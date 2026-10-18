TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programının bu haftaki konuğu oyuncu Neslihan Acar oldu. Neslihan Acar, eski eşi Levent İnanır'ın kendisini tehdit ettiğini belirtirken, kızları Öykü Kardelen Arıca ise babasıyla bir daha görüşmeyi düşünmediğini belirtti.

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HABERİN ÖZETİ Öykü Kardelen Arıca'dan babası Levent İnanır'a rest! "Görüşmeyi düşünmüyorum" Oyuncu Neslihan Acar ve kızı Öykü Kardelen Arıca, katıldıkları programda eski eşi Levent İnanır'ın tehditlerine ve aralarındaki sorunlara değindi. Neslihan Acar, eski eşi Levent İnanır'ın kendisini tehdit ettiğini ifade etti. Öykü Kardelen Arıca, babasının Kadir İnanır ile ilgili basın açıklamasından sonra kendisini aradığında tepki gösterip tehditler savurduğunu ve babasıyla bir daha görüşmeyi düşünmediğini belirtti. Levent İnanır'ın Kadir İnanır hakkında 'dayımın irade sorunu var' açıklaması yapması üzerine Neslihan Acar, Kadir İnanır'ın güçlü bir iradeye sahip olduğunu vurgulayan sözlerle eski eşine tepki gösterdi.

ÖYKÜ KARDELEN ARICA'DAN BABASINA SİTEM DOLU SÖZLER

Neslihan Acar ile kızı Öykü Kardelen Arıca Yasemin Bozkurt'un sunumuyla ekrana gelen Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Öykü Kardelen Arıca babasının Kadir İnanır ile ilgili yaptığı basın açıklamasından sonra kendisini aradığını fakat babasının tepki gösterdiğini ve tehditler savurduğunu belirtti.

ÖYKÜ KARDELEN ARICA "LEVENT İNANIR İLE GÖRÜŞMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Öykü Kardelen Arıca babası Levent İnanır ile ilgili "Bir daha görüşmeyi düşünmüyorum" çıkışında bulundu. Bu duruma bir anda gelemediklerini belirten Arıca, uzun süredir aralarındaki problemin devam ettiğini belirti.

LEVENT İNANIR'DAN MİRAS ÇIKIŞI

Geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın vasiyet krizi sürüyor. Usta sanatçının 'dayımın irade sorunu var' açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Levent İnanır'a ilk cevap eski Neslihan Acar'dan geldi.

NESLİHAN ACAR'DAN ESKİ EŞİNE SİTEM

Acar, eski eşinin yaptığı açıklama sonrası "İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için…” sözleriyle dikkat çekmişti.