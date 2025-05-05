Mahkemeden Nurseli İdiz kararı! Tüm komşuları şikayet etti

Komşularının rahatsız olmasının ardından ev sahibi tarafından tahliye davası açılan Nurseli İdiz'e mahkemeden sevindiren haber geldi. Nurseli İdiz'in pencereden sokağa sandalye fırlattığı iddia edilirken, mahkeme açılan davayı reddetti.
Kınalı Kar, Hayat Bilgisi, Ömre Bedel, Yalan Dünya Şahsiyet gibi yapımlarda rol alan Nurseli İdiz, geçtiğimiz kasım ayında komşularıyla mahkemelik oldu. İdiz'in pencereden sandalye atıp apartman sakinlerine hakaretler ettiği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, yeterli delil olmadığı için davayı reddetti.
Nurseli İdiz, geçtiğimiz kasım ayında İstanbul'da oturduğu apartman dairesinde komşularıyla tartışma yaşamış ve mahkemelik olmuştu. Apartman sakinleri oyuncunun sıklıkla çöp ve alkol şişelerini merdivenden aşağı attığını iddia ederken, ayrıca ünlü oyuncunun pencereden sokağa sandalye fırlatıp komşularının kapılarına vurarak uygunsuz sözler sarf ettiği de söylendi.
Nurseli İdiz'in ev sahibi, yaşanan olayların ardından tahliye davası açtı. Mahkeme geçtiğimiz haftalarda İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı. Nurseli İdiz'in şikayete konu olan unsurlara ait yeterli delilin bulunmadığı gerekçesiyle ev sahibinin açmış olduğu dava reddedildi.