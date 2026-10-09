Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:31
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:31

Kızılcık Şerbeti’nde yürek yakan senaryo! Kızılcık Şerbeti’nde Başak ölüyor mu? Başak ve Fatih için yolun sonu mu?

Kızılcık Şerbeti’nin ilerleyen bölümlerine ilişkin ortaya çıkan spoilerlar, Başak ve Fatih cephesinde yaşanacak çarpıcı gelişmeleri gündeme taşıdı. Hastalığı nedeniyle öleceğini düşünen Başak, Fatih’in geleceğini düşünerek onu bir arkadaşıyla yakınlaştırmaya çalışacak. Ancak Başak’ın arkadaşının Fatih’e âşık olması, işleri daha da karmaşık hale getirecek. Peki, Kızılcık Şerbeti’nde Başak ve Fatih’in evliliği gerçekten sona mı erecek?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti’nde yürek yakan senaryo! Kızılcık Şerbeti’nde Başak ölüyor mu? Başak ve Fatih için yolun sonu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:31
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:31

’nde Başak ve ’in ilişkisini zor günler bekliyor. Dizinin ilerleyen bölümlerine ilişkin spoiler bilgilerine göre Başak, hastalığı nedeniyle öleceğini düşünerek Fatih’in kendisinden sonra yalnız kalmamasını isteyecek. Fatih ise Başak’ın kendisinden uzaklaşmasının ardındaki gerçek nedeni ancak boşandıktan sonra öğrenecek. Peki, Kızılcık Şerbeti’nde Başak ve Fatih’in evliliği gerçekten sona mı erecek?

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE BAŞAK VE FATİH BOŞANIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Başak ve Fatih’in evliliğinde yaşanacak gelişmeler, izleyicilerin merakını artırdı. İlerleyen bölümlere ilişkin gündeme gelen spoilerlara göre Başak, yaşadığı hastalık nedeniyle hayatının sona ereceğini düşünecek ve Fatih’in kendisinden sonra mutlu olabilmesi için onu bir arkadaşıyla yakınlaştırmaya çalışacak. Ancak Başak’ın planı beklediği gibi ilerlemeyecek. Fatih’e yakınlaşan arkadaşı ona âşık olacak ve ilişkilerdeki dengeler değişecek.

Kızılcık Şerbeti’nde yürek yakan senaryo! Kızılcık Şerbeti’nde Başak ölüyor mu? Başak ve Fatih için yolun sonu mu?

İddialara göre yaşanan gelişmelerin ardından Başak ve Fatih boşanma kararı alacak. Fakat asıl çarpıcı gelişme, ayrılıktan sonra yaşanacak. Fatih, Başak’ın kendisinden uzaklaşmasının ve evliliğini bitirmesinin ardındaki gerçek nedeni ancak boşandıktan sonra öğrenecek. Başak’ın hastalığını saklayarak Fatih’i korumaya çalıştığını anlaması, işleri daha da zorlaştıracak.

Kızılcık Şerbeti’nde yürek yakan senaryo! Kızılcık Şerbeti’nde Başak ölüyor mu? Başak ve Fatih için yolun sonu mu?

Üstelik Başak iyileşecek ancak bu kez Fatih’e geri dönmek istemeyecek. Böylece Fatih, sevdiği kadına yeniden kavuşma fırsatını kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalacak. Başak ve Fatih’in boşanması, dizinin ilerleyen bölümlerinde ilişkilerin seyrini değiştirebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Ancak bu ayrıntıların spoiler niteliğinde olduğu ve ekrana gelecek bölümlerde değişedebilir.

KIZILCIK ŞERBET’İNDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti’nin ilerleyen bölümlerinde karakterler arasındaki dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanacak. Salkım, parasızlıktan şikâyet etmeye başlarken Lider, ’e yardım etmek isteyecek. Ancak Ömer, Lider’in yardım teklifini kabul etmeyecek. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirecek olan Ömer’in otelini de kaybedeceği konuşuluyor.

Kızılcık Şerbeti’nde yürek yakan senaryo! Kızılcık Şerbeti’nde Başak ölüyor mu? Başak ve Fatih için yolun sonu mu?

Öte yandan Çimen’in hikâyesinde de önemli bir değişiklik gündemde. Genç karakterin yeni partneri için Asil’in adı öne çıkarken, yakında diziye katılması beklenen Lider’in oğlunun da ihtimaller arasında olduğu belirtiliyor. Bu konuda henüz kesin bir karar verilmiş değil.

Kızılcık Şerbeti’nde yürek yakan senaryo! Kızılcık Şerbeti’nde Başak ölüyor mu? Başak ve Fatih için yolun sonu mu?

Abdullah’ın evini Asil’in alacağı gelişme de dikkat çekiyor. Ömer ve Hilal arasındaki sürtüşmeler ise devam edecek. Bu durumdan rahatsızlık duyan Hilal’in tepkisi merak edilirken ikili, Lider ve Kıvılcım ile restoranda yemekte karşılaşacak. Bu karşılaşmada Ömer ve Hilal arasında gergin anlar yaşanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 142. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lider’in, Kıvılcım’a gösterdiği yakın ilgi ve Ömer’e karşı takındığı tavır; Ömer’i çileden çıkarır. Düğün organizasyonunda patlak veren kriz, Ömer ve Lider arasındaki gerilimi tırmandırır. Lider, yaşananlardan Ömer’i ve otelini sorumlu tutar. 

Kızılcık Şerbeti’nde yürek yakan senaryo! Kızılcık Şerbeti’nde Başak ölüyor mu? Başak ve Fatih için yolun sonu mu?

Fatih, Başak’ın doktor kontrolünde bu kez yanında olur. Hastalığının tedavisini gizli sürdürmekte kararlı olan Başak, büyük bir risk alır. Holding binasındaki, Ünal&Ünal Holding tabelasının sökülüp yerine Group Erdem Holding tabelasının asılmasıyla Asude ve Asil zaferini kutlar. 

Kızılcık Şerbeti’nde yürek yakan senaryo! Kızılcık Şerbeti’nde Başak ölüyor mu? Başak ve Fatih için yolun sonu mu?

İflas gerçeğiyle boğuşan Abdullah evde huzuru sağlayamaz; Salkım ise aile içindeki kopuşların önüne geçmekte zorlanır. Ünal&Ünal Holding’in iflas haberini alan Ömer, Abdullah’ın karşısına çıkar. Ancak Abdullah ve Salkım’ın kapısını çalan beklenmedik misafirler, Ünal ailesine hiç ummadıkları ağır bir darbe vuracaktır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti’nde şaşırtan veda! Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri kim?
ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#başak
#fatih
#Ömer
#Diziler
#Lider
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.