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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 12:44

Hülya Avşar'dan televizyon sektörüne sert sözler! "Fırsat vermiyorlar"

Başarılı oyunculuk kariyeriyle Türk dizi ve sinema tarihinin gözde isimleri arasında yer alan Hülya Avşar'dan televizyon sektörüne sitem dolu sözler geldi. Son olarak Aynı Yağmur Altında dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, diziler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakın Hülya Avşar televizyon sektörü hakkında neler söyledi! İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Hülya Avşar'dan televizyon sektörüne sert sözler!
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 12:44

Televizyon sektörüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan , en son ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizisiyle ilgili de samimi itiraflarda bulundu. Başarılı oyunculuk kariyeriyle Türk dizi ve sinema tarihinin gözde isimleri arasında yer alan Hülya Avşar, son olarak Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekranlardaki yerini almıştı. Ünlü oyuncu, kısa sürede final yapan dizisinin ardından yaşadığı hayal kırıklığını anlattı. Hülya Avşar, açıklamalarında sektördeki rekabete yönelik sözleriyle de gündemde yerini aldı. Bakın Hülya Avşar televizyon sektörü hakkında neler söyledi. İşte Hülya Avşar'ın dikkat çeken açıklamaları...

HÜLYA AVŞAR DİZİ SEKTÖRÜNE SİTEM ETTİ!

Başarılı oyuncu, şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar, kariyeri boyunca sınırsız projeye imza attı. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan 'Aynı Yağmur Altında' dizisinde rol alan Avşar, televizyon dünyasına sitem etti. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı dizi kısa sürede final kararı almıştı.

Hülya Avşar'dan televizyon sektörüne sert sözler! "Fırsat vermiyorlar"

Uzun bir aranın ardından Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar'ın projesi, 7. bölümde final yapmıştı. Dizinin düşük reytinglerden dolayı apar topar yayından kaldırıldığı öğrenilmişti. Avşar, başrol oynadığı dizinin final yapmasının ardından şoke eden sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, kısa sürede final yapan dizisinin ardından yaşadığı hayal kırıklığını sitem dolu sözlerle anlattı.

Hülya Avşar'dan televizyon sektörüne sert sözler! "Fırsat vermiyorlar"

Geçtiğimiz sezon ekranların iddialı projelerinden biri olan Aynı Yağmur Altında dizisinin kısa sürede final yapması hakkında başrol Hülya Avşar, sessizliğini bozdu. Televizyon sektörüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Avşar, dizilerdeki rekabete yönelik sözleriyle de gündemde yerini aldı. Çarpıcı ve sert açıklamalarıyla kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı bulan ünlü oyuncu, dizi defterini kapattığını söyledi.

Hülya Avşar'dan televizyon sektörüne sert sözler! "Fırsat vermiyorlar"

"DİZİ DEFTERİNİ KAPATTIM"

Şimdilerde 'Kanlı Nigar' müzikaliyle tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, düşük reytingler yüzünden apar topar yayından kaldırılan Aynı Yağmur Altında dizisi hakkında sessizliğine son verdi. Ünlü oyuncu, dizi defterini kapattığını belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Hülya Avşar'dan televizyon sektörüne sert sözler! "Fırsat vermiyorlar"

"Yapımcısından senaristinden tut, bir sürü saçma sapan olaylar gerçekleşiyor. Garip bir savaş var. Herkes birbirini bitirmeye çalışıyor. Halbuki bırakın karşısına koyacağın diziyi çok kuvvetli olmasın da birine yol aç. Herkes ekmeğini kazansın. Böyle garip bir durum var dizi sektöründe. Bir bakıyorsun gayet iyi gidecekken fırsat bile vermiyorlar küt diye kesiyorlar diziyi. Ben öyle şeylerle uğraşamıyorum açıkcası... Ben o oyunlara gelmek istemiyorum. Dizi defterini kapattım."

 

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ETİKETLER
#hülya avşar
#ali balcı
#ATV
#Aynı Yağmur Altında
#Kanlı Nigar
#Magazin
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