Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:03

Kızılcık Şerbeti’nde senaristler değişti Nursema geri geliyor! Tüm dengeleri değiştirecek

Kızılcık Şerbeti’nde yeni sezonla birlikte yaşanan senarist değişikliğinin ardından gözler hikâyenin nasıl ilerleyeceğine çevrildi. Dizinin önceki senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün görevlerini devretmesiyle birlikte kalemi Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler devraldı. Dizinin sevilen karakterlerinden Nursema’nın geri döneceğine ilişkin gelişme ise izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kızılcık Şerbeti’nde senaristler değişti Nursema geri geliyor! Tüm dengeleri değiştirecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:03

imzalı yapımda Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç’un yeniden ekibe katılacağı öğrenildi. Beşinci sezonun ilk bölümünde Nursema’ya ait mezar taşının görülmesi, karakterin hikâyesinin sona erdiği düşüncesini gündeme getirmişti. Ancak oyuncunun geri dönüşüyle birlikte Nursema’nın dizide nasıl bir hikâyeyle yer alacağı ve aileler arasındaki dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE NURSEMA GERİ GELİYOR 

Son yılların en çok konuşulan televizyon yapımları arasında yer alan , yeni sezonda önemli bir değişimle gündeme geldi. Dizinin uzun süredir hikâyeyi kaleme alan isimleri ve Zeynep Gür, görevlerini devrederken senaryo ekibine Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler katıldı.

Kızılcık Şerbeti’nde senaristler değişti Nursema geri geliyor! Tüm dengeleri değiştirecek

Yeni senaristlerin hikâyeyi hangi yönde ilerleteceği izleyiciler tarafından yakından takip edilirken Nursema’nın geri dönüşüyle ilgili gelişme de gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Karakterin yeniden hikâyeye dahil edilmesi, dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanabilecek olaylara ilişkin beklentileri artırdı.

Kızılcık Şerbeti’nde senaristler değişti Nursema geri geliyor! Tüm dengeleri değiştirecek

NURSEMA’NIN MEZAR TAŞI GÖRÜLMÜŞTÜ

Kızılcık Şerbeti’nin dikkat çeken karakterlerinden Nursema, dizide yaşadığı olaylarla izleyicilerin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. ’un hayat verdiği karakterin beşinci sezonun ilk bölümünde mezar taşının gösterilmesi, Nursema’nın hikâyesinin nasıl sonlanacağı konusunda soru işaretlerine neden olmuştu.

Kızılcık Şerbeti’nde senaristler değişti Nursema geri geliyor! Tüm dengeleri değiştirecek

Bu sahnenin ardından karakterin geleceği merak edilirken Ceren Karakoç’un ekibe geri döneceğine ilişkin haber, dizinin takipçilerini yeniden heyecanlandırdı. Nursema’nın dönüşünün hangi bölümde gerçekleşeceği ve senaryoda nasıl bir açıklama yapılacağı ise merak edilen konular arasında bulunuyor.

Kızılcık Şerbeti’nde senaristler değişti Nursema geri geliyor! Tüm dengeleri değiştirecek

NURSEMA’NIN DÖNÜŞÜ HİKÂYEYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Nursema’nın yeniden dizide yer alması, yalnızca karakterin geleceği açısından değil, diğer karakterlerle ilişkileri bakımından da önem taşıyor. Dizinin aileler arasındaki çatışmaları ve ilişkilerdeki kırılmaları merkezine alan anlatısı düşünüldüğünde, Nursema’nın dönüşünün yeni gelişmelere kapı aralaması bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti’nde senaristler değişti Nursema geri geliyor! Tüm dengeleri değiştirecek

Öte yandan yeni senaryo ekibinin karakterin geçmişini ve geleceğini nasıl ele alacağı da izleyicilerin cevap aradığı sorular arasında. Nursema’nın mezar taşıyla gündeme gelen gizemin nasıl açıklığa kavuşacağı ve karakterin dönüşünün dizideki dengeleri değiştirip değiştirmeyeceği, önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti son bölüm nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu?
Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’tan şaşırtan ayrılık açıklaması: “Benim işime son verildi”
ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#nursema
#ceren karakoç
#Gold Film
#melis civelek
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.