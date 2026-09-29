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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:40

Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ı darp ettiğine dair iddialara cevap geldi

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar'a darp konusundaki iddialara cevap verdi. “Bir erkek bir kadına vurmaz!" sözleri ile dikkat çeken açıklamada bulundu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ı darp ettiğine dair iddialara cevap geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:40

Son günlerde magazin gündeminde bomba gibi düşen darp iddiaları sonrasında 'dan eski eşi 'ı darp ettiğine dair iddialara cevap gecikmedi.

LEVENT İNANIR'DAN DARP İDDİALARINA CEVAP

Levent İnanır, eski eşi Neslihan Acar'ın 14 sene önce gördüğüne dair ortaya atılan iddialara cevap verdi. İnanır, Bir erkek kadına böyle vurmaz. Gideceğiz camiye, Kur'an'ı koyacağız, herkes yemin edecek" sözlerini söyledi.

Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ı darp ettiğine dair iddialara cevap geldi

14 YIL ÖNCEKİ DARP İDDİALARINA AÇIKLAMA

Levent İnanır, darp iddialarına şöyle cevap verdi: 

"Bir erkek kadına böyle vurmaz. Kafasına kül tablasıyla vurmaz. Gideceğiz camiye, Kur'an'ı koyacağız, herkes yemin edecek. Şerefim, namusum üzerine söylüyorum. Bu olayı benim yaptığımı, onların dışında bir kişi çıksın 'biliyorum' desin ve ispatlasın. Bakın, bir daha beni hiçbir yerde göremeyeceksiniz."

Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ı darp ettiğine dair iddialara cevap geldi

İRADE SORUNU VAR SÖZLERİNDEN SONRA ORTALIK KARIŞTI

Levent İnanır, dayısının irade sorunu olduğuna dair konuşma yaparken, Neslihan Acar, tepki göstermişti. Konunun ardından sular durulmazken gerginlik devam etti.

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ETİKETLER
#şiddet
#neslihan acar
#Levent İnanır
#Darp Iddiaları
#Magazin
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