Kadir İnanır’ın miras kavgasında yeni perde! Yeğeninden zehir zemberek sözler

Kadir İnanır’ın 2022 yılında düzenlediği belirtilen vasiyetnamesinde mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığının açıklanması, miras tartışmalarını beraberinde getirmişti. Yeğeni Levent İnanır’ın vasiyetin geçerliliğine ve sanatçının karar verme iradesine ilişkin iddialarının ardından Gül Bakar’ın yaptığı açıklama, aile içindeki anlaşmazlığı yeniden gündeme taşıdı. Vasiyetnamelerin açılması için belirlenen yeni duruşma tarihi ise 17 Aralık 2026 oldu.

KADİR İNANIR’IN 2022 TARİHLİ VASİYETNAMEDE NELER YER ALIYOR?

Kadir İnanır ve Jülide Kural’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, daha önce yaptığı açıklamada sanatçının 2015 yılında hazırladığı vasiyetini iptal ettiğini ve 2022 yılında yeni bir vasiyetname düzenlediğini duyurmuştu. Avukatın açıklamasına göre, yeni vasiyetnamede İnanır’ın üç otomobili, gayrimenkullerindeki tüm hak ve hisseleri, banka ve yatırım hesaplarındaki paraları ile faizleri Jülide Kural’a bırakıldı.

Vasiyetnamede ayrıca sanatçının koleksiyonları, maddi ve manevi değeri bulunan eşyaları, sanat eserleri, alacakları ve telif haklarının da Kural’a devredildiği belirtildi. Belgesel yapılmasına ilişkin haklar ile Kadir İnanır’ın adını taşıyacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin hakların da vasiyet kapsamında bulunduğu ifade edildi.

VASİYETNAMELERİN AÇILMASI ERTELENDİ

Kadir İnanır’ın vasiyetnamelerinin açılması için ilk duruşma tarihi 17 Eylül 2026 olarak belirlenmişti. İstanbul Beykoz Adliyesi’nde görülen süreçte sanatçının 28 yakını hazır bulundu. Ancak bazı mirasçılara ve ilgililere gerekli tebligatların ulaştırılmadığı gerekçesiyle vasiyetnameler açılamadı.

Mahkeme, eksik tebligat işlemlerinin tamamlanması amacıyla yeni duruşma tarihini 17 Aralık 2026 olarak belirledi. Böylece sanatçının mirasına ilişkin hukuki sürecin bir süre daha devam edeceği kesinleşti.

LEVENT İNANIR’DAN VASİYETE İTİRAZ: “O VASİYETE İNANMIYORUM!”

Miras tartışmalarında dikkat çeken açıklamalardan biri de Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan geldi. Dayısının vasiyetine inanmadığını belirten İnanır, sanatçının son döneminde karar verme iradesiyle ilgili sorunlar yaşadığını öne sürdü ve hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı.

Levent İnanır, ailelerinin geçmişten kalan topraklarını bugüne kadar koruduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ben o vasiyete inanmıyorum. Her şeyi geçin, biz bugüne kadar dededen kalma toprağımızı neden satmadık? Toprağımız yabancıya gitmesin, bölünmesin diye. Kadir Dayım, 'İsteyen orada ev yaptırsın' derdi. Bunca zamana kadar koruduğumuz toprağımızdan neden o kişiye hak verilsin ki? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var. Dayımın irade sorunu vardı, sonuna kadar hukuki yollara başvuracağız.”

İnanır’ın açıklamaları, vasiyetnamenin hazırlanma koşulları ve geçerliliği konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi. Ancak vasiyete yönelik itirazlar ve irade sorununa ilişkin iddialar, yargı sürecinde değerlendirilecek konular arasında yer alıyor.

GÜL BAKAR’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Aile içindeki tartışmalar sürerken Kadir İnanır’ın ablası Elmas Bakar’ın kızı Gül Bakar da sessizliğini bozdu. Sanatçının hastalık sürecinde üç yıl boyunca Kadir İnanır ve Jülide Kural’ın yanında bulunduğunu belirten Bakar, yaşananlara yakından tanıklık ettiğini ifade etti.

Jülide Kural’ın bu dönemde gösterdiği ilgiye ve fedakârlığa bizzat şahit olduğunu dile getiren Gül Bakar, aile içindeki anlaşmazlıkların tarafı olmak istemediğini ancak sanatçının kişiliği ve hatırası söz konusu olduğunda sessiz kalamayacağını belirtti.

Bakar, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Kadir İnanır'ın yaşamı boyunca ilmek ilmek inşa ettiği saygınlığının, kişiliğinin ve hatırasının asılsız iddialarla gölgelenmeye çalışılmasını kabul etmiyorum. Üstelik bütün bu iddiaların, artık kendisini savunma imkanı bulunmayan bir insanın ardından dile getirilmesi ayrıca düşündürücüdür. Keşke bugün bu ithamlarda bulunanlar, Kadir İnanır hayattayken aynı sözleri onun yüzüne söyleme cesaretini gösterebilselerdi."

“KADİR İNANIR’IN HATIRASINA SAYGI GÖSTERİLMELİ”

Sanatçının adının kişisel hesaplaşmaların ve çıkar tartışmalarının bir parçası hâline getirilmesine karşı çıkan Gül Bakar, açıklamasında Kadir İnanır’ın yıllar boyunca oluşturduğu saygınlığın korunması gerektiğine dikkat çekti.

Bakar’ın sözleri, miras anlaşmazlığında tarafların farklı değerlendirmelerini bir kez daha gündeme taşırken, gözler şimdi 17 Aralık 2026’da yapılması planlanan duruşmaya çevrildi. Vasiyetnamelerin açılmasıyla birlikte miras paylaşımına ilişkin tartışmaların hukuki süreçte nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Kadir İnanır’ın mirasına ilişkin iddialar ve tarafların açıklamaları gündemdeki yerini korurken, mahkemenin değerlendirmesi sürecin seyrini belirleyecek.