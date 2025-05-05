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 | Dilek Ulusan

Mahkemeden Nurseli İdiz kararı! Tüm komşuları şikayet etti

Komşularının rahatsız olmasının ardından ev sahibi tarafından tahliye davası açılan Nurseli İdiz'e mahkemeden sevindiren haber geldi. Nurseli İdiz'in pencereden sokağa sandalye fırlattığı iddia edilirken, mahkeme açılan davayı reddetti.

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Mahkemeden Nurseli İdiz kararı! Tüm komşuları şikayet etti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 09:54

Kınalı Kar, Hayat Bilgisi, