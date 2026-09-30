Eşref Rüya neden final olmuştu? Eşref Tek ne anlatacak? Eşref tek başrolü kim olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya'nın final yapmasının ardından neden final yaptığı merak edilmişti. Şimdi ise bir döneme damga vuran Eşref Tek, dizi olarak geri dönüyor.

EŞREF RÜYA NEDEN FİNAL OLMUŞTU?

Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya, ilk bölümünden itibaren büyük ilgi görmüştü. "Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz! Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur" ifadeleri ile veda edilmişti.

Eşref Rüya dizisi, Eşref Rüya 10 Haziran tarihinde 47. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Şimdi ise Eşref Tek olarak ekranlara geri dönüyor.

EŞREF TEK NE ANLATACAK?

Bir döneme damga vuran Eşref Tek şimdi ise dizi olarak geri dönüyor. Suç dünyasında zirvede olmadığı dönemlerin anlatılacağı dizi için bekleyiş sürüyor.

Eşref'in bu zamanlara gelmeden önce yaşadığı hikayeleri konu alacak. Çocukluk aşkı olan Rüya'yı bulmak ile başlayan hikayede yolu Kıbrıs'ta Kadir ile kesişiyor.

EŞREF TEK BAŞROLÜ KİM OLACAK?

Eşraf Rüya'nın başrolünde olan Çağatay Ulusoy şimdi de Eşref Tek'in başrolünü oynayacak. Eşref Rüya ile adından söz ettiren isim ekranlara Eşref Tek dizisi ile dönecek.

EŞREF TEK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Tek dizisinin yayın tarihi henüz belli olmazken Prime Video üzerinden yayınlanacağı öğrenildi. Ekranların sevilen ismi Eşref Tek ile geri dönüyor. Seyirciler Prime Video üzerinden diziyi seyredebilecek.