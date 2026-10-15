Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nde Nursema karakteriyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşinci sezonun açılışında mezar taşının gösterilmesiyle hikâyesinin sona erdiği düşünülen Nursema’yı oynayan Ceren Karakoç’un diziye yeniden katılacağı konuşuluyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler? Nursema Kızılcık Şerbeti’ne ne zaman dönecek?

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HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler? Nursema Kızılcık Şerbeti’ne ne zaman dönecek? Kızılcık Şerbeti'nde, beşinci sezon açılışında mezar taşının gösterilmesiyle diziden ayrıldığı düşünülen Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un diziye geri döneceği konuşuluyor. Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda Ceren Karakoç'un Nursema karakteriyle diziye geri döneceği iddia ediliyor. Dizinin beşinci sezonunun açılışında Nursema'ya ait mezar taşının gösterilmesi karakterin hikâyesinin sona erdiği izlenimini vermişti. Yeni sezonda oyuncu kadrosunda Ceren Karakoç'un yanı sıra Feyza Civelek, Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal'ın yer almadığı belirtiliyor. Yeni sezonda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur izleyici karşısına çıkacak. Kadrodan ayrılan senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yerine Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler yeni senaryo ekibinde yer aldı. Nurse'nin ilk ne zaman görüleceği ve hikâyesinin nasıl açıklanacağı henüz netleşmedi.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ BÖLÜMLERİ MERAK EDİLİYOR

Kızılcık Şerbeti’nde dört sezon boyunca Nursema karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Ceren Karakoç’un diziye geri döneceği 14 Ekim 2026’da gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine dayandırılan gelişme, karakterin hikâyesinin sona erdiğini düşünen izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı.

Dizinin beşinci sezonunun açılışında Nursema’ya ait mezar taşının gösterilmesi, karakterin hikâyeden çıkarıldığı izlenimini vermişti. Bu nedenle Karakoç’un yeniden ekibe katılacağı haberi, senaryoda nasıl bir değişiklik yapılacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Kızılcık Şerbeti’nin beşinci sezonunda oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yaşanıyor. Yeni sezonda Ceren Karakoç’un Nursema, Feyza Civelek’in Nilay, Neslihan Yeldan’ın Sevtap ve Barlas Kartal’ın Fethi karakterleriyle kadroda yer almadığı belirtiliyor.

Dizinin yeni sezonunda ise Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur izleyici karşısına çıkacak. Kadroya katılan Asena Keskinci de Çimen karakteriyle hikâyede yer alacak.

SENARİST EKİBİ DEĞİŞTİ, HİKÂYEDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken gelişmeler yalnızca oyuncu kadrosuyla sınırlı kalmadı. Uzun süredir senaryoyu kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün görevlerini devretmesinin ardından Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler yeni senaryo ekibinde yer aldı.

Senarist değişikliği, dizinin ilerleyen bölümlerinde karakter ilişkilerinin ve aileler arasındaki çatışmaların nasıl şekilleneceği konusunda beklentileri artırdı. Nursema’nın yeniden hikâyeye dahil olacağı haberinin de bu değişimin ardından gündeme gelmesi, yeni dönemin nasıl ilerleyeceğine yönelik merakı güçlendirdi. Özellikle karakterlerin geçmişte yaşadığı olayların yeni hikâyeyle nasıl birleştirileceği, dizinin takipçileri tarafından yakından izleniyor.

NURSEMA KIZILCIK ŞERBETİ’NE NE ZAMAN DÖNECEK?

Ceren Karakoç’un Kızılcık Şerbeti’ne döneceği haberi gündeme gelmiş olsa da Nursema’nın ilk kez hangi bölümde görüneceği henüz kesinleşmiş değil. Dönüş sahnesinin ayrıntıları ve karakterin hikâyedeki konumu hakkında da net bilgiler paylaşılmış değil.

Nursema’nın mezar taşı sahnesinin ardından geri dönecek olması, senaryoda bu durumun nasıl açıklanacağı sorusunu öne çıkarıyor. Karakterin geçmişte yaşanan olaylarla bağlantılı bir anlatımla mı yoksa farklı bir gelişmeyle mi ekrana geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.