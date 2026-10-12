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En son ekranlara ‘Çirkin’ dizisiyle gelen Eylül Ersöz, oynadığı karakterle dikkatleri üzerine çekerken arama motorlarında da merak edilerek araştırılıyor. Özellikle de izleyici tarafından heyecanla takip edilen Eylül Ersöz, kısa süre de en çok konuşulan isimlerden biri oluyor. Peki, Eylül Ersöz kimdir? Eylül Ersöz kaç yaşında? Eylül Ersöz aslen nereli? İşte detaylar…
Son yılların yükselen televizyon dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olan Eylül Ersöz, genç oyunculardan biridir. Oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duymasıyla kariyerinde bu yönde ilerleyen Eylül Ersöz, aldığı eğitimlerle de kısa süre de sektör de adını duyurmayı başarmıştır.
Oynadığı karakterlerle kısa süre de hem yapımcıların hem de izleyicilerin gönlünde yer kazanan Eylül Ersöz, ilk projelerinden itibaren disiplinli çalışmasıyla dram türündeki yapımlarda sergilediği performanslarla sevilerek takip edilen oyuncular arasında yer alıyor.
En son Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Çirkin’ dizisinde rol alan Eylül Ersöz, genç yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atam isimlerden biri oluyor. Kamuoyunda 2000’li yılların başlarında doğduğu iddia edilen Eylül Ersöz, elde ettiği başarılarla gelecekte adından daha sık söz ettireceğinin sinyallerini veriyor.
“Yaren” karakteriyle hayatının dönüm noktasını yaşayan Eylül Ersöz, duygusal derinliği olan ve hikaye de güçlü bir yere sahip bir karakter olarak ön plana çıkıyor. Eylül Ersöz, oynadığı ‘Yaren’ karakteriyle izleyiciden tam not alırken, performansıyla sosyal medya da sıklıkla konuşulmuştur.
Eylül Ersöz’ün başarılı kariyerinin yanı sıra aslen nereli olduğu da merak konusu oldu. Genç oyuncunun tam olarak nereli olduğu bilinmiyor. Kamuoyunda doğum yeri olarak bazı siteler de İzmit yazarken bazılarında ise İstanbul yazıyor.
Özel hayatına dair bilgiler sınırlı bir şekilde kamuoyunda yer alırken Eylül Ersöz’ün eğitim bilgisi olarak da Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü olarak kayıtlara geçilmiştir.
Başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Eylül Ersöz, yeni projeler de yer alıp almayacağı şimdiden merak konusu olurken genç ismin kendi kariyer basamaklarını hızla tırmanacağı ve farklı projeler de kendini göstereceği düşünülüyor.