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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 18:53

Eşref Tek yeni sezon hangi platformda yayınlanacak, ne zaman başlayacak?

Eşref Rüya'nın ardından merakla beklenen Eşref Tek projesinde çekim takvimi netleşti. Çağatay Ulusoy ve Görkem Sevindik'i yeniden bir araya getirecek yapımın sete çıkacağı tarih açıklanırken, yayın tarihi ve ilk sezon bölüm sayısı da merak konusu oldu.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Eşref Tek yeni sezon hangi platformda yayınlanacak, ne zaman başlayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 18:53

dizisinin ardından Eşref'in hikayesinin nasıl devam edeceğini araştıran izleyiciler, “ yeni sezon ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Dijital platform için hazırlanan Eşref Tek'in çekimlerinin kasım ayında başlaması planlanıyor. Başrolünde 'un yer alacağı projenin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

EŞREF TEK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşref Tek'in 'daki çekimlerinin 1 Kasım 2026 tarihinde başlaması planlanıyor. TİMS&B Productions imzası taşıyan projenin senaryosunu Ethem Özışık kaleme alırken yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturacak. Yapımın izleyiciyle buluşacağı tarih ise henüz duyurulmadı.

Eşref Tek yeni sezon hangi platformda yayınlanacak, ne zaman başlayacak?

Başrolde Eşref karakteriyle Çağatay Ulusoy yer alırken, Görkem Sevindik de Kadir karakteriyle projede bulunacak. İlk sezonunun 8 bölüm olarak planlandığı belirtilen yapım, televizyon dizisinin yeni sezonundan ziyade Eşref'in hikayesini sürdüren ayrı bir dijital proje olarak hazırlanıyor.

EŞREF TEK HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Eşref Tek'in üzerinden izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dijital platform için hazırlanan projenin ilk sezonunun 8 bölümden oluşması bekleniyor. Ancak bölümlerin yayın takvimi ve izleyiciyle buluşacağı kesin tarih henüz açıklanmadı.

Eşref Tek yeni sezon hangi platformda yayınlanacak, ne zaman başlayacak?

Eşref Tek'in Eşref Rüya'nın üçüncü sezonu olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Proje, doğrudan dizinin yeni sezonu olarak değil, Eşref'in hikayesini devam ettiren ayrı bir dijital yapım olarak hazırlanıyor. Çekimlerin başlamasıyla birlikte oyuncu kadrosu ve yayın takvimine ilişkin yeni ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Eşref Tek yeni sezon hangi platformda yayınlanacak, ne zaman başlayacak?
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#İstanbul
#çağatay ulusoy
#eşref rüya
#prime video
#Eşref Tek
#Medya
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