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Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 21:51

Eşref Tek ne zaman başlıyor? Eşref Tek hangi platformda yayınlanacak?

Eşref Rüya’nın ardından Eşref Tek heyecanı başladı. TİMS&B’nin yeni projesi Eşref Tek, Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer alacağı dizi izleyiciyle buluşacak. “Her efsanenin bir başlangıcı vardır” notuyla duyurulan yapımın ilk afişinde Çağatay Ulusoy yer aldı. Peki, Eşref Tek ne zaman başlayacak? Eşref Tek hangi platformda yayınlanacak? Eşref Tek yeniden mi başlıyor?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Eşref Tek ne zaman başlıyor? Eşref Tek hangi platformda yayınlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 21:51

’nın ardından izleyicileri heyecanlandıran yeni proje duyuruldu. TİMS&B imzalı , ’un başrolünde yer aldığı dizi dijital platformda izleyiciyle buluşacak. Yapımın ilk afişi “Her efsanenin bir başlangıcı vardır” notuyla paylaşılırken, afişte Çağatay Ulusoy’a yer verilmesi dikkat çekti. Duyurunun ardından Eşref Tek’in ne zaman başlayacağı ve hangi platformda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Eşref Tek ne zaman başlayacak? Eşref Tek hangi platformda yayınlanacak? Eşref Tek yeniden mi başlıyor?

EŞREF TEK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya’nın ekran macerasını tamamlamasının ardından izleyicileri heyecanlandıran yeni proje Eşref Tek oldu. 10 Haziran’da 47. bölümüyle ekranlara veda eden dizinin ardından TİMS&B Productions, yeni yapımı dikkat çeken bir duyuruyla açıkladı. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın imzasını taşıyan yapım için “Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır” ifadeleri kullanıldı.

Eşref Tek ne zaman başlıyor? Eşref Tek hangi platformda yayınlanacak?

1 Kasım'da sete çıkacağı duyurulan Eşref Tek’in ne zaman başlayacağı sorusu izleyicilerin gündemine oturdu. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı yeni yapımın kesin yayın tarihi ise henüz paylaşılmadı. 

Eşref Tek ne zaman başlıyor? Eşref Tek hangi platformda yayınlanacak?

Eşref Tek’in hangi gün ve tarihte izleyici karşısına çıkacağı bilinmiyor. Eşref Rüya’yı takip eden izleyiciler ise yeni yapımın yayın tarihine ilişkin yapılacak açıklamayı bekliyor.

EŞREF TEK HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

TİMS&B, bu kez yeni projesi Eşref Tek ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımın ’da yayınlanacağı duyurulurken, proje daha ilk açıklamayla birlikte merak uyandırdı. “Her efsanenin bir başlangıcı vardır” notuyla paylaşılan ilk afişte başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un yer alması dikkat çekti.

Eşref Tek ne zaman başlıyor? Eşref Tek hangi platformda yayınlanacak?

Eşref Tek dizisi Prime Video dijital platformunda izleyiciyle buluşacağı kesinleşirken, yayın tarihine ilişkin net bir açıklama bulunmuyor. Dizinin yayın tarihi ve diğer ayrıntılar açıklandıkça Eşref Tek ile ilgili merak edilen soruların yanıtları da netleşecek. Diziyle ilgili gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

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#çağatay ulusoy
#eşref rüya
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#Eşref Tek
#TIMS&B
#Mavi Kadin
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