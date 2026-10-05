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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:09

Kadir İnanır'ın mirasında kriz büyüyor! Halil Ergün'den Levent İnanır'a olay sözler

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras tartışması yeni bir boyut kazandı. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın vasiyet ve miras sürecine ilişkin açıklamalarına, sanatçının yakın dostu Halil Ergün'den tepki geldi. Ergün, miras konusunun gündemde tutulmasından rahatsız olduğunu belirterek Levent İnanır'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Kadir İnanır'ın mirasında kriz büyüyor! Halil Ergün'den Levent İnanır'a olay sözler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:09

'ın ardından yaşanan sürecin kendisini derinden etkilediğini söyleyen , özellikle mirasla ilgili açıklamalara tepki gösterdi. Usta oyuncuyla yıllara dayanan bir dostluğu bulunduğunu belirten Ergün, "Kadir'i kaybettik. Bir kuşak gitmeye başladı. Bu beni çok etkiliyor. Kadir, izler bırakmış bir arkadaşım.
Benim ilk gençliğimden beri çok özel arkadaşım. Fakat miras konusunda kızgınım. Levent de ayıp ediyor. Konuyu kapatsınlar Kadir'imi rahatsız etmesinler" ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR'IN MİRASINDA KRİZ BÜYÜYOR

Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sanatçının geride bıraktığı miras ve vasiyetnameler de gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. İnanır'ın farklı tarihlerde birden fazla vasiyetname hazırladığı bilgisi kamuoyuna yansırken, bu belgelerin içeriği ve mirasçıların sürece ilişkin tutumu merak konusu oldu.

Kadir İnanır'ın mirasında kriz büyüyor! Halil Ergün'den Levent İnanır'a olay sözler

Usta oyuncunun 2015 yılında bir vasiyetname hazırladığı, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyetname daha düzenlediği bilgisi gündeme geldi. Vasiyetnameler arasındaki değişiklikler, miras sürecindeki tartışmaların da temel başlıklarından biri oldu.

Kadir İnanır'ın mirasında kriz büyüyor! Halil Ergün'den Levent İnanır'a olay sözler

AKRABALAR ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Vasiyetnamenin açıklanacağı duruşma öncesinde Kadir İnanır'ın çok sayıda yakını ve yeğeni 'nde bir araya geldi. Aile üyeleri, hukuki sürecin nasıl ilerleyeceğini takip etmek için adliye önünde bekledi. Ancak beklenen duruşmada vasiyetnamenin açıklanması gerçekleşmedi. Üç mirasçıya resmi tebligatın ulaşmaması nedeniyle işlemlerin ertelendiği bildirildi.

Kadir İnanır'ın mirasında kriz büyüyor! Halil Ergün'den Levent İnanır'a olay sözler

VASİYETNAMENİN AÇIKLANMASI ERTELENDİ

Beykoz Adliyesi önünde açıklama yapan dava avukatı Hikmet Altun Kalem, vasiyetnamenin açıklanmasının 17 Aralık tarihine bırakıldığını duyurdu. Süreçte toplam 28 mirasçının bulunduğu belirtilirken, bazı kişilere tebligat ulaşmadığı ifade edildi.

Kadir İnanır'ın mirasında kriz büyüyor! Halil Ergün'den Levent İnanır'a olay sözler

ise adliye önünde yaptığı açıklamada sürecin tamamlanacağını belirterek, "Adres değişikliği ve tatilde olanlar var. Bize katılmama sebebi değil bu durum... Herkes onun yeğeni, tamamlanacaktır. 17 Aralık'ta katılım sağlanacak. Bulunmayanı da bulacağız. Dayımıza son görevimiz olacak. Vekalet vermeleri gerekir. Bazılarına tebligat ulaşmamış çünkü... Türkiye'nin hukuku Allah'ın adaleti var" dedi.

LEVENT İNANIR'DAN VASİYETNAMEYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Miras sürecine ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen Levent İnanır, Kadir İnanır'ın yıllar içinde vasiyetnamesinde yaptığı değişikliklere de dikkat çekmişti. İnanır, özellikle vasiyetnamelerin neden değiştirildiğinin açıklığa kavuşması gerektiğini savundu.

