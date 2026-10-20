Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyeti nedeniyle devam eden miras davası gündeme bomba gibi oturmuştu. Usta sanatçının özel hayatı ve mirasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan tartışmalar her geçen gün artarken, bu kez bir açıklamada 4 yıllık şoföründen geldi. Günaydın'a konuşan şoför Ali Garga, çarpıcı açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Kadir İnanır'ın hastane sürecine ve son dönemdeki iradesine hakim olan şoför, usta oyuncuya kan verdiği için Jülide Kural tarafından işine son verildiğini açıkladı. Dikkat çeken açıklamalarıyla adından söz ettiren Ali Garga, sözleriyle miras tartışmalarının tam da ortasına düştü. İşte Kadir İnanır'ın şoförü Ali Garga'nın yaptığı açıklamalar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kadir İnanır'ın şoförü Ali'den Jülide Kural hakkında çarpıcı açıklamalar! "Kadir abiye kan verdiğim için kovdu" Kadir İnanır'ın vefatı sonrası ortaya çıkan miras davasında, usta oyuncunun eski şoförü Ali Garga, Jülide Kural'ın kendisini işten çıkardığını ve İnanır'ın son dönemlerinde iradesinin zayıfladığını iddia etti. Kadir İnanır'ın 4 yıllık şoförü Ali Garga, Jülide Kural'ın, Kadir İnanır'a kan verdiği için kendisini işten çıkardığını söyledi. Garga, Jülide Kural'ın, Kadir İnanır'ın kendisine olan bağlılığından rahatsız olduğunu belirtti. Eski şoför, Kadir İnanır'ın hastanede olduğu dönemde iradesinin zayıfladığını ve kendisini işten çıkarmaya gücünün yetmediğini ifade etti. Ali Garga, Jülide Kural'ın, Kadir İnanır'ı çevresindeki insanlardan ve ailesinden izole ettiğini iddia etti. Garga, Kadir İnanır'ın son dönemlerinde Levent İnanır ile barıştığını ve Levent İnanır'ın kendisini yalnız bırakmadığını belirtti.

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU!

Türk sinemasının büyük bir ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alan Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 tarihinde zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat camiasını derin bir hüzne boğan Kadir İnanır'ın, üç ayrı vasiyetin içeriği aylardır merak ediliyordu. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun içeriği yıllardır gizli tutulan vasiyetlerinin resmi olarak açılacağı dava 17 Eylül 2026 tarihinden, 17 Aralık saat 09.30'a ertelenmişti. Usta oyuncunun, 2015 yılında bir vasiyet, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha hazırladığı öğrenilmişti.

Usta sanatçının geride bıraktığı mirasının toplam değerinin ise yaklaşım 1 milyar TL olduğu da iddia edilmişti. Kadir İnanır'ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ederek 09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde, doktor raporu ve iki tanık eşliğinde hazırlattığı son vasiyetnamesinin detayları ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı öne sürülmüştü. İnanır'ın, tüm mal varlığını uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı öğrenilmişti.

Usta sanatçının devam eden miras davası sürecinde yeğenlerinden ve akrabalarından çeşitli eleştiriler ve açıklamalar gelmişti. Son olarak Kadir İnanır'ın yeğeni Gül Bakar'ın vasiyet açıklaması gündeme bomba gibi oturmuştu. Usta oyuncusunun içeriği yıllardır gizli tutulan vasiyetlerinin resmi olarak açılacağı dava 17 Aralık tarihi beklenirken, bir çarpıcı açıklama da şoförü Ali Garga'dan geldi. Günaydın'a konuşan eski şoför açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

"JÜLİDE HANIM İŞİME SON VERDİ"

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre Kadir İnanır'ın 4 yıllık şoförü Ali Garga, Günaydın'a konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan eski şoför İnanır'a yakın olmasından Jülide Kural'ın rahatsız olduğunu belirtti. Garga, "Kadir İnanır ile nasıl bir ilişkiniz vardı?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

"Çok iyiydi. Beni çok severdi Kadir Abi. Onun dört yıla yakın şoförlüğünü yaptım. Hiç ayrılmak istememe rağmen Jülide Hanım işime son verdi. Hastanede Kadir Abi'nin acil kana ihtiyaç oldu. Ben de doktora 'Aynı kan grubuyuz ben verebilirim' dedim. Kan verdim ve hastaneye geri döndüm.

