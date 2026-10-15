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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:42

Kadir İnanır’ın hastalık süreciyle ilgili ihmal iddiası! Levent İnanır’dan dikkat çeken açıklamalar

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın vasiyeti ve mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken, yeğeni Levent İnanır’dan gündemi sarsan açıklamalar geldi. Dayısının yaklaşık 5 milyon dolarlık birikimi bulunduğunu öne süren Levent İnanır, vasiyetnameye inanmadığını dile getirirken Kadir İnanır’ın hastalık sürecinde ihmal yaşandığını da iddia etti. İnanır’ın özellikle evde zatürre geçirdiği döneme ilişkin sözleri, gözleri hayat arkadaşı Jülide Kural’a çevirdi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Kadir İnanır’ın hastalık süreciyle ilgili ihmal iddiası! Levent İnanır’dan dikkat çeken açıklamalar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:42

’ın mal varlığını, telif haklarını ve değerli eşyalarını ’a bıraktığı belirtilen vasiyetname, aile içinde tartışmalara neden oldu. Daha önce hazırlanan vasiyetini iptal ederek 2022 yılında yeni bir vasiyetname düzenlediği açıklanan sanatçının mirasıyla ilgili davada ise kararın 17 Aralık 2026’da verilmesi bekleniyor. , miras paylaşımına itiraz ederken dayısının bakım süreciyle ilgili iddialarını da kamuoyuyla paylaştı.

KADİR İNANIR’IN VASİYET TARTIŞMASI MAHKEMEYE TAŞINDI

Kadir İnanır ve hayat arkadaşı Jülide Kural’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, daha önce yaptığı açıklamada usta oyuncunun 2015 yılında hazırladığı vasiyetini iptal ettiğini ve 2022’de yeni bir vasiyetname düzenlediğini duyurmuştu.

Kadir İnanır’ın hastalık süreciyle ilgili ihmal iddiası! Levent İnanır’dan dikkat çeken açıklamalar

Açıklamaya göre sanatçı; üç otomobilini, gayrimenkullerindeki hak ve hisselerini, banka ve yatırım hesaplarındaki parasını, koleksiyonlarını, sanat eserlerini, kişisel eşyalarını, alacaklarını ve telif haklarını Jülide Kural’a bıraktı. Kadir İnanır’ın adına ileride kurulabilecek dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin hakların da vasiyet kapsamında olduğu belirtildi.

Vasiyetnamelerin açılması için 17 Eylül 2026 tarihinde yapılması beklenen duruşmada, bazı yakınlara gerekli bildirimin ulaşmaması nedeniyle karar verilemedi. İstanbul Beykoz Adliyesi’nde görülen süreçte mahkemenin yeni karar tarihi 17 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Kadir İnanır’ın hastalık süreciyle ilgili ihmal iddiası! Levent İnanır’dan dikkat çeken açıklamalar

“O VASİYETE İNANMIYORUM!”

Miras konusundaki itirazlarını dile getiren Levent İnanır, dayısının vasiyetine inanmadığını söyledi. Aileden kalan arazinin yıllardır korunduğunu vurgulayan İnanır, mülkün paylaşımıyla ilgili soru işaretleri bulunduğunu öne sürdü.

Levent İnanır, iddialarını şu sözlerle dile getirdi:

“Ben o vasiyete inanmıyorum. Her şeyi geçin biz bugüne kadar dededen kalma toprağımızı neden satmadık? Toprağımız yabancıya gitmesin, bölünmesin diye. Kadir Dayım, isteyen orada ev yaptırsın derdi. Bunca zamana kadar koruduğumuz toprağımızdan neden o kişiye hak verilsin ki? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var.”

Kadir İnanır’ın hastalık süreciyle ilgili ihmal iddiası! Levent İnanır’dan dikkat çeken açıklamalar

“KOLEKSİYONU HALA BENDE”

Dayısının koleksiyonuyla ilgili haberler üzerine de konuşan Levent İnanır, kendisinde bulunan eserleri ve kişisel eşyaları farklı bir projede değerlendirmek istediğini belirtti. İnanır, Kadir İnanır’ın ödüllerini ve kullandığı aksesuarları da içerecek bir müze açmayı planladığını anlattı. Müzeden elde edilecek geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanmayı düşündüğünü ifade eden Levent İnanır, şu açıklamayı yaptı:

“Geçenlerde biri Kadir Dayımın koleksiyonu hakkında bir şeyler dedi. Koleksiyonu hala bende. Hatta dayımın ödüllerini, kullandığı aksesuarları da ekleyip, giriş ücreti uygun bir müze açmak istedim. Geliri ile de kız çocuklarını okutacaktım. Kadir Dayım kız çocuklarını daha naif, korunmaya muhtaç olarak görürdü.”