Kadir İnanır'ın mirasında kriz büyüyor! Halil Ergün'den Levent İnanır'a olay sözler

Levent İnanır, "Sevgili Kadir dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak vasiyetnamenin içeriği de çok önemli değil. Vasiyetini üç kez değiştirmiş. Neden değiştirdi? Kafa karışıklığı var, irade sorunu var." ifadelerini kullanmıştı.

MAL VARLIĞININ BÜYÜK BÖLÜMÜ JÜLİDE KURAL'A MI BIRAKILDI?

Miras tartışmalarının bir diğer önemli başlığını ise Kadir İnanır'ın son vasiyetnamesinin içeriğine ilişkin iddialar oluşturdu. İddialara göre İnanır, sahip olduğu mal varlığının önemli bir bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı 'a bırakmak istedi.

Kadir İnanır'ın mirasında kriz büyüyor! Halil Ergün'den Levent İnanır'a olay sözler

Aynı vasiyetnamede Kural'ın hayatını kaybetmesi durumunda söz konusu varlıkların insan hakları alanında faaliyet gösteren dernekler ve eğitim kurumları arasında paylaştırılmasının istendiği de öne sürüldü. Kadir İnanır'ın ailesinde 11 kardeşten yalnızca bir kişinin hayatta olduğu ve yasal mirasçıların sayısının 28'e ulaştığı ifade edildi. Bazı yeğenlerin ise vasiyetnameye itiraz etmek üzere hukuki girişimde bulunmaya hazırlandığı iddiaları gündeme geldi.

JÜLİDE KURAL'DAN "KADİR'E YAKIŞIR BİR DİL" ÇAĞRISI

Tartışmaların odağındaki isimlerden Jülide Kural ise yaşanan süreçte Kadir İnanır'ın vasiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Kural, miras konusundaki hukuki sürecin ilgili merciler tarafından yürütüleceğini ifade ederek kamuoyuna da dikkat çeken bir mesaj verdi.

Kadir İnanır'ın mirasında kriz büyüyor! Halil Ergün'den Levent İnanır'a olay sözler

Kural, "Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor, kendisi bir vasiyetname hazırlamış ve buna saygı duymak lazım. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim" dedi.

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI MERAK EDİLİYOR

Kadir İnanır'ın vefatının ardından kamuoyunun merak ettiği konular arasında usta oyuncunun geride bıraktığı mal varlığı da yer aldı. Sanatçının banka hesapları ve gayrimenkullerinin yanı sıra yıllar içerisinde biriktirdiği kişisel eşyaları ve koleksiyonlarının da bulunduğu öne sürüldü.

Kadir İnanır'ın mirasında kriz büyüyor! Halil Ergün'den Levent İnanır'a olay sözler

İnanır'ın koleksiyonunda çok sayıda değerli saat, özel tasarım aksesuar ve farklı markalara ait çakmakların bulunduğu belirtiliyor. Usta oyuncunun yaklaşık 25 lüks saate sahip olduğu, koleksiyonunda S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmakların yanı sıra özel işlemeli yüzüklerin de yer aldığı ifade ediliyor.

KURBAĞA FİGÜRÜ KOLEKSİYONU DA DİKKAT ÇEKİYOR

Kadir İnanır'ın kişisel eşyaları arasında en dikkat çeken koleksiyonlardan biri ise kurbağa figürleri oldu. Kurbağalara özel ilgi duyduğu bilinen sanatçının dünyanın farklı noktalarından topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürünün bulunduğu öne sürülüyor.

Kadir İnanır'ın mirasında kriz büyüyor! Halil Ergün'den Levent İnanır'a olay sözler

Yarım asrı aşan sanat kariyerinde 180'in üzerinde film ve çok sayıda televizyon projesinde yer alan Kadir İnanır, Türk sinemasının en tanınan oyuncuları arasında yer aldı. Geride bıraktığı eserlerin yanı sıra kişisel koleksiyonları ve vasiyetiyle de ölümünün ardından gündemde kalmaya devam eden İnanır'ın mirasıyla ilgili hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.

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#halil ergün
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#jülide kural
#Levent İnanır
#beykoz adliyesi
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