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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 15:25

Hande Erçel 24 saatte reklamdan kazandığı para! Her gün neredeyse 1 milyon TL'ye yakın gelir

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez sosyal medya üzerinden elde ettiği reklam geliriyle gündeme geldi. Instagram'da yalnızca 24 saat boyunca yayında kalan bir hikâye paylaşımı için talep ettiği öne sürülen 500 bin ila 700 bin TL arasındaki ücret, duyanları şaşırttı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Hande Erçel 24 saatte reklamdan kazandığı para! Her gün neredeyse 1 milyon TL'ye yakın gelir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 15:25

Oyunculuk kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hande Erçel'in dijital dünyadaki kazancı merak konusu oldu. 'de yayınlanan programında gündeme gelen iddiaya göre Erçel, markaların iş birlikleri kapsamında yalnızca bir günlük hikâyesi paylaşımı için yüz binlerce lira talep ediyor.

HANDE ERÇEL'İN 24 SAATLİK REKLAM ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan , sosyal medyada da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun Instagram hesabındaki takipçi kitlesi, markaların reklam çalışmalarında kendisine yönelmesinde önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

Hande Erçel 24 saatte reklamdan kazandığı para! Her gün neredeyse 1 milyon TL'ye yakın gelir

Özellikle dijital platformlarda gerçekleştirilen tanıtımlar, ünlü isimler için önemli bir gelir kapısı hâline geldi. Erçel'in bir hikâye paylaşımı için istediği öne sürülen ücret de sosyal medya reklamlarının ulaştığı bütçeleri yeniden gündeme taşıdı.

Hande Erçel 24 saatte reklamdan kazandığı para! Her gün neredeyse 1 milyon TL'ye yakın gelir

KAZANCI GÜNDEM OLDU

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Hande Erçel'in sosyal medya gelirleri konuşuldu. Programda gündeme getirilen iddiaya göre oyuncu, Instagram hikâyelerinde 24 saat boyunca kalan tek bir reklam paylaşımı için 500 bin ila 700 bin TL arasında ücret talep ediyor.

Hande Erçel 24 saatte reklamdan kazandığı para! Her gün neredeyse 1 milyon TL'ye yakın gelir

Bu rakamlar, Erçel'in yalnızca bir günlük hikâye paylaşımından elde edebileceği öne sürülen gelirin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Ancak söz konusu ücretler iddia niteliği taşıyor; oyuncunun reklam anlaşmalarına ilişkin resmî olarak doğrulanmış bir kazanç açıklaması bulunmuyor.

Hande Erçel 24 saatte reklamdan kazandığı para! Her gün neredeyse 1 milyon TL'ye yakın gelir

SOSYAL MEDYA ÜNLÜLER İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİR KAPISI

Instagram, geniş takipçi kitlesine sahip oyuncular ve diğer tanınmış isimler için markalarla buluşulan önemli bir reklam alanına dönüştü. Ürün tanıtımları, hikâye paylaşımları ve sponsorlu içerikler aracılığıyla yapılan iş birlikleri, ünlülerin dijital dünyadaki kazançlarını da merak edilen konular arasına taşıyor.

Hande Erçel 24 saatte reklamdan kazandığı para! Her gün neredeyse 1 milyon TL'ye yakın gelir

Hande Erçel hakkında gündeme gelen bu iddia da sosyal medya reklamlarının ekonomik boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle yalnızca 24 saat yayında kalan bir paylaşım için yüz binlerce liralık ücret konuşulması, takipçilerin dikkatini çekti.

 

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ETİKETLER
#gel konuşalım
#reklam
#ınstagram
#hande erçel
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