Jülide Hanım 'Bana sormadan niye kan vermeye gidiyorsun?' diye bağırdı, işime son verdi. Aslında, Kadir Abi'yi çok sevdiğim, hep onu koruyup kolladığım, sadık olduğum, yalnız bırakmadığım için işime son verdi. Jülide Hanım benim Kadir Abi'ye bu kadar çok bağlı olmamdan rahatsızdı. Kadir Abi'nin çevresinde böyle insanların olmasını istemiyordu."

"İRADESİ OLSAYDI BENİ İŞTEN ÇIKARMAZDI"

Yıllardır dayısı Kadir İnanır'ın yanında olan Levent İnanır, usta sanatçının devam eden miras davası sürecinde yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etmişti. Adliye sonrası yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettiren Levent İnanır, "Herkesin bilmediği bir şey. Ben çok yakınında olduğum için 2018'den beri bu süreç devam ediyor. Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. O yüzden bekleyeceğiz. Ne olduğunu hiç önemi yok, söylediğim gibi. Kadir dayım ağır tedavi ve ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı. " şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Levent İnanır'ın dayısı Kadir İnanır'ın irade sorunu olduğunu belirtmesinin ardından bir açıklama da şoförü Ali Garga'dan geldi. Eski şoföre; usta oyuncunun işten ayrılmasına nasıl tepki verdiği soruldu. Garga açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Jülide Hanım hastanede olmadığı zamanlar ben gizli gizli Kadir Abi'nin yanına gidiyordum. Elini tutum. 'Abi nasılsın?' dediğimde Kadir Abi'nin gözünden yaşlar akmaya başladı. Ama hiçbir şey yapamadı."

Kendisinin işten çıkarılması konusunda Kadir İnanır'ın Jülide Kural'a itiraz edecek kadar iradesi olmadığını belirten Garga, "İradesi olsaydı beni asla işten çıkarmazdı. Yatalaktı, konuşamıyordu bile... Ağladı beni görünce. Çok seviyordu beni. Hatta hasta olmadan önce 'Seninle seyahate çıkalım, gezelim' diyordu." ifadelerine yer verdi.

JÜLİDE KURAL'IN KADİR İNANIR'I YALNIZLAŞTIRDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını eşi Jülide Kural'a bırakmasının ardından farklı iddialar gündeme gelmişti. Eski şoför Ali Garga, usta oyuncunun hastanede yalnızlaştırıldığı iddialarına da hak verdi. Garga, İnanır'ın yalnızlaştırıldığı iddialarına şu şekilde cevap verdi:

"Öyle bir şey vardı tabii ki. Bunu hem duyuyordum hem de çevresindeki insanlar biliyordu. Çok kişi vardı dışarıda ama Jülide Hanım bildiklerini ya da kendisine yakın olanları görüştürüyordu."

"JÜLİDE HANIM KADİR İNANIR'IN LEVENT İNANIR İLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMİYORDU"

Kadir İnanır'ın tüm mirasını Jülide Kural'a bırakmasına şaşıran eski şoför Ali Garga, "Hasta olduktan sonra böyle olması şaşırttı beni. Kendi iradesiyle böyle yapar mıydı? Bilmiyorum. Beni kendi iradesiyle çıkarmadı. Hastalık döneminde olmasaydı mümkün değil çıkaramazdı." şeklinde konuştu.

Ali Garga, "Kadir Bey ailesiyle görüşüyor muydu?" sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi:

"Pek görüşmüyordu. Jülide Hanım çok istemiyordu görüşmesini. Son dönemlerimde Levent İnanır ile barışmışlardı. Barıştıktan sonra Levent Abi onu hiç yalnız bırakmadı. Oturup sohbet ediyorlardı. Levent abi dayısı hastaneye kaldırıldığı dönemde hep yanındaydı. Her gün ziyarete geliyordu."