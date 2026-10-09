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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 16:33

Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek neden ayrıldı? Kızılcık Şerbeti senaristleri değişti mi, değişiyor mu?

Yeni sezonu ile ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişmeler yaşanırken, bir ayrılık da senarist kadrosundan geldi. Ayrılık sonrasında Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek neden ayrıldı sorusu da izleyicinin ana gündemine yerleşti.

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Editor
 Gonca Işık
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Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek neden ayrıldı? Kızılcık Şerbeti senaristleri değişti mi, değişiyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 16:33

ekranlarında yayınlanan 'nde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Oyunculardan sonra senaristlerden de ayrılık haberi geldi. Dizinin hayranları ise Kızılcık Şerbeti senaristleri değişti mi sorusunun cevabını araştırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTİ MELİS CİVELEK NEDEN AYRILDI, NE OLDU?

’ın haberine göre, ilk bölümden beri senaryo ekibinde yer alan ve Zeynep Gür ile yapım şirketi arasında senaryo sürecinde anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek neden ayrıldı? Kızılcık Şerbeti senaristleri değişti mi, değişiyor mu?

Oyuncu kadrosundaki değişikliklerin ardından şimdi ise senarist kadrosunda ayrılık rüzgarı esti. Yaşanan senaryo anlaşmazlığı nedeniyle iki isim projeden ayrıldı.

Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek neden ayrıldı? Kızılcık Şerbeti senaristleri değişti mi, değişiyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTLERİ DEĞİŞTİ Mİ, DEĞİŞİYOR MU?

Dizinin yayınlandığı ilk günden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, senaryo sürecinde yaşanan anlaşmazlığın ardından 143. bölüm itibarıyla projeden ayrıldı. 

Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek neden ayrıldı? Kızılcık Şerbeti senaristleri değişti mi, değişiyor mu?

Bir süredir oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılıkların ardından sular durulmadı. Şimdi ise senaristler yollarını ayırdı. Önümüzdeki günlerde yeni senaristlerin belli olması bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek neden ayrıldı? Kızılcık Şerbeti senaristleri değişti mi, değişiyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Ekranların sevilen dizisi yeni sezona umduğu gibi başlamadı. İlk sezonları ile rekor kıran dizideki oyuncu ayrılıkları seyirciyi de büyük oranda etkiledi. İlk bölümden itibaren senaristliğini yapan Melis Civelek ve Zeynep Gür, senaryo konusundaki anlaşmazlık nedeniyle projeden ayrıldı.

Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek neden ayrıldı? Kızılcık Şerbeti senaristleri değişti mi, değişiyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTİ KİM OLACAK?

İlk bölümden itibaren senaryoyu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün projeden ayrılması üzerine gözler yeni senaryo ekibine çevrildi. Senaryo sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iki isim projeye veda ederken, önümüzdeki günlerde yeni senaristin belli olması bekleniyor.

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#show tv
#birsen altuntaş
#melis civelek
#Zeynep Gür
#Diziler
#Mavi Kadin
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