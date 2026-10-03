Eşref Tek ne zaman başlıyor? Eşref Tek hangi platformda yayınlanacak?

Eşref Rüya’nın ardından izleyicileri heyecanlandıran yeni proje duyuruldu. TİMS&B imzalı Eşref Tek, Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı dizi dijital platformda izleyiciyle buluşacak. Yapımın ilk afişi “Her efsanenin bir başlangıcı vardır” notuyla paylaşılırken, afişte Çağatay Ulusoy’a yer verilmesi dikkat çekti. Duyurunun ardından Eşref Tek’in ne zaman başlayacağı ve hangi platformda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Eşref Tek ne zaman başlayacak? Eşref Tek hangi platformda yayınlanacak? Eşref Tek yeniden mi başlıyor?

EŞREF TEK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya’nın ekran macerasını tamamlamasının ardından izleyicileri heyecanlandıran yeni proje Eşref Tek oldu. 10 Haziran’da 47. bölümüyle ekranlara veda eden dizinin ardından TİMS&B Productions, yeni yapımı dikkat çeken bir duyuruyla açıkladı. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın imzasını taşıyan yapım için “Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır” ifadeleri kullanıldı.

1 Kasım'da sete çıkacağı duyurulan Eşref Tek’in ne zaman başlayacağı sorusu izleyicilerin gündemine oturdu. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı yeni yapımın kesin yayın tarihi ise henüz paylaşılmadı.

Eşref Tek’in hangi gün ve tarihte izleyici karşısına çıkacağı bilinmiyor. Eşref Rüya’yı takip eden izleyiciler ise yeni yapımın yayın tarihine ilişkin yapılacak açıklamayı bekliyor.

EŞREF TEK HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

TİMS&B, bu kez yeni projesi Eşref Tek ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımın Prime Video’da yayınlanacağı duyurulurken, proje daha ilk açıklamayla birlikte merak uyandırdı. “Her efsanenin bir başlangıcı vardır” notuyla paylaşılan ilk afişte başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un yer alması dikkat çekti.

Eşref Tek dizisi Prime Video dijital platformunda izleyiciyle buluşacağı kesinleşirken, yayın tarihine ilişkin net bir açıklama bulunmuyor. Dizinin yayın tarihi ve diğer ayrıntılar açıklandıkça Eşref Tek ile ilgili merak edilen soruların yanıtları da netleşecek. Diziyle ilgili gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.