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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 16:40

Genç oyuncu Eylül Ersöz görenler inanamıyor! Hülya Avşar’a benzerliği dikkat çekti, itiraf gecikmedi

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren genç oyuncu Eylül Ersöz, bu kez Hülya Avşar’a benzerliğiyle gündeme geldi. Ersöz’ün benzerliğin nedenine ilişkin yaptığı itiraf ise dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Genç oyuncu Eylül Ersöz görenler inanamıyor! Hülya Avşar’a benzerliği dikkat çekti, itiraf gecikmedi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 16:40

Rol aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren genç Eylül Ersöz, bu kez ’a benzerliğiyle gündeme geldi. Ünlü sanatçıya benzetilen Ersöz, konuyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. 

HABERİN ÖZETİ

Genç oyuncu Eylül Ersöz görenler inanamıyor! Hülya Avşar’a benzerliği dikkat çekti, itiraf gecikmedi

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Genç oyuncu Eylül Ersöz, Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilmesi hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Eylül Ersöz, Hülya Avşar'ın gençlik yıllarına benzetildiğini ve bu benzerliğin sık sık dile getirildiğini ifade etti.
Ersöz, annesinin kendisine hamileyken sürekli Hülya Avşar'a baktığını belirterek konuya esprili bir yorum getirdi.
Genç oyuncunun annesinin hamilelik anısına ilişkin yaptığı bu açıklama yeniden gündem oldu.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

EYLÜL ERSÖZ’DEN HÜLYA AVŞAR İTİRAFI

Eylül Ersöz, Hülya Avşar’ın gençlik yıllarına benzetilmesiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya samimi bir yanıt verdi. Genç oyuncu, bu benzerliğin sık sık dile getirildiğini belirterek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ersöz, annesinin kendisine hamileyken Hülya Avşar’a baktığını anlatarak konuya esprili bir yorum getirdi. 

Genç oyuncu Eylül Ersöz görenler inanamıyor! Hülya Avşar’a benzerliği dikkat çekti, itiraf gecikmedi

Kendisine yöneltilen “Seni Hülya Avşar’ın gençliğine benzetenler var. Sence benziyor musun?” sorusunu yanıtlayan Ersöz, “Evet, çok benzetiyorlar. Size ilginç bir şey söyleyeyim; hamileyken kime bakarsan bebek ona benzer derler ya, annem de hep Hülya Avşar’a bakarmış. O yüzden mi benziyorum bilmiyorum inanın” ifadelerini kullandı. 

Genç oyuncu Eylül Ersöz görenler inanamıyor! Hülya Avşar’a benzerliği dikkat çekti, itiraf gecikmedi

Genç oyuncunun bu sözleri, Hülya Avşar’a benzerliğiyle ilgili konuşulanlara farklı bir boyut kazandırdı. Ersöz, benzetmenin nedenini kesin bir dille açıklamasa da annesinin hamilelik dönemine ilişkin anlattığı anıyla dikkat çekti.

Genç oyuncu Eylül Ersöz görenler inanamıyor! Hülya Avşar’a benzerliği dikkat çekti, itiraf gecikmedi

EYLÜL ERSÖZ’ÜN HÜLYA AVŞAR’IN GENÇLİĞİNE BENZETİLMESİ GÜNDEM OLDU

Ekranların genç ve dikkat çeken yüzlerinden Eylül Ersöz, Hülya Avşar’a benzetilmesiyle yeniden gündeme geldi. Türk sineması ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Avşar’ın gençlik yıllarıyla benzerliği konuşulan Ersöz, bu konuda yaptığı açıklamayla dikkat çekti

Genç oyuncu Eylül Ersöz görenler inanamıyor! Hülya Avşar’a benzerliği dikkat çekti, itiraf gecikmedi

Genç oyuncunun benzetmeye ilişkin sözleri, hem kendi görünümü hem de Avşar’ın yıllar içindeki görüntüsü üzerinden yapılan karşılaştırmaları yeniden gündeme taşıdı. 

Genç oyuncu Eylül Ersöz görenler inanamıyor! Hülya Avşar’a benzerliği dikkat çekti, itiraf gecikmedi

Eylül Ersöz’ün annesinin hamilelik döneminde Hülya Avşar’ı sık sık izlediğine dair anlattıkları, genç oyuncunun açıklamasına esprili bir boyut kattı. Samimi itirafıyla dikkat çeken Ersöz, Avşar’a benzerliğiyle bir kez daha gündeme geldi.

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#hülya avşar
#eylül ersöz
#sanatçı
#oyuncu
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