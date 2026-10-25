Nurseli İdiz’den Hande Erçel’e oyunculuk göndermesi: “Emek göstermek lazım”

Ünlü oyuncu, genç oyuncuların kendilerini geliştirmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtirken Kıvanç Tatlıtuğ’u örnek gösterdi. Tatlıtuğ’un kariyerine yatırım yapmak amacıyla Amerika’da eğitim aldığını hatırlatan İdiz’in sözleri, oyunculukta yeteneğin yanı sıra eğitimin ve disiplinli çalışmanın da önemini yeniden gündeme taşıdı.

NURSELİ İDİZ’DEN HANDE ERÇEL’E OYUNCULUK GÖNDERMESİ

Nurseli İdiz’e, “Hande Erçel sarışın olsa gençliğinizi oynamasını düşünür müsünüz?” sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, bu ihtimale sıcak bakmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Düşünmem. Çok güzel bir kız, hiçbir şey diyemem ama oyunculuğun fotomodellikle ya da modellikle bir ilgisi yok. Oyuncu olmak için emek göstermek lazım. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ; millet yazları gece kulüplerinde gezerken o gidip Amerika'da devamlı eğitim aldı. Genç oyuncuların buna yatırım yapması lazım.”

OYUNCULUKTA GÜZELLİK TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

İdiz’in açıklamalarında öne çıkan nokta, oyunculuk mesleğinin fiziksel görünüşten ibaret olmadığı düşüncesi oldu. Ünlü oyuncu, Hande Erçel’in güzelliğine yönelik olumlu ifadeler kullansa da modellik ile oyunculuğun farklı alanlar olduğunun altını çizdi.

Oyunculukta karakterin gerektirdiği duyguyu aktarabilmek, sahne hâkimiyeti kazanmak ve mesleki becerileri geliştirmek önemli unsurlar arasında yer alıyor. İdiz’in sözleri de genç oyuncuların yalnızca dış görünüşlerine değil, eğitimlerine ve oyunculuk yeteneklerine de yatırım yapmaları gerektiği görüşünü öne çıkardı.

KIVANÇ TATLITUĞ’U ÖRNEK GÖSTERDİ

Nurseli İdiz’in açıklamasında dikkat çeken bir diğer isim ise Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Ünlü oyuncu, Tatlıtuğ’un kariyerini geliştirmek için Amerika’da eğitim almasını örnek göstererek mesleki gelişimin önemine değindi.

İdiz’in değerlendirmesi, oyunculuk alanında kalıcı bir kariyer hedefleyen gençlerin kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiği düşüncesine dayanıyor. Eğitim, deneyim ve disiplinli çalışma, oyuncuların farklı rollerde başarılı olabilmeleri açısından önem taşıyor.

Hande Erçel hakkında yöneltilen soruyla başlayan açıklama, böylece oyunculuk mesleğinde güzellik ve eğitim arasındaki farkı tartışmaya açtı. İdiz’in sözlerinin nasıl karşılanacağı ise merak konusu oldu.