Hülya Avşar'ın miras açıklamasına Demet Akalın'dan tepki! Kadir İnanır'ın miras kaosu ünlülere sıçradı

Ünlü isimlerin vefatlarının ardından gündeme gelen miras anlaşmazlıkları bu kez Hülya Avşar ve Demet Akalın'ı karşı karşıya getirdi. Hülya Avşar'ın miras paylaşımının hayattayken planlanması gerektiğine yönelik açıklamalarına Demet Akalın'dan tepki geldi. Magazin dünyasında büyük ses getirmeye devam eden miras tartışmaları, son olarak Hülya Avşar'ın yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme taşınmıştı. Diğer yandan Demet Akalın'ın Hülya Avşar'ın açıklamasının yer aldığı videoya yorum yapması ortalığı karıştırdı. Son dönemlerde ünlü isimler magazin dünyasında miras açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Usta oyuncu Kadir İnanır'ın miras kaosu diğer sanatçılara kadar sıçradı. Demet Akalın, Hülya Avşar'ın açıklamalarına "Ne saçma bir düşünce" ifadeleriyle karşı çıktı.

HÜLYA AVŞAR MİRAS TAVSİYESİNDE BULUNDU!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, basın mensuplarına verdiği miras tavsiyesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Avşar, açıklamalarında sanatçıların vasiyetlerini ölmeden önce açıklaması gerektiğini belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Avşar'a, ünlü isimlerin aileleri arasında yaşanan miras kavgaları sorulmuştu.

Hülya Avşar, maddi varlığı fazla olan kişilerin miraslarını önceden planlaması gerektiğini belirterek, "Çok zenginsen, paran, pulun, malın mülkün varsa belli bir süreden sonra bence oturup ayırsınlar." şeklinde konuşmuştu. Ünlü sanatçı, paylaşımın adil yapılmasının aile içindeki anlaşmazlıkları önleyebileceğine dikkat çekerken, vasiyetin ise hukuki açıdan güvence altına alınması gerektiğini söylemişti.

Hülya Avşar, açıklamalarında; "Birine fazla verip diğerine az bırakmak ya da birini tamamen mirastan mahrum etmek aile içinde telafisi olmayan sorunlar doğuruyor. Herkesin hakkı adil bir şekilde teslim edilmeli." ifadelerine yer vermişti.

Ünlü sanatçı, miras paylaşımının resmi şekilde yapılması gerektiğini belirterek; "Baştan her şeyi hakkıyla neyse böleceksin, resmiyetini tamamlayıp avukatın eline vereceksin. 'İşte bu benim vasiyetim' diyeceksin; sonra istedikleri kadar debelensinler! İş baştan hukuki olarak sağlama alınırsa sonrasında kimse kimseyi yıpratamaz." şeklinde konuşmuştu.

DEMET AKALIN'DAN SERT TEPKİ GELDİ!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan meslektaşı Hülya Avşar'a tepki geldi. Akalın, Avşar'ın açıklamalarının yer aldığı videoya dikkat çeken bir yorumda bulundu. Ünlü şarkıcı yorumunda; "Ne saçma bir düşünce! Yaşarken istersem veririm! Bana 'Aç mısın tok musun?' soran oldu mu ki…" ifadelerine yer verdi.

Hülya Avşar'ın, mirasın önceden paylaştırılması gerektiği yönündeki düşüncesini desteklemeyen Demet Akalın, çıkışıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İki ünlü ismin miras paylaşımlarına ilişkin farklı görüşleri kısa sürede magazin dünyasında ve sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Son zamanlarda gündemde bir hayli ses getiren usta oyuncu Kadir İnanır'ın miras kaosu diğer sanatçılara kadar sıçradı. Ünlü isimler, magazin dünyasında miras açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

KADİR İNANIR'IN MİRAS KAOSU ÜNLÜLERE KADAR SIÇRADI!

Türk sinemasının büyük bir ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alan Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 tarihinde zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat camiasını derin bir hüzne boğan Kadir İnanır'ın, üç ayrı vasiyetinin yer aldığı öğrenilmişti. Usta oyuncunun vasiyetlerinin içeriği merak konusuyken, 17 Eylül 2026 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde gerçekleşmesi planlanan davanın 17 Aralık saat 09.30'a ertelendiği duyurulmuştu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusunun içeriği yıllardır gizli tutulan vasiyetlerinin 17 Aralık'ta resmi olarak açılacağı duyurulurken, Kadir İnanır'ın 2015 yılında bir vasiyet, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha hazırladığı öğrenilmişti. Usta sanatçının geride bıraktığı mirasının toplam değerinin ise yaklaşım 1 milyar TL olduğu da iddia edilmişti. İnanır'ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ederek 09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde, doktor raporu ve iki tanık eşliğinde hazırlattığı son vasiyetnamesinin detayları ortaya çıkmıştı.

Usta sanatçının tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı öne sürülmüştü. Sonrasında İnanır'ın, tüm mal varlığını uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı öğrenilmişti. Yeşilçam yıldızının devam eden miras davası sürecinde yeğenlerinden ve akrabalarından çeşitli eleştiriler ve açıklamalar gelmişti. Son olarak Kadir İnanır'ın yeğeni Gül Bakar'ın vasiyet açıklaması gündeme bomba gibi oturmuştu. İnanır'ın miras kaosu şimdilerde ünlü isimlere kadar sıçradı.