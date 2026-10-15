Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:18

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler? Nursema Kızılcık Şerbeti’ne ne zaman dönecek?

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde yeni sezonun en çok konuşulan gelişmelerinden biri Nursema cephesinde yaşandı. Beşinci sezonun ilk bölümünde karakterin mezar taşının ekrana gelmesiyle diziden ayrıldığı düşünülen Ceren Karakoç’un yeniden kadroya katılacağı haberi gündeme geldi. Peki Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler? Nursema Kızılcık Şerbeti’ne ne zaman dönecek?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler? Nursema Kızılcık Şerbeti’ne ne zaman dönecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:18

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nde Nursema karakteriyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşinci sezonun açılışında mezar taşının gösterilmesiyle hikâyesinin sona erdiği düşünülen Nursema’yı oynayan Ceren Karakoç’un diziye yeniden katılacağı konuşuluyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler? Nursema Kızılcık Şerbeti’ne ne zaman dönecek?

HABERİN ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler? Nursema Kızılcık Şerbeti’ne ne zaman dönecek?

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Kızılcık Şerbeti'nde, beşinci sezon açılışında mezar taşının gösterilmesiyle diziden ayrıldığı düşünülen Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un diziye geri döneceği konuşuluyor.
Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda Ceren Karakoç'un Nursema karakteriyle diziye geri döneceği iddia ediliyor.
Dizinin beşinci sezonunun açılışında Nursema'ya ait mezar taşının gösterilmesi karakterin hikâyesinin sona erdiği izlenimini vermişti.
Yeni sezonda oyuncu kadrosunda Ceren Karakoç'un yanı sıra Feyza Civelek, Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal'ın yer almadığı belirtiliyor.
Yeni sezonda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur izleyici karşısına çıkacak.
Kadrodan ayrılan senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yerine Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler yeni senaryo ekibinde yer aldı.
Nurse'nin ilk ne zaman görüleceği ve hikâyesinin nasıl açıklanacağı henüz netleşmedi.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ BÖLÜMLERİ MERAK EDİLİYOR

Kızılcık Şerbeti’nde dört sezon boyunca Nursema karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Ceren Karakoç’un diziye geri döneceği 14 Ekim 2026’da gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine dayandırılan gelişme, karakterin hikâyesinin sona erdiğini düşünen izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı.

Dizinin beşinci sezonunun açılışında Nursema’ya ait mezar taşının gösterilmesi, karakterin hikâyeden çıkarıldığı izlenimini vermişti. Bu nedenle Karakoç’un yeniden ekibe katılacağı haberi, senaryoda nasıl bir değişiklik yapılacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler? Nursema Kızılcık Şerbeti’ne ne zaman dönecek?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER? 

Kızılcık Şerbeti’nin beşinci sezonunda oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yaşanıyor. Yeni sezonda Ceren Karakoç’un Nursema, Feyza Civelek’in Nilay, Neslihan Yeldan’ın Sevtap ve Barlas Kartal’ın Fethi karakterleriyle kadroda yer almadığı belirtiliyor.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler? Nursema Kızılcık Şerbeti’ne ne zaman dönecek?

Dizinin yeni sezonunda ise Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur izleyici karşısına çıkacak. Kadroya katılan Asena Keskinci de Çimen karakteriyle hikâyede yer alacak.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler? Nursema Kızılcık Şerbeti’ne ne zaman dönecek?

SENARİST EKİBİ DEĞİŞTİ, HİKÂYEDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken gelişmeler yalnızca oyuncu kadrosuyla sınırlı kalmadı. Uzun süredir senaryoyu kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün görevlerini devretmesinin ardından Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler yeni senaryo ekibinde yer aldı.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler? Nursema Kızılcık Şerbeti’ne ne zaman dönecek?

Senarist değişikliği, dizinin ilerleyen bölümlerinde karakter ilişkilerinin ve aileler arasındaki çatışmaların nasıl şekilleneceği konusunda beklentileri artırdı. Nursema’nın yeniden hikâyeye dahil olacağı haberinin de bu değişimin ardından gündeme gelmesi, yeni dönemin nasıl ilerleyeceğine yönelik merakı güçlendirdi. Özellikle karakterlerin geçmişte yaşadığı olayların yeni hikâyeyle nasıl birleştirileceği, dizinin takipçileri tarafından yakından izleniyor.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler? Nursema Kızılcık Şerbeti’ne ne zaman dönecek?

NURSEMA KIZILCIK ŞERBETİ’NE NE ZAMAN DÖNECEK?

Ceren Karakoç’un Kızılcık Şerbeti’ne döneceği haberi gündeme gelmiş olsa da Nursema’nın ilk kez hangi bölümde görüneceği henüz kesinleşmiş değil. Dönüş sahnesinin ayrıntıları ve karakterin hikâyedeki konumu hakkında da net bilgiler paylaşılmış değil.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler? Nursema Kızılcık Şerbeti’ne ne zaman dönecek?

Nursema’nın mezar taşı sahnesinin ardından geri dönecek olması, senaryoda bu durumun nasıl açıklanacağı sorusunu öne çıkarıyor. Karakterin geçmişte yaşanan olaylarla bağlantılı bir anlatımla mı yoksa farklı bir gelişmeyle mi ekrana geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti’nde şaşırtan veda! Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri kim?
Kızılcık Şerbeti’nde yürek yakan senaryo! Kızılcık Şerbeti’nde Başak ölüyor mu? Başak ve Fatih için yolun sonu mu?
ETİKETLER
#Diziler
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.