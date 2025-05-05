Mahkemeden Nurseli İdiz kararı! Tüm komşuları şikayet etti

Kınalı Kar, Hayat Bilgisi, Ömre Bedel, Yalan Dünya Şahsiyet gibi yapımlarda rol alan Nurseli İdiz, geçtiğimiz kasım ayında komşularıyla mahkemelik oldu. İdiz'in pencereden sandalye atıp apartman sakinlerine hakaretler ettiği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, yeterli delil olmadığı için davayı reddetti.

BİNA SAKİNLERİ NURSELİ İDİZ'DEN ŞİKAYETÇİ

Nurseli İdiz, geçtiğimiz kasım ayında İstanbul'da oturduğu apartman dairesinde komşularıyla tartışma yaşamış ve mahkemelik olmuştu. Apartman sakinleri oyuncunun sıklıkla çöp ve alkol şişelerini merdivenden aşağı attığını iddia ederken, ayrıca ünlü oyuncunun pencereden sokağa sandalye fırlatıp komşularının kapılarına vurarak uygunsuz sözler sarf ettiği de söylendi.

NURSELİ İDİZ'E MAHKEMEDEN SEVİNDİREN HABER

Nurseli İdiz'in ev sahibi, yaşanan olayların ardından tahliye davası açtı. Mahkeme geçtiğimiz haftalarda İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı. Nurseli İdiz'in şikayete konu olan unsurlara ait yeterli delilin bulunmadığı gerekçesiyle ev sahibinin açmış olduğu dava reddedildi.