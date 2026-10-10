Kızılcık Şerbeti’nin 142. bölümü, 9 Ekim Cuma akşamı Show TV’de yayınlandı. Bölümde Ömer ile Lider arasındaki gerilim yükselirken Ünal ailesi de iflasın ardından yeni gelişmelerle karşı karşıya kaldı. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin 142. bölümünde neler yaşandı? İşte bölümde öne çıkan gelişmeler ve son bölüm izleme bilgileri...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti son bölüm nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti'nin 9 Ekim Cuma akşamı Show TV'de yayınlanan 142. bölümünde, Ünal ailesinin ekonomik krizi ile Ömer ve Lider arasındaki gerilim ön plana çıktı. Düğün organizasyonunda yaşanan kriz nedeniyle Lider, yaşananlardan Ömer'i ve otelini sorumlu tuttu. Başak, doktor kontrolünde yanında olan Fatih'ten hastalığının tedavisini gizlemeye devam etti. Ünal&Ünal Holding tabelası indirilerek yerine Group Erdem Holding tabelası asıldı; Asude ve Asil bu durumu zafer olarak karşıladı. İflas gerçeğiyle yüzleşen Abdullah aile içi sorunlarla mücadele ederken, holdingin iflasını öğrenen Ömer onun karşısına çıktı. Abdullah ve Salkım'ın kapısını çalan beklenmedik misafirler Ünal ailesini zor durumda bıraktı. Bölümü kaçıran izleyicilerin son bölüme Show TV'nin resmî internet sitesi üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

KIZILCIK ŞERBETİ 142. BÖLÜM SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti’nin 142. bölümünü kaçıran veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, dizinin son bölümüne Show TV’nin resmî internet sitesi üzerinden ulaşabilir. Kanalın bölüm arşivinde yer alan son bölüm, internet üzerinden izlenebiliyor. Böylece izleyiciler, televizyonda yayınlanan bölümü yeniden izleyerek dizide yaşanan gelişmeleri takip edebiliyor.

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde yaşananları öğrenmek ve hikâyenin nasıl ilerlediğini görmek isteyenler, bölümün tamamını resmî izleme ekranından açabilir.

KIZILCIK ŞERBETİ 142. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti’nin 142. bölümünde Ünal ailesini sarsan gelişmeler ve Ömer ile Lider arasındaki gerilim ön plana çıktı. Düğün organizasyonunda yaşanan kriz, iki isim arasındaki ipleri iyice gererken Lider, yaşananlardan Ömer’i ve otelini sorumlu tuttu.

Fatih, Başak’ın doktor kontrolünde bu kez eşinin yanında yer aldı. Ancak hastalığının tedavisini Fatih’ten gizlemeye kararlı olan Başak, bu süreçte büyük bir risk aldı. Başak’ın sağlık durumuyla ilgili gerçekleri saklaması, çiftin ilişkisi açısından da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Ünal ailesinin şirketinde de dengeler değişti. Ünal&Ünal Holding tabelası indirilerek yerine Group Erdem Holding tabelası asıldı. Asude ve Asil bu gelişmeyi zafer olarak karşılarken iflas gerçeğiyle yüzleşen Abdullah, aile içindeki sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Salkım ise ailede yaşanan kopuşları engellemekte zorlandı.

Holdingin iflas haberini alan Ömer, Abdullah’ın karşısına çıktı. Ancak Abdullah ve Salkım’ın kapısını çalan beklenmedik misafirler, Ünal ailesini bir kez daha zor durumda bıraktı. Bölümde yaşanan gelişmeler, aile içindeki çatışmaların ve karakterler arasındaki hesaplaşmaların daha da derinleşeceğini gösterdi.

Kızılcık Şerbeti’nin 142. bölümü, Ünal ailesinin yaşadığı ekonomik kriz ve karakterler arasındaki gerilimlerle izleyicileri ekran başına topladı. Ömer ile Lider arasındaki hesaplaşma ve Başak’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, hikâyenin seyrini etkileyen olaylar arasında yer aldı. Dizinin yeni bölümünde karakterleri nelerin beklediği merak edilirken izleyiciler, Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm fragmanına ilişkin gelişmeleri de yakından takip ediyor.