına verildiyse; o kişi hemen evleri neden sattı? Paraya ihtiyaç da yokken. Niye acele ediyorsun, bu neyin paniği?”

“KADİR DAYIMIN BİRİKİMLERİ 5 MİLYON DOLAR CİVARI”

Levent İnanır, Esra Ezmeci'nin programına katıldığı dönemde dayısının birikimlerinin miktarına ilişkin de iddiada bulunmuştu. Yeğenlere herhangi bir mal varlığı bırakılmadığını öne süren İnanır, bu durumu eleştirmişti.

İnanır'ın sözleri şöyleydi:

“Dayımın birikimleri 5 milyon dolar civarı. Hastaneye ödenen paralar küçük kalır. Bir kalem bile bırakmamış... Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki, onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil.”

LEVENT İNANIR'DAN BAKIM SÜRECİNE İLİŞKİN İDDİA

Levent İnanır, dayısının hastalık dönemindeki bakımına ilişkin de eleştirilerde bulunmuştu. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşıyla uzun yıllara dayanan bir birlikteliği olduğunu belirten yeğeni, sanatçının tedavi sürecinde ihmal yaşandığını ileri sürmüştü. Bu açıklamalar da taraflar arasındaki tartışmaların bir başka boyutunu oluşturmuştu.

İnanır, iddialarını şu sözlerle dile getirmişti:

“20 senelik bir birliktelik var. Bir erkek zaten kendine yakışanı yapmalı. Kadir Dayım ziyadesiyle, fazlasıyla gerekeni yaptı. Kadir Dayıma iyi bakılmadı.

2025'de benim hastanede çektiğim görüntüler var. Tedavi olurken gayet iyiye giderken, evde zatürre oldu. Hem de Kadir İnanır'ın bu kadar donanımlı evinde. Evde kim varsa ihmal var. Banyo yaptıktan sonra camı açarsanız ne olur?”

Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin tartışmalar, ailenin ortak açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. Tarafların dile getirdiği iddiaların ve vasiyetnamelerin geçerliliğine ilişkin soru işaretlerinin nasıl değerlendirileceği, 17 Aralık 2026'da yapılması beklenen duruşmanın ardından netlik kazanacak.

