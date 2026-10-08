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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 23:34

Kızılcık Şerbeti’nde şaşırtan veda! Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri kim?

Kızılcık Şerbeti dizisinde izleyicileri şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Gold Film imzalı fenomen yapımın ilk bölümünden bu yana senaryosunu kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür, diziye veda ediyor. Beşinci sezonuyla ekran yolculuğunu sürdüren Kızılcık Şerbeti’nde senaryo süreciyle ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iki senarist ile yapım şirketi karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri kimler olacak?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Kızılcık Şerbeti’nde şaşırtan veda! Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri kim?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 23:34

’nde beşinci sezon devam ederken senaryo ekibiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. imzalı dizinin ilk bölümünden itibaren senaryosunu yazan ve Zeynep Gür, yapım şirketiyle yollarını ayırma kararı aldı. Senaryo sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tarafların karşılıklı anlaşarak ayrıldığı öğrenildi. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri kimler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN SENARİSTLERİ AYRILDI

’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbetinde senaryo ekibiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre beşinci sezonuyla ekran yolculuğunu sürdüren dizinin ilk bölümünden itibaren senaryosunu kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür, yapım şirketiyle yollarını ayırdı.

Kızılcık Şerbeti’nde şaşırtan veda! Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri kim?

Senaryonun ilerleyişi ve süreçle ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tarafların karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Civelek ve Gür’ün 143. bölüm itibarıyla Kızılcık Şerbeti’ndeki görevleri sona erecek.

Kızılcık Şerbeti’nde şaşırtan veda! Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri kim?

Dizinin hikâyesini ilk bölümden bu yana birlikte kaleme alan iki senaristin ayrılığı, yapımın geleceği açısından da dikkat çeken bir gelişme oldu. Kızılcık Şerbeti’nin yıllardır devam eden hikâyesinde önemli bir yere sahip olan senaristlerin vedası, izleyiciler tarafından da merakla takip edilecek.

Kızılcık Şerbeti’nde şaşırtan veda! Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri kim?

Öte yandan dizinin yeni senaristlerinin kim olacağı henüz netleşmedi. Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaryo ekibinin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Yaşanan değişiklikle birlikte dizinin hikâyesinde nasıl bir yol izleneceği ise şimdiden merak konusu oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ SENARİSTLERİ KİMLER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Melis Civelek ve Zeynep Gür döneminin sona ermesinin ardından gözler yeni senaristlere çevrildi. Dizinin ilk bölümünden itibaren senaryosunu kaleme alan iki ismin 143. bölüm itibarıyla yapımdan ayrılacak olması, hikâyenin bundan sonraki süreciyle ilgili merakı da artırdı.

Kızılcık Şerbeti’nde şaşırtan veda! Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri kim?

Peki, Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri kimler olacak? Şu an için dizinin senaryo ekibinin kimlerden oluşacağı henüz belli değil. Yapım şirketinin yeni senaristlerle ilgili kararını ilerleyen günlerde netleştirmesi bekleniyor. Yeni senaristlerin belirlenmesiyle birlikte dizinin hikâyesinin nasıl ilerleyeceği ve senaryoda ne gibi değişiklikler yaşanacağı da ortaya çıkacak. İzleyiciler ise şimdiden yeni dönemin nasıl şekilleneceğini merak ediyor.

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#show tv
#Gold Film
#melis civelek
#Zeynep Gür
#Diziler
#Mavi Kadin
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