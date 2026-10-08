Kızılcık Şerbeti’nde şaşırtan veda! Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri kim?

Kızılcık Şerbeti’nde beşinci sezon devam ederken senaryo ekibiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gold Film imzalı dizinin ilk bölümünden itibaren senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, yapım şirketiyle yollarını ayırma kararı aldı. Senaryo sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tarafların karşılıklı anlaşarak ayrıldığı öğrenildi. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri kimler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN SENARİSTLERİ AYRILDI

Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbetinde senaryo ekibiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre beşinci sezonuyla ekran yolculuğunu sürdüren dizinin ilk bölümünden itibaren senaryosunu kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür, yapım şirketiyle yollarını ayırdı.

Senaryonun ilerleyişi ve süreçle ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tarafların karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Civelek ve Gür’ün 143. bölüm itibarıyla Kızılcık Şerbeti’ndeki görevleri sona erecek.

Dizinin hikâyesini ilk bölümden bu yana birlikte kaleme alan iki senaristin ayrılığı, yapımın geleceği açısından da dikkat çeken bir gelişme oldu. Kızılcık Şerbeti’nin yıllardır devam eden hikâyesinde önemli bir yere sahip olan senaristlerin vedası, izleyiciler tarafından da merakla takip edilecek.

Öte yandan dizinin yeni senaristlerinin kim olacağı henüz netleşmedi. Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaryo ekibinin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Yaşanan değişiklikle birlikte dizinin hikâyesinde nasıl bir yol izleneceği ise şimdiden merak konusu oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ SENARİSTLERİ KİMLER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Melis Civelek ve Zeynep Gür döneminin sona ermesinin ardından gözler yeni senaristlere çevrildi. Dizinin ilk bölümünden itibaren senaryosunu kaleme alan iki ismin 143. bölüm itibarıyla yapımdan ayrılacak olması, hikâyenin bundan sonraki süreciyle ilgili merakı da artırdı.

Peki, Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri kimler olacak? Şu an için dizinin senaryo ekibinin kimlerden oluşacağı henüz belli değil. Yapım şirketinin yeni senaristlerle ilgili kararını ilerleyen günlerde netleştirmesi bekleniyor. Yeni senaristlerin belirlenmesiyle birlikte dizinin hikâyesinin nasıl ilerleyeceği ve senaryoda ne gibi değişiklikler yaşanacağı da ortaya çıkacak. İzleyiciler ise şimdiden yeni dönemin nasıl şekilleneceğini merak ediyor.