Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:41

Hülya Avşar'ın miras açıklamasına Demet Akalın'dan tepki! Kadir İnanır'ın miras kaosu ünlülere sıçradı

Hülya Avşar'ın miras paylaşımının hayattayken planlanması gerektiğine yönelik açıklamalarına Demet Akalın'dan tepki geldi. Son dönemlerde ünlü isimler magazin dünyasında miras açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Usta oyuncu Kadir İnanır'ın miras kaosu diğer sanatçılara kadar sıçradı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Hülya Avşar'ın miras açıklamasına Demet Akalın'dan tepki! Kadir İnanır'ın miras kaosu ünlülere sıçradı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:41

Ünlü isimlerin vefatlarının ardından gündeme gelen anlaşmazlıkları bu kez ve 'ı karşı karşıya getirdi. Hülya Avşar'ın miras paylaşımının hayattayken planlanması gerektiğine yönelik açıklamalarına Demet Akalın'dan tepki geldi. Magazin dünyasında büyük ses getirmeye devam eden miras tartışmaları, son olarak Hülya Avşar'ın yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme taşınmıştı. Diğer yandan Demet Akalın'ın Hülya Avşar'ın açıklamasının yer aldığı videoya yorum yapması ortalığı karıştırdı. Son dönemlerde ünlü isimler magazin dünyasında miras açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Usta oyuncu 'ın miras kaosu diğer sanatçılara kadar sıçradı. Demet Akalın, Hülya Avşar'ın açıklamalarına "Ne saçma bir düşünce" ifadeleriyle karşı çıktı.

HÜLYA AVŞAR MİRAS TAVSİYESİNDE BULUNDU!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, basın mensuplarına verdiği miras tavsiyesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Avşar, açıklamalarında sanatçıların vasiyetlerini ölmeden önce açıklaması gerektiğini belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Avşar'a, ünlü isimlerin aileleri arasında yaşanan miras kavgaları sorulmuştu.

Hülya Avşar'ın miras açıklamasına Demet Akalın'dan tepki! Kadir İnanır'ın miras kaosu ünlülere sıçradı

Hülya Avşar, maddi varlığı fazla olan kişilerin miraslarını önceden planlaması gerektiğini belirterek, "Çok zenginsen, paran, pulun, malın mülkün varsa belli bir süreden sonra bence oturup ayırsınlar." şeklinde konuşmuştu. Ünlü sanatçı, paylaşımın adil yapılmasının aile içindeki anlaşmazlıkları önleyebileceğine dikkat çekerken, vasiyetin ise hukuki açıdan güvence altına alınması gerektiğini söylemişti.

Hülya Avşar'ın miras açıklamasına Demet Akalın'dan tepki! Kadir İnanır'ın miras kaosu ünlülere sıçradı

Hülya Avşar, açıklamalarında; "Birine fazla verip diğerine az bırakmak ya da birini tamamen mirastan mahrum etmek aile içinde telafisi olmayan sorunlar doğuruyor. Herkesin hakkı adil bir şekilde teslim edilmeli." ifadelerine yer vermişti. 

Hülya Avşar'ın miras açıklamasına Demet Akalın'dan tepki! Kadir İnanır'ın miras kaosu ünlülere sıçradı

Ünlü sanatçı, miras paylaşımının resmi şekilde yapılması gerektiğini belirterek; "Baştan her şeyi hakkıyla neyse böleceksin, resmiyetini tamamlayıp avukatın eline vereceksin. 'İşte bu benim vasiyetim' diyeceksin; sonra istedikleri kadar debelensinler! İş baştan hukuki olarak sağlama alınırsa sonrasında kimse kimseyi yıpratamaz." şeklinde konuşmuştu.

Hülya Avşar'ın miras açıklamasına Demet Akalın'dan tepki! Kadir İnanır'ın miras kaosu ünlülere sıçradı

DEMET AKALIN'DAN SERT TEPKİ GELDİ!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan meslektaşı Hülya Avşar'a tepki geldi. Akalın, Avşar'ın açıklamalarının yer aldığı videoya dikkat çeken bir yorumda bulundu. Ünlü şarkıcı yorumunda; "Ne saçma bir düşünce! Yaşarken istersem veririm! Bana 'Aç mısın tok musun?' soran oldu mu ki…" ifadelerine yer verdi.

Hülya Avşar'ın miras açıklamasına Demet Akalın'dan tepki! Kadir İnanır'ın miras kaosu ünlülere sıçradı

Hülya Avşar'ın, mirasın önceden paylaştırılması gerektiği yönündeki düşüncesini desteklemeyen Demet Akalın, çıkışıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İki ünlü ismin miras paylaşımlarına ilişkin farklı görüşleri kısa sürede magazin dünyasında ve sosyal medyada tartışma konusu oldu. 

Son zamanlarda gündemde bir hayli ses getiren usta oyuncu Kadir İnanır'ın miras kaosu diğer sanatçılara kadar sıçradı. Ünlü isimler, magazin dünyasında miras açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hülya Avşar'ın miras açıklamasına Demet Akalın'dan tepki! Kadir İnanır'ın miras kaosu ünlülere sıçradı

KADİR İNANIR'IN MİRAS KAOSU ÜNLÜLERE KADAR SIÇRADI!

Türk sinemasının büyük bir ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alan Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 tarihinde zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat camiasını derin bir hüzne boğan Kadir İnanır'ın, üç ayrı vasiyetinin yer aldığı öğrenilmişti. Usta oyuncunun vasiyetlerinin içeriği merak konusuyken, 17 Eylül 2026 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde gerçekleşmesi planlanan davanın 17 Aralık saat 09.30'a ertelendiği duyurulmuştu.

Hülya Avşar'ın miras açıklamasına Demet Akalın'dan tepki! Kadir İnanır'ın miras kaosu ünlülere sıçradı

Yeşilçam'ın usta oyuncusunun içeriği yıllardır gizli tutulan vasiyetlerinin 17 Aralık'ta resmi olarak açılacağı duyurulurken, Kadir İnanır'ın 2015 yılında bir vasiyet, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha hazırladığı öğrenilmişti. Usta sanatçının geride bıraktığı mirasının toplam değerinin ise yaklaşım 1 milyar TL olduğu da iddia edilmişti. İnanır'ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ederek 09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde, doktor raporu ve iki tanık eşliğinde hazırlattığı son vasiyetnamesinin detayları ortaya çıkmıştı.

Hülya Avşar'ın miras açıklamasına Demet Akalın'dan tepki! Kadir İnanır'ın miras kaosu ünlülere sıçradı

Usta sanatçının tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı ’a bıraktığı öne sürülmüştü. Sonrasında İnanır'ın, tüm mal varlığını uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı öğrenilmişti. Yeşilçam yıldızının devam eden miras davası sürecinde yeğenlerinden ve akrabalarından çeşitli eleştiriler ve açıklamalar gelmişti. Son olarak Kadir İnanır'ın yeğeni Gül Bakar'ın vasiyet açıklaması gündeme bomba gibi oturmuştu. İnanır'ın miras kaosu şimdilerde ünlü isimlere kadar sıçradı. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadir İnanır'ın şoförü Ali'den Jülide Kural hakkında çarpıcı açıklamalar! "Kadir abiye kan verdiğim için kovdu"
Hülya Avşar'dan televizyon sektörüne sert sözler! "Fırsat vermiyorlar"
ETİKETLER
#demet akalın
#hülya avşar
#kadir inanır
#jülide kural
#miras
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.