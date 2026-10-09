Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek neden ayrıldı? Kızılcık Şerbeti senaristleri değişti mi, değişiyor mu?

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İstanbul
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Oyunculardan sonra senaristlerden de ayrılık haberi geldi. Dizinin hayranları ise Kızılcık Şerbeti senaristleri değişti mi sorusunun cevabını araştırdı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ilk bölümden beri senaryo ekibinde yer alan Melis Civelek ve Zeynep Gür ile yapım şirketi arasında senaryo sürecinde anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.
Oyuncu kadrosundaki değişikliklerin ardından şimdi ise senarist kadrosunda ayrılık rüzgarı esti. Yaşanan senaryo anlaşmazlığı nedeniyle iki isim projeden ayrıldı.
Dizinin yayınlandığı ilk günden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, senaryo sürecinde yaşanan anlaşmazlığın ardından 143. bölüm itibarıyla projeden ayrıldı.
Bir süredir oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılıkların ardından sular durulmadı. Şimdi ise senaristler yollarını ayırdı. Önümüzdeki günlerde yeni senaristlerin belli olması bekleniyor.
Ekranların sevilen dizisi yeni sezona umduğu gibi başlamadı. İlk sezonları ile rekor kıran dizideki oyuncu ayrılıkları seyirciyi de büyük oranda etkiledi. İlk bölümden itibaren senaristliğini yapan Melis Civelek ve Zeynep Gür, senaryo konusundaki anlaşmazlık nedeniyle projeden ayrıldı.
İlk bölümden itibaren senaryoyu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün projeden ayrılması üzerine gözler yeni senaryo ekibine çevrildi. Senaryo sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iki isim projeye veda ederken, önümüzdeki günlerde yeni senaristin belli olması bekleniyor.