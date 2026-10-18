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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 17:31

Neslihan Acar’dan Kadir İnanır açıklaması! Miras tartışmasına dair çarpıcı itiraf: ''Tehditler aldık!''

Türk sinemasının başarılı isimlerinden biri olan Neslihan Acar, ünlü sanatçı Kadir İnanır’ın vefatının ardından ortaya çıkan miras tartışmalarında gündeme gelmişti. Eski eşi olan Levent İnanır’la karşı karşıya gelen Neslihan Acar, Kadir İnanır’ın miras tartışmasına dair çarpıcı bir itirafla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 17:31

Sinema ve dizi oyuncusu olan , kanalında yer alan Yasemin’in Penceresi programına konuk oldu. Program da ’ın mirası üzerinden yapılan tartışmalara da değinen ünlü isim Neslihan Acar, eski eşi ’ın açıklamalarından rahatsız olduğunu dile getirirken, miras tartışmasına dair çarpıcı itirafla gündeme bomba gibi düştü. Kendisine yönelik tepkilerin arttığını ifade eden Acar, “'Tehditler aldık!” dedi.

NESLİHAN ACAR’DAN KADİR İNANIR AÇIKLAMASI!

Magazin gündemine damga vuran konulardan biri olan Türk sinemasının başarılı ismi Kadir İnanır’ın vasiyeti, halen daha yakından takip edilen konulardan biri oluyor. Miras tartışmasıyla dikkat çeken İnanır ailesi, merak edilerek takip edilirken Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’ın eski eşi Neslihan Acar’da konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini aldı.

Neslihan Acar’dan Kadir İnanır açıklaması! Miras tartışmasına dair çarpıcı itiraf: ''Tehditler aldık!''

Miras tartışmasında oldukça dikkat çeken konular gündeme gelirken, Neslihan Acar eski eşi Levent İnanır’la karşı karşıya gelmesine ilişkin TGRT Haber kanalında yer alan Yasemin’in Penceresi programında konuştu.

 

Neslihan Acar’dan Kadir İnanır açıklaması! Miras tartışmasına dair çarpıcı itiraf: ''Tehditler aldık!''

Yasemin’in Penceresi programının bu haftaki konuğu Türk sinemasının başarılı oyuncusu Neslihan Acar olurken, kendisi ve hayatıyla ilgili konuşma gerçekleştiren Neslihan Acar, Kadir İnanır’ın vasiyeti üzerinden meydana gelen tartışmalara da değindi. Hatta eski eşi Levent İnanır’ın açıklamalarından rahatsız olduğunu da ifade etti.

Neslihan Acar’dan Kadir İnanır açıklaması! Miras tartışmasına dair çarpıcı itiraf: ''Tehditler aldık!''

MİRAS TARTIŞMASINA DAİR ÇARPICI İTİRAF: ''TEHDİTLER ALDIK!''

Son zamanlarda magazin gündeminde sıklıkla yer alan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili konuya da değinene Neslihan Acar, çarpıcı itiraflarda bulundu. Acar, Levent İnanır’ın yapmış olduğu açıklama da kullanılan üslubun yanlış olduğunu ve alelacele ve büyük tepkilerle hareket ettiğimi ifade etti.

Neslihan Acar’dan Kadir İnanır açıklaması! Miras tartışmasına dair çarpıcı itiraf: ''Tehditler aldık!''

Normal şartlarda İnanır’ın hitabının güçlü olduğunu belirtirken akıllı bir insan olduğunu da söyledi. Acar, nasıl bir öfkeyle bu tarz bir açıklamalar yapıldığını anlamadığını ifade etti. Yaptığı değerlendirmelerden sonra hedef haline geldiğini aralarında kızının da bulunduğu aile fertlerinin açıkça tehdit ve hakarete maruz kaldığını açıkladı.

Neslihan Acar’dan Kadir İnanır açıklaması! Miras tartışmasına dair çarpıcı itiraf: ''Tehditler aldık!''

Neslihan Acar, ““Benim, kızımın ve annemin de aralarında bulunduğu aileme yönelik tehdit, hakaret ve küfürler edildi. Açıklamam bundan ibaret” sözleriyle yaşadıklarına tepki gösterdi.

Neslihan Acar’dan Kadir İnanır açıklaması! Miras tartışmasına dair çarpıcı itiraf: ''Tehditler aldık!''

Neslihan Acar ayrıca sosyal medya da yer alan ‘neden şimdi konuştu?’ sorularına da cevap verdi. Acar, bir sanatçı olarak gerekli gördüğü her konuda düşüncelerini özgürce paylaştığını dile getirdi. Aynı tepkiyi de benzer isimlerle de açıklamalar karşısında da göstereceğini söyledi.

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ETİKETLER
#kadir inanır
#neslihan acar
#Levent İnanır
#yaseminin penceresi
#tgrt haber
#Magazin
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