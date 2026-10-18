Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 16:57

Öykü Kardelen Arıca'dan babası Levent İnanır'a rest! "Görüşmeyi düşünmüyorum"

Öykü Kardelen Arıca Yasemin Penceresi programına konuk olan annesi Neslihan Acar'ı yalnız bırakmadı. Öykü Kardelen Arıca, babası Levent İnanır'ın, Kadir İnanır'ın mirası ile ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası büyük üzüntü yaşadığı belirtti. Babasını aradığını ancak çok sert tepki aldığını belirten Öykü Kardelen Arıca "Görüşmeyi düşünmüyorum" dedi.

Avatar
Editor
 Dilek Ulusan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 16:57

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programının bu haftaki konuğu oyuncu oldu. Neslihan Acar, eski eşi 'ın kendisini tehdit ettiğini belirtirken, kızları Öykü Kardelen Arıca ise babasıyla bir daha görüşmeyi düşünmediğini belirtti. 

HABERİN ÖZETİ

Öykü Kardelen Arıca'dan babası Levent İnanır'a rest! "Görüşmeyi düşünmüyorum"

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Neslihan Acar ve kızı Öykü Kardelen Arıca, katıldıkları programda eski eşi Levent İnanır'ın tehditlerine ve aralarındaki sorunlara değindi.
Neslihan Acar, eski eşi Levent İnanır'ın kendisini tehdit ettiğini ifade etti.
Öykü Kardelen Arıca, babasının Kadir İnanır ile ilgili basın açıklamasından sonra kendisini aradığında tepki gösterip tehditler savurduğunu ve babasıyla bir daha görüşmeyi düşünmediğini belirtti.
Levent İnanır'ın Kadir İnanır hakkında 'dayımın irade sorunu var' açıklaması yapması üzerine Neslihan Acar, Kadir İnanır'ın güçlü bir iradeye sahip olduğunu vurgulayan sözlerle eski eşine tepki gösterdi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ÖYKÜ KARDELEN ARICA'DAN BABASINA SİTEM DOLU SÖZLER

Neslihan Acar ile kızı Öykü Kardelen Arıca Yasemin Bozkurt'un sunumuyla ekrana gelen Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Öykü Kardelen Arıca babasının ile ilgili yaptığı basın açıklamasından sonra kendisini aradığını fakat babasının tepki gösterdiğini ve tehditler savurduğunu belirtti. 

Öykü Kardelen Arıca'dan babası Levent İnanır'a rest! "Görüşmeyi düşünmüyorum"

ÖYKÜ KARDELEN ARICA "LEVENT İNANIR İLE GÖRÜŞMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Öykü Kardelen Arıca babası Levent İnanır ile ilgili "Bir daha görüşmeyi düşünmüyorum" çıkışında bulundu. Bu duruma bir anda gelemediklerini belirten Arıca, uzun süredir aralarındaki problemin devam ettiğini belirti. 

LEVENT İNANIR'DAN MİRAS ÇIKIŞI

Geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın vasiyet krizi sürüyor. Usta sanatçının 'dayımın irade sorunu var' açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Levent İnanır'a ilk cevap eski Neslihan Acar'dan geldi. 

Öykü Kardelen Arıca'dan babası Levent İnanır'a rest! "Görüşmeyi düşünmüyorum"

NESLİHAN ACAR'DAN ESKİ EŞİNE SİTEM

Acar, eski eşinin yaptığı açıklama sonrası "İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için…” sözleriyle dikkat çekmişti.

Öykü Kardelen Arıca'dan babası Levent İnanır'a rest! "Görüşmeyi düşünmüyorum"
ETİKETLER
#kadir inanır
#neslihan acar
#Levent İnanır
#yaseminin penceresi
#Öykü Kardelen Arıca
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.