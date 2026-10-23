Hande Erçel 24 saatte reklamdan kazandığı para! Her gün neredeyse 1 milyon TL'ye yakın gelir

Oyunculuk kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hande Erçel'in dijital dünyadaki kazancı merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında gündeme gelen iddiaya göre Erçel, markaların reklam iş birlikleri kapsamında yalnızca bir günlük Instagram hikâyesi paylaşımı için yüz binlerce lira talep ediyor.

HANDE ERÇEL'İN 24 SAATLİK REKLAM ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, sosyal medyada da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun Instagram hesabındaki takipçi kitlesi, markaların reklam çalışmalarında kendisine yönelmesinde önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

Özellikle dijital platformlarda gerçekleştirilen tanıtımlar, ünlü isimler için önemli bir gelir kapısı hâline geldi. Erçel'in bir hikâye paylaşımı için istediği öne sürülen ücret de sosyal medya reklamlarının ulaştığı bütçeleri yeniden gündeme taşıdı.

KAZANCI GÜNDEM OLDU

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Hande Erçel'in sosyal medya gelirleri konuşuldu. Programda gündeme getirilen iddiaya göre oyuncu, Instagram hikâyelerinde 24 saat boyunca kalan tek bir reklam paylaşımı için 500 bin ila 700 bin TL arasında ücret talep ediyor.

Bu rakamlar, Erçel'in yalnızca bir günlük hikâye paylaşımından elde edebileceği öne sürülen gelirin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Ancak söz konusu ücretler iddia niteliği taşıyor; oyuncunun reklam anlaşmalarına ilişkin resmî olarak doğrulanmış bir kazanç açıklaması bulunmuyor.

SOSYAL MEDYA ÜNLÜLER İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİR KAPISI

Instagram, geniş takipçi kitlesine sahip oyuncular ve diğer tanınmış isimler için markalarla buluşulan önemli bir reklam alanına dönüştü. Ürün tanıtımları, hikâye paylaşımları ve sponsorlu içerikler aracılığıyla yapılan iş birlikleri, ünlülerin dijital dünyadaki kazançlarını da merak edilen konular arasına taşıyor.

Hande Erçel hakkında gündeme gelen bu iddia da sosyal medya reklamlarının ekonomik boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle yalnızca 24 saat yayında kalan bir paylaşım için yüz binlerce liralık ücret konuşulması, takipçilerin dikkatini çekti.