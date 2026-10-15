Hülya Avşar’lı Kanlı Nigar’da büyük sürpriz! Dev isimler kadroya dahil oldu

Türk tiyatrosunun ve edebiyatının ölümsüz klasiklerinden biri olan Sadık Şendil imzası Kanlı Nigar, Entertainment ve yapımcı Onurcan Taş tarafından müzikal olarak sahnelere çıkıyor. Oyuncu kadrosu şimdiden merak konusu olan Kanlı Nigar, Birsen Altuntaş’ın haberine göre dev isimleri kadroya dahil etti. İşte detaylar…

HÜLYA AVŞAR’LI KANLI NİGAR’DA BÜYÜK SÜRPRİZ!

Sadık Şendil’in imzası olan Kanlı Nigar, görkemli bir müzikal formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Odd Entertainment ve yapımcı Onurcan Taş tarafından hayata geçirilen proje de Hülya Avşar, Altan Erkekli ve Murat Dalkılıç başrolleri paylaşıyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eserlerinden biri olan Kanlı Nigar, renkli ve eğlenceli dünyasını çağdaş bir yorumla izleyiciyle buluşturacak. Müzikal için geri sayım başlarken okuma provası için de tarih belli oldu.

Yapımın yönetmen koltuğunda usta tiyatrocu Fatih Dokgöz’ün oturacağı müzikalde başroller başarılı isimler olurken ünlü isim Hülya Avşar ‘Nigar’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Altan Erkekli, Ağa Efendi, Ünlü popçu Murat Dalkılıç ise Narçın karakteriyle sahnede yer alacak.

DEV İSİMLER KADROYA DAHİL OLDU

Hülya Avşar, Altan Erkekli ve Murat Dalkılıç’ın yer aldığı Kanlı Nigar müzikalinde dev isimler de kadroya dahil oldu. Görsel ve müzikal bir gösteri sunacak olan yapım geleneksel Türk tiyatrosunun motiflerini çağdaş sahne teknolojileri ve özgün koreografilerle harmanlanıyor.

Eser de yer alan renkli tipler için dev isimlerle anlaşmaya varıldı. Kanlı Nigar müzikalinde yer alacak isimler ise, Başak Parlak (Nadide), Ünal Yeter (Abdi), Ayşe Kırca (Bedide), Bülend Çolak (İstin­yeli), Ömür Arpacı (Laz), Veysel Diker (Acem) ve Yelda Alp (Kısmet) yer alıyor.

Müzikalin okuma provası yarın (16 Ekim 2026)’da yapılacak. Tiyatro ve müzikal severlerin yoğun ilgi göstereceği düşünülen Kanlı Nigar, yakında sahnelerdeki yerini alacak.