Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ı darp ettiğine dair iddialara cevap geldi

Son günlerde magazin gündeminde bomba gibi düşen darp iddiaları sonrasında Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ı darp ettiğine dair iddialara cevap gecikmedi.

LEVENT İNANIR'DAN DARP İDDİALARINA CEVAP

Levent İnanır, eski eşi Neslihan Acar'ın 14 sene önce şiddet gördüğüne dair ortaya atılan iddialara cevap verdi. İnanır, Bir erkek kadına böyle vurmaz. Gideceğiz camiye, Kur'an'ı koyacağız, herkes yemin edecek" sözlerini söyledi.

14 YIL ÖNCEKİ DARP İDDİALARINA AÇIKLAMA

Levent İnanır, darp iddialarına şöyle cevap verdi:

"Bir erkek kadına böyle vurmaz. Kafasına kül tablasıyla vurmaz. Gideceğiz camiye, Kur'an'ı koyacağız, herkes yemin edecek. Şerefim, namusum üzerine söylüyorum. Bu olayı benim yaptığımı, onların dışında bir kişi çıksın 'biliyorum' desin ve ispatlasın. Bakın, bir daha beni hiçbir yerde göremeyeceksiniz."

İRADE SORUNU VAR SÖZLERİNDEN SONRA ORTALIK KARIŞTI

Levent İnanır, dayısının irade sorunu olduğuna dair konuşma yaparken, Neslihan Acar, tepki göstermişti. Konunun ardından sular durulmazken gerginlik devam etti.