Kadir İnanır’ın hastalık süreciyle ilgili ihmal iddiası! Levent İnanır’dan dikkat çeken açıklamalar

“PARAYA İHTİYAÇ YOKKEN EVLER SATILDI”

Jülide Kural’ın gayrimenkullerle ilgili işlemlerini de gündeme getiren Levent İnanır, 2022 yılında üç evin satıldığını öne sürdü. Söz konusu satışların zamanlamasını sorgulayan İnanır, bu konuda açıklığa kavuşmasını istediği noktalar olduğunu dile getirdi.

İnanır, iddiasını şu sözlerle ifade etti:

“2022 yılında üç tane ev satıldı. Bu evler Kadir Dayım tarafından hayat arkadaşına verildiyse; o kişi hemen evleri neden sattı? Paraya ihtiyaç da yokken. Niye acele ediyorsun, bu neyin paniği?”

Kadir İnanır’ın hastalık süreciyle ilgili ihmal iddiası! Levent İnanır’dan dikkat çeken açıklamalar

“KADİR DAYIMIN BİRİKİMLERİ 5 MİLYON DOLAR CİVARI”

Esra Ezmeci’nin programına katılan Levent İnanır, dayısının mal varlığının büyüklüğüne ilişkin de açıklamalarda bulundu. Miras paylaşımında yeğenlere herhangi bir şey bırakılmadığını savunan İnanır, bu duruma tepki gösterdi.

Kadir İnanır’ın birikimlerinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğunu öne süren Levent İnanır, şöyle konuştu:
“Dayımın birikimleri 5 milyon dolar civarı. Hastaneye ödenen paralar küçük kalır. Bir kalem bile bırakmamış... Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki, onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil.”

KADİR İNANIR’IN BAKIM SÜRECİYLE İLGİLİ İHMAL İDDİASI

Levent İnanır’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise dayısının hastalık dönemine ilişkin iddiaları oldu. Kadir İnanır’ın hayat arkadaşıyla uzun yıllara dayanan birlikteliğine değinen İnanır, sanatçının kendisine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini düşündüğünü söyledi. Ancak hastalık sürecinde yeterli özenin gösterilmediğini ileri sürdü.

Kadir İnanır’ın hastalık süreciyle ilgili ihmal iddiası! Levent İnanır’dan dikkat çeken açıklamalar

2025 yılında hastanede çektiği görüntülerin bulunduğunu belirten Levent İnanır, Kadir İnanır’ın tedavi sürecinde iyileşme gösterdiğini, daha sonra evde zatürre geçirdiğini iddia etti.

İnanır, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“20 senelik bir birliktelik var. Bir erkek zaten kendine yakışanı yapmalı. Kadir Dayım ziyadesiyle, fazlasıyla gerekeni yaptı. Kadir Dayıma iyi bakılmadı.

2025'de benim hastanede çektiğim görüntüler var. Tedavi olurken gayet iyiye giderken, evde zatürre oldu. Hem de Kadir İnanır'ın bu kadar donanımlı evinde. Evde kim varsa ihmal var. Banyo yaptıktan sonra camı açarsanız ne olur?”

Levent İnanır’ın sözleri, hem vasiyet ve miras tartışmalarını hem de Kadir İnanır’ın bakım sürecine ilişkin soruları yeniden gündeme taşıdı. Ancak bakım ihmali iddiasına ilişkin bağımsız bir doğrulama veya bu iddiaları kanıtlayan bir yargı kararı metinde yer almıyor. Süreç devam ederken Jülide Kural cephesinden konuya ilişkin bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

 

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ETİKETLER
#kadir inanır
#jülide kural
#Levent İnanır
#Vasiyetname
#İstanbul Beykoz Adliyesi
#Magazin
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