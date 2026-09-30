Eşref Tek'in oyuncu kadrosuna ilişkin belirsizlikler sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Çağatay Ulusoy'un projede yer alıp almayacağı ve Demet Özdemir'in diziden ayrılıp ayrılmadığı konusunda henüz netleşmeyen noktalar bulunurken, izleyiciler yapımdan gelecek resmi açıklamaları bekliyor. Peki Eşref Tek dizisinde Çağatay Ulusoy olacak mı? Eşref Tek dizisinde Demet Özdemir yok mu?

EŞREF TEK DİZİSİNDE ÇAĞATAY ULUSOY OLACAK MI?

Geniş bir izleyici kitlesi bulunan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni projesi ‘Eşref Tek’ ile yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolünde yer alacak olan Ulusoy’un üstleneceği karakter ve yapımın hikâyesine ilişkin ayrıntılar şimdiden büyük merak uyandırdı.

EŞREF TEK DİZİSİNDE DEMET ÖZDEMİR YOK MU?

Demet Özdemir'in projedeki durumuna ilişkin ortaya çıkan iddialar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, oyuncunun dizide bulunup bulunmayacağına dair kesin bilgi için resmi açıklama bekleniyor.

EŞREF TEK DİZİSİNDE KİMLER ROL ALACAK?

‘Eşref Rüya’ dizisinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Görkem Sevindik, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin ve Ceren Benderlioğlu gibi isimler aynı kadroda buluşmuştu. Şimdi ise ‘Eşref Tek’ adıyla gündeme gelen yeni projede hangi oyuncuların yer alacağı merak konusu oldu.

Özellikle hikâyenin merkezinde Eşref Tek karakterinin bulunacağı iddiaları, izleyicilerin dikkatini yeniden Çağatay Ulusoy’a çevirdi. Ünlü oyuncunun yeni projede bir kez daha Eşref karakterine hayat verip vermeyeceği henüz netlik kazanmazken, dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

PRIME VIDEO'DA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

TİMS&B Productions imzasını taşıyan yeni dizi, televizyon ekranları yerine dijital yayın platformunda izleyici karşısına çıkacak.

Prime Video üzerinden yayınlanması planlanan yapım için geri sayım sürerken, dizinin yayın takvimi ve oyuncu kadrosuyla ilgili merak edilen ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.