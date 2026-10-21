Eşref Rüya dizisiyle geniş bir izleyici kitlesi elde eden Çağatay Ulusoy, şimdilerd Prime Video’da yayınlanacak olan ‘Eşref Tek’ dizisi için setlere geri dönüyor. Kanal D’de yayınlanan geçtiğimiz dönemde de final vererek ekranlara veda eden Eşref Rüya, yeni oyuncuları ve yeni konusuyla izleyici karşısına çıkacak. Eşref Tek’in kadın başrol oyuncusunun da kim olacağı dizinin duyurulmasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Öyle ki sosyal medyada yer alan isimler gündeme tek tek gelirken yeni dizinin başrol kadın oyuncusu için nefesler tutuldu. Peki, Eşref Tek dizisi için gündemde yer alan isimlerden Esra Bilgiç mi, Hande Erçel mi, Sümeyye Aydoğan mı? Eşref Tek dizisinin kadın başrol oyuncusu olacak. İşte detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Eşref Tek'in başrol kadın oyuncusu kim olacak? Nefesler tutuldu: Esra Bilgiç mi, Hande Erçel mi, Sümeyye Aydoğan mı? Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı 'Eşref Tek' dizisinin kadın başrol oyuncusu için Esra Bilgiç, Hande Erçel ve Sümeyye Aydoğan gibi isimler öne çıkıyor. Çağatay Ulusoy, Prime Video'da yayınlanacak olan 'Eşref Tek' dizisiyle setlere dönüyor. Dizi, geçmişte Kanal D'de yayınlanan 'Eşref Rüya' dizisinin yeni oyuncular ve yeni konuyla izleyici karşısına çıkacak hali olacak. 'Eşref Tek' dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte Görkem Sevindik de rol alacak. Dizide Eşref karakteri daha ön planda tutulacak ve Eşref'in karanlık geçmişine odaklanılacak. Demet Özdemir'in yeni projede yer almayacağı belirtiliyor. Dizi, Ethem Özışık tarafından yazılacak ve Uluç Bayraktar yönetecek. Dizi toplamda 8 bölümden oluşacak ve Kasım ayında sete çıkması planlanıyor.

EŞREF TEK'İN BAŞROL KADIN OYUNCUSU KİM OLACAK?

Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen ‘Eşref Tek’ oyuncu kadrosuyla şimdiden gündemde yer alıyor. Çağatay Ulusoy ve Görkem Sevindik’in başrollerinde yer alan Eşref Tek dizisi izleyicisi karşısına çıkarken dizinin yeni sezonda kadın başrol oyuncusunun da kim olacağı merak ediliyor.

Dizi yapım aşamasında olduğundan konu hakkında yer alan iddialar izleyicinin dikkatini çekiyor. Öyle ki daha önce ‘Eşref Rüya’ dizisinde birlikte rol alan Çağatay Ulusoy ve Görkem Sevindik’in proje de tekrardan yer alması eski oyuncuların da geri dönüp dönmeyeceği konusunda merak ediliyor.

Ancak eski oyunculardan Eşref Tek dizisi için geri dönen birisi olmayacağı bu sefer dizi de Eşref’in hayatına derinlemesine yer verileceği için Eşref karakteri daha ön planda tutulacak. TimsBi yapım imzası taşıyan Eşref Tek dizisi, Eşref’in karanlık geçmişine mercek tutacak yapım olacak.

Ayrıca yeraltı dünyasında dengeleri değiştiren Kadir karakteri de kilit isimlerden biri oluyor. Hal böyle olunca da dizinin kadın başrol oyuncusunun kim olacağı hakkında detaylar da araştırılmaya başlandı. Eşref Rüya’da yer alan Demet Özdemir, yeni proje de yer almayacak.

Senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise usta isin Uluç Bayraktar’ın oturacağı dizi toplamda 8 bölümden oluşacak. Oyuncu çalışmaları için görüşmeler devam ederken Eşref Tek’in Kasım ayında sete çıkması planlanıyor. Sosyal medyada da Demet Özdemir’in kadın başrol olmamasıyla birlikte yeni kadın başrol oyuncusu için belirli isimler gündeme geliyor.

Özellikle de oynadıkları her rolde dikkatleri üzerine çeken ünlü isimler Esra Bilgiç, Hande Erçel ve Sümeyye Aydoğan, sıklıkla konuşulan isimler arasında yer alıyor. Şimdiden kadın başrol için nefesler tutulurken bu isimlerden kimin olacağı yakından takip ediliyor.

ESRA BİLGİÇ Mİ, HANDE ERÇEL Mİ, SÜMEYYE AYDOĞAN MI?

Başarılı oyuncular Esra Bilgiç, Hande Erçel ve Sümeyye Aydoğan’ın Eşref Tek dizisinde kadın başrol oyuncusu olarak adının geçmesi üzerine sosyal medya da oldukça hareketli geçen isimlerden oluyorlar. Öyle ki bu üç isim oynadığı karakterlerle sürekli gündemde yer alırken her birinin daha öncesinde bu tarz ağır rollerde bulunduğu yapımlar da bulunuyor.

Özellikle de Sümeyye Aydoğan’ın Çağatay Ulusoy ile ‘Gaddar’ dizisine birlikte rol aldığı bilinirken Esra Bilgiç’in ‘Ramo’, Hande Erçel’in ise ‘Halka’ dizisinde oynadıkları karakterleri gündeme geliyor. Eşref Tek dizisi için geri sayım başlarken yeni oyuncu kadrosunun da yavaş yavaş belli olacağı düşünülüyor.