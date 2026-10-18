Neslihan Acar’dan Kadir İnanır açıklaması! Miras tartışmasına dair çarpıcı itiraf: ''Tehditler aldık!''

Sinema ve dizi oyuncusu olan Neslihan Acar, TGRT Haber kanalında yer alan Yasemin’in Penceresi programına konuk oldu. Program da Kadir İnanır’ın mirası üzerinden yapılan tartışmalara da değinen ünlü isim Neslihan Acar, eski eşi Levent İnanır’ın açıklamalarından rahatsız olduğunu dile getirirken, miras tartışmasına dair çarpıcı itirafla gündeme bomba gibi düştü. Kendisine yönelik tepkilerin arttığını ifade eden Acar, “'Tehditler aldık!” dedi.

NESLİHAN ACAR’DAN KADİR İNANIR AÇIKLAMASI!

Magazin gündemine damga vuran konulardan biri olan Türk sinemasının başarılı ismi Kadir İnanır’ın vasiyeti, halen daha yakından takip edilen konulardan biri oluyor. Miras tartışmasıyla dikkat çeken İnanır ailesi, merak edilerek takip edilirken Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’ın eski eşi Neslihan Acar’da konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini aldı.

Miras tartışmasında oldukça dikkat çeken konular gündeme gelirken, Neslihan Acar eski eşi Levent İnanır’la karşı karşıya gelmesine ilişkin TGRT Haber kanalında yer alan Yasemin’in Penceresi programında konuştu.

Yasemin’in Penceresi programının bu haftaki konuğu Türk sinemasının başarılı oyuncusu Neslihan Acar olurken, kendisi ve hayatıyla ilgili konuşma gerçekleştiren Neslihan Acar, Kadir İnanır’ın vasiyeti üzerinden meydana gelen tartışmalara da değindi. Hatta eski eşi Levent İnanır’ın açıklamalarından rahatsız olduğunu da ifade etti.

MİRAS TARTIŞMASINA DAİR ÇARPICI İTİRAF: ''TEHDİTLER ALDIK!''

Son zamanlarda magazin gündeminde sıklıkla yer alan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili konuya da değinene Neslihan Acar, çarpıcı itiraflarda bulundu. Acar, Levent İnanır’ın yapmış olduğu açıklama da kullanılan üslubun yanlış olduğunu ve alelacele ve büyük tepkilerle hareket ettiğimi ifade etti.

Normal şartlarda İnanır’ın hitabının güçlü olduğunu belirtirken akıllı bir insan olduğunu da söyledi. Acar, nasıl bir öfkeyle bu tarz bir açıklamalar yapıldığını anlamadığını ifade etti. Yaptığı değerlendirmelerden sonra hedef haline geldiğini aralarında kızının da bulunduğu aile fertlerinin açıkça tehdit ve hakarete maruz kaldığını açıkladı.

Neslihan Acar, ““Benim, kızımın ve annemin de aralarında bulunduğu aileme yönelik tehdit, hakaret ve küfürler edildi. Açıklamam bundan ibaret” sözleriyle yaşadıklarına tepki gösterdi.

Neslihan Acar ayrıca sosyal medya da yer alan ‘neden şimdi konuştu?’ sorularına da cevap verdi. Acar, bir sanatçı olarak gerekli gördüğü her konuda düşüncelerini özgürce paylaştığını dile getirdi. Aynı tepkiyi de benzer isimlerle de açıklamalar karşısında da göstereceğini söyledi.