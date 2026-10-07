Neslihan Acar’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili şaşırtan sözler! Tavrını ortaya koydu

Kadir İnanır’ın vasiyetinin açıklanmasının tebligat süreci nedeniyle 17 Aralık’a ertelenmesiyle başlayan tartışmaların kendisini de içine çektiğini söyleyen Neslihan Acar, tehdit ve hakaret mesajları aldığını belirtti. Acar, “Herkes gibi fikrimi söyledim” derken, Kadir İnanır’ın kimsenin tekelinde olmadığını vurguladı.

NESLİHAN ACAR’DAN KADİR İNANIR’IN MİRASIYLA İLGİLİ NET SÖZLER

Türk sinemasının önemli isimlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran’da 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatının ardından vasiyetiyle ilgili gelişmeler kamuoyunun gündemine geldi.

Kadir İnanır’ın vasiyetinin okunması beklenirken bazı yasal mirasçılara gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle süreç 17 Aralık’a ertelendi. Yaşanan gelişmenin ardından yeğeni Levent İnanır, dayısının bazı sorunları bulunduğunu ve yeğenlerine herhangi bir şey bırakmadığını öne sürerek hukuki girişimde bulunacaklarını açıkladı.

NESLİHAN ACAR’DAN LEVENT İNANIR’A TEPKİ

Levent İnanır’ın açıklamalarının ardından oyuncu Neslihan Acar da sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşmıştı. Acar, Kadir İnanır’ın sanat hayatına ve kişiliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir”

Acar, açıklamasının devamında Kadir İnanır’ın karakterine ve kendisine kattığı değerlere vurgu yaparak şöyle demişti:

“İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için…”

“HERKES GİBİ FİKRİMİ SÖYLEDİM”

Açıklamalarının ardından Levent İnanır ile arasında gerilim yaşandığını belirten Neslihan Acar, geçmişte şiddet gördüğü iddia edilen bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajları aldığını da öne sürmüştü. Acar, yaşananların ardından Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıklamıştı.

Bugün Gel Konuşalım programına telefonla bağlanan Acar, yaşanan tartışmaya ilişkin konuştu.

“Gerçekten anlayamadığım bir şekilde tepki gördüm. Herkes gibi fikrimi söyledim. Yapılan açıklamadan hoşlanmadım ve tepki gösterdim. Levent neden bu kadar tepki gösterdi anlamadım? Ben bir açıklama yaptım, bunun karşılığında tehdit, hakaret, küfür gördüm."

“KADİR İNANIR KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL”

Kadir İnanır’ın toplumun tamamına mal olmuş bir sanatçı olduğunu belirten Neslihan Acar, tartışmanın sona ermesini istediğini dile getirdi.

“Kadir İnanır bu ülkeye mal olmuş bir insan, kimsenin tekelinde değil. Herkesin Kadir İnanır'ıydı” diyen Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bitsin de istiyorum, ben bu mevzunun ortasında olmak istemedim buraya çekildim. Eşime, dostuma, kızıma; telefonlar, hakaretler, tehditler gelince ben de konuşmak zorunda kaldım. Zaten tehdit mesajı sonrası 2 aylık bir uzaklaştırma aldırdım”

LEVENT VE KADİR İNANIR’IN İLİŞKİSİ NASILDI?

Programda Levent İnanır ile Kadir İnanır arasındaki ilişkiye dair de konuşan Neslihan Acar, iki ismin geçmişte zaman zaman sorun yaşadığını ifade etti.,

“Kadir İnanır ile Levent İnanır'ın arası nasıldı?” sorusuna cevap veren Acar, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Levent'le 14 yıldır ayrıyız. Benim ailenin gelini olduğum süre içerisinde bir küs bir barışık bir ilişkileri vardı. Bunu da herkes biliyor."

“KADİR İNANIR’IN MİRASI BENİ İLGİLENDİRMİYOR”

Neslihan Acar, Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural ile cenaze sonrasında yeniden görüştüğünü de belirtti. Miras sürecinin ise kendi gündeminde olmadığını açıkça ifade etti. Jülide Kural'ı cenaze sonrası bir kez daha aradığını belirten Acar, mirasla ilgili bilgisinin olmadığını söyleyerek, “Miras konusuyla ilgili bir şey de bilmiyorum. Kadir İnanır'ın mirası beni ilgilendirmiyor, mirası için de kendisi öyle uygun görmüş ne diyebilirim ki” dedi.

Acar ayrıca kızı Öykü Arıca ile babası arasındaki ilişkinin düzelmesi için uzun süre çaba gösterdiğini ancak sonuç alamadığını anlattı.



Kızı Öykü Arıca'nın 31 yaşında olduğunu belirten Neslihan Acar, “Ben kızımla babası aralarındaki kopuk ilişkiyi düzeltmek için kendimi paraladım ama olmadı. Bu saatten sonra da kızıma yalnızca tavsiye verebilirim” diye konuştu.