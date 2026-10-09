Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek neden ayrıldı? Kızılcık Şerbeti senaristleri değişti mi, değişiyor mu?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Oyunculardan sonra senaristlerden de ayrılık haberi geldi. Dizinin hayranları ise Kızılcık Şerbeti senaristleri değişti mi sorusunun cevabını araştırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTİ MELİS CİVELEK NEDEN AYRILDI, NE OLDU?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ilk bölümden beri senaryo ekibinde yer alan Melis Civelek ve Zeynep Gür ile yapım şirketi arasında senaryo sürecinde anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Oyuncu kadrosundaki değişikliklerin ardından şimdi ise senarist kadrosunda ayrılık rüzgarı esti. Yaşanan senaryo anlaşmazlığı nedeniyle iki isim projeden ayrıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTLERİ DEĞİŞTİ Mİ, DEĞİŞİYOR MU?

Dizinin yayınlandığı ilk günden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, senaryo sürecinde yaşanan anlaşmazlığın ardından 143. bölüm itibarıyla projeden ayrıldı.

Bir süredir oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılıkların ardından sular durulmadı. Şimdi ise senaristler yollarını ayırdı. Önümüzdeki günlerde yeni senaristlerin belli olması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Ekranların sevilen dizisi yeni sezona umduğu gibi başlamadı. İlk sezonları ile rekor kıran dizideki oyuncu ayrılıkları seyirciyi de büyük oranda etkiledi. İlk bölümden itibaren senaristliğini yapan Melis Civelek ve Zeynep Gür, senaryo konusundaki anlaşmazlık nedeniyle projeden ayrıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTİ KİM OLACAK?

İlk bölümden itibaren senaryoyu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün projeden ayrılması üzerine gözler yeni senaryo ekibine çevrildi. Senaryo sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iki isim projeye veda ederken, önümüzdeki günlerde yeni senaristin belli olması bekleniyor.