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Magazin
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Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 16:55

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’tan şaşırtan ayrılık açıklaması: “Benim işime son verildi”

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç, diziden ayrılık süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun sözleri gündem oldu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’tan şaşırtan ayrılık açıklaması: “Benim işime son verildi”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 16:55

’nde Nursema karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan , diziden ayrılmasıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Karakoç, karakterinin kazada öldürüleceğini önceden bilmediğini belirterek, yapım şirketinin kendisini aramasıyla işine son verildiğini öğrendiğini açıkladı. “Kazadan öldürüleceğimi bilmiyordum” diyen oyuncu, ayrılık sürecinin nasıl geliştiğini de anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’tan şaşırtan ayrılık açıklaması: “Benim işime son verildi”

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, karakterinin bir kazada öldürüleceğini önceden bilmediğini ve yapım şirketinin aramasıyla işine son verildiğini açıkladı.
Ceren Karakoç, dizide canlandırdığı Nursema karakterinin senaryoda kazada öldürüleceğinden haberdar olmadığını ifade etti.
Oyuncu, ayrılık sürecinin kendisi için beklenmedik olduğunu belirterek yapım şirketinden gelen telefonla işine son verildiğini öğrendiğini söyledi.
Yapımcının yeni sezon için görüşmek üzere kendisiyle konuştuğunu, ardından tatile çıktığını ve gelen telefonla acil olarak çağrıldığını aktardı.
Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti dizisinde dört sezon boyunca Nursema karakterine hayat verdi ve yeni sezon kadrosunda yer almadı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

CEREN KARAKOÇ KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN NEDEN AYRILDI?

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılık sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nursema karakterinin senaryoda kazada öldürüleceğini önceden bilmediğini söyleyen oyuncu, yapım şirketinin kendisini aramasıyla durumdan haberdar olduğunu anlattı. Karakoç, yaşanan sürecin ardından “Benim işime son verildi” ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’tan şaşırtan ayrılık açıklaması: “Benim işime son verildi”

CEREN KARAKOÇ: “KAZADA ÖLDÜRÜLECEĞİMİ BİLMİYORDUM”

Ceren Karakoç, Nursema karakterinin dizideki akıbetini önceden bilmediğini söyledi. Oyuncu, “Kazadan öldürüleceğimi bilmiyordum” diyerek ayrılık sürecinin kendisi açısından da beklenmedik olduğunu anlattı. Yapımcısının yeni sezon için görüşmek üzere kendisiyle konuştuğunu belirten Karakoç, daha sonra tatile çıktığını ve yapım şirketinden gelen telefonla acil olarak çağrıldığını ifade etti.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’tan şaşırtan ayrılık açıklaması: “Benim işime son verildi”

CEREN KARAKOÇ’UN NURSEMA YOLCULUĞU DÖRT SEZON SÜRDÜ

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti’nin ilk sezonundan itibaren Nursema karakterine hayat verdi ve dizide dört sezon boyunca yer aldı. Nursema’nın aile baskısı, evliliği ve kendi hayatı için verdiği mücadeleyi anlatan hikâyesi, dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri haline geldi. Karakoç’un performansı da izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’tan şaşırtan ayrılık açıklaması: “Benim işime son verildi”

Nursema karakteri, özellikle zorlayıcı hikâye örgüsü ve geçirdiği değişimle dizinin öne çıkan isimlerinden biri olurken, Ceren Karakoç da bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyuncu, dört sezonun ardından yeni sezonda Kızılcık Şerbeti kadrosunda yer almadı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’tan şaşırtan ayrılık açıklaması: “Benim işime son verildi”

Diziden ayrılmasının kendisi için de sürpriz olduğunu belirten başarılı oyuncu, Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda yer almama sürecini anlattı. Nursema karakterinin hikâyesinin nasıl sonlandırılacağını önceden bilmediğini söyleyen Ceren Karakoç, kendisine gelen telefonla yaşananları öğrendiğini ifade etti. Karakoç, ayrılık kararının kendisine nasıl bildirildiğini ve sonrasında yaşananları samimi sözlerle anlattı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’tan şaşırtan ayrılık açıklaması: “Benim işime son verildi”

Ceren Karakoç’un Kızılcık Şerbeti’nden ayrılığı hem izleyiciler hem de oyuncunun kendisi için beklenmedik bir gelişme oldu. Nursema karakteriyle dört sezon boyunca dikkat çeken Karakoç’un bundan sonraki projesi ise şimdiden merak konusu.

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#nursema
#ceren karakoç
#yapım şirketi
#Magazin
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