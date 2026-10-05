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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:44

Çağan Efe Ak Eşref Tek kadrosunda! Genç Eşref rolüyle geliyor

Eşref Rüya’nın ardından hazırlıkları başlayan Eşref Tek dizisinde genç Eşref’i oynayacak isim belli oldu. Çağatay Ulusoy’un hayat vereceği karakterin gençliğini Çağan Efe Ak hayat verecek. Genç oyuncunun Ulusoy’a benzerliği ise dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Çağan Efe Ak Eşref Tek kadrosunda! Genç Eşref rolüyle geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:44

’un başrolünde yer alacağı dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Eşref karakterinin geçmişine ve gençlik yıllarına odaklanacak yapımda, genç Eşref’i oynayacak isim de belli oldu. Daha 17 dizisinde Aras karakteriyle izleyici karşısına çıkan , bu kez Eşref’in gençliğine hayat verecek. Genç oyuncunun Çağatay Ulusoy’a olan benzerliği de sosyal medyada dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Çağan Efe Ak Eşref Tek kadrosunda! Genç Eşref rolüyle geliyor

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Eşref Tek dizisinde, Eşref karakterinin gençlik yıllarını Çağan Efe Ak'ın canlandıracağı açıklandı.
Çağatay Ulusoy'a fiziksel benzerliğiyle dikkat çeken Çağan Efe Ak, dizide Eşref'in gençliğini oynayacak.
Eşref'in geçmişindeki önemli isimlerden biri olan Kadir karakterini Görkem Sevindik canlandıracak.
Dizinin senaryosunu Ethem Özışık yazarken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.
8 bölümlük yapımın 1 Kasım'da sete çıkması planlanıyor.
Dizi, Eşref'in yeraltı dünyasına nasıl adım attığına ve Kadir'le kurduğu güç birliğine odaklanacak.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

EŞREF TEK’TE GENÇ EŞREF’İ ÇAĞAN EFE AK OYNAYACAK

Eşref Tek dizisinde Eşref’in gençlik yıllarına Çağan Efe Ak hayat verecek. Genç oyuncu, dizide Çağatay Ulusoy’un oynadığı Eşref karakterinin geçmişine uzanan hikâyede izleyici karşısına çıkacak. Eşref’in gençlik döneminde yaşadığı olayların ve karakterinin nasıl şekillendiğinin dizide önemli bir yer tutması bekleniyor. Çağan Efe Ak’ın performansı da şimdiden dizinin merak edilen detayları arasında yer alıyor.

Çağan Efe Ak Eşref Tek kadrosunda! Genç Eşref rolüyle geliyor

ÇAĞAN EFE AK’IN GENÇ EŞREF PERFORMANSI MERAKLA BEKLENİYOR!

Çağan Efe ak, bu sezon ekranlarında yayınlanan daha 17 dizisindeki Aras karakteriyle dikkat çekti. Dizinin ilk bölümünün Youtube’da 13 milyonu aşkın izlenmeye ulaşmasıyla genç oyuncunun performansı da öne çıkan detaylardan biri oldu. Ak’ın Eşref Tek’te genç Eşref rolünü üstlenecek olması ise ayrı bir merak yarattı. Genç oyuncunun Çağatay Ulusoy’a olan fiziksel benzerliği daha önce de izleyicilerin dikkatini çekmiş, sosyal medyada ikili için “Çağantay” yorumları yapılmıştı. Ak da verdiği bir röportajda kendisini Ulusoy’a biraz benzettiğini söylemişti.

Çağan Efe Ak Eşref Tek kadrosunda! Genç Eşref rolüyle geliyor

Şimdi gözler, Eşref’in gençlik yıllarını ekrana taşıyacak olan Çağan Efe Ak’ın performansına çevrildi. Ak’ın hem oyunculuğu hem de Ulusoy’la olan benzerliği sayesinde aynı karakterin farklı dönemlerini nasıl birbirine bağlayacağı dizinin merak edilen ayrıntılarından biri olacak.

Çağan Efe Ak Eşref Tek kadrosunda! Genç Eşref rolüyle geliyor

EŞREF TEK’TE YENİ DÖNEM İÇİN HAZIRLIKLAR HIZLANDI

Eşref Rüya’nın ardından Eşref’in geçmişine odaklanacak Eşref Tek için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy yer alırken, Eşref’in geçmişindeki önemli isimlerden Kadir’i ise oynayacak. Sevindik’in yeniden Ulusoy’la aynı projede buluşması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Çağan Efe Ak Eşref Tek kadrosunda! Genç Eşref rolüyle geliyor

Dizinin oyuncu kadrosuna son olarak genç Eşref için Çağan Efe Ak katıldı. Ak’ın seçilmesinde Çağatay Ulusoy’a olan fiziksel benzerliğinin de dikkat çektiği belirtiliyor. Böylece dizide Eşref’in gençlik yıllarını ve geçmişte yaşadığı önemli dönüm noktalarını izleyeceğimiz kadro tarafındaki bir detay daha netleşmiş oldu. 

Çağan Efe Ak Eşref Tek kadrosunda! Genç Eşref rolüyle geliyor

Ethem Özışık’ın senaryosunu yazdığı, Uluç Bayraktar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 8 bölümlük dizinin 1 Kasım’da sete çıkması planlanıyor. Yapım, Eşref’in yeraltı dünyasına nasıl adım attığına ve Kadir’le kurduğu güç birliğine odaklanacak.

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#çağan efe ak
#Medya
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