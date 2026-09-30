Eşref Tek dizisine Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek isim belli oldu! Görkem Sevindik ile başrol paylaşacak

Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen “Eşref Tek”, oyuncu kadrosuyla şimdiden gündemde. Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstleneceği dizide Görkem Sevindik’in de önemli bir rolle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Böylece iki başarılı oyuncu aynı projede buluşmuş olacak.

EŞREF TEK DİZİSİNDE ÇAĞATAY ULUSOY VE GÖRKEM SEVİNDİK BULUŞUYOR

Çağatay Ulusoy, yeni projesi “Eşref Tek” ile ekran yolculuğuna devam edecek. Oyuncunun dizinin başrol karakterine hayat vereceği belirtilirken, karşısında ise Görkem Sevindik yer alacak. Sevindik’in de başrol kadrosunda bulunmasıyla birlikte dizinin oyuncu kadrosu için dikkat çeken bir isim daha netleşmiş oldu. İki oyuncunun hikâye içerisindeki karakterlerinin nasıl bir ilişki içinde olacağı ise dizinin yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak.

GÖRKEM SEVİNDİK DE KADRODA

Görkem Sevindik daha önce “Eşref Rüya” dizisinin oyuncu kadrosunda da yer almıştı. Şimdi ise “Eşref Tek” projesinde Çağatay Ulusoy ile aynı başrol kadrosunda buluşacağı açıklandı. Oyuncunun yeni dizide üstleneceği karakterle ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmazken, Sevindik’in projede önemli bir konumda bulunacağı belirtiliyor. Çağatay Ulusoy ile aynı yapımda yer alacak olması da dizinin oyuncu kadrosuna yönelik ilgiyi artırdı.

EŞREF RÜYA'DAN SONRA YENİ PROJE

“Eşref Rüya” dizisinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Görkem Sevindik, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin ve Ceren Benderlioğlu gibi isimler aynı kadroda buluşmuştu. Yeni proje “Eşref Tek” ile birlikte Çağatay Ulusoy ve Görkem Sevindik yeniden aynı yapımda izleyici karşısına çıkacak. Dizinin hikâyesi ve karakterleriyle ilgili ayrıntılar ise merakla bekleniyor.

DEMET ÖZDEMİR DİZİDE OLACAK MI?

“Eşref Tek” gündeme geldiğinden bu yana Demet Özdemir’in projede yer alıp almayacağı da merak ediliyordu. Özdemir’in adı daha önce yapımla birlikte anılsa da dizinin açıklanan başrol kadrosunda Çağatay Ulusoy ve Görkem Sevindik bulunuyor.

Bu nedenle gözler, dizinin diğer oyuncularının kimler olacağına çevrildi. Yapımın genişleyen kadrosuyla ilgili yeni isimlerin önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

TİMS&B PRODUCTİONS İMZASI TAŞIYOR

TİMS&B Productions imzası taşıyan “Eşref Tek”, televizyon ekranları yerine dijital platform Prime Video’da izleyiciyle buluşacak. Başrolünde Çağatay Ulusoy ve Görkem Sevindik’in yer alacağı yapım, oyuncu kadrosunun yanı sıra hikâyesiyle de merak ediliyor. Dizinin yayın tarihi ve diğer oyuncularına ilişkin ayrıntıların açıklanması bekleniyor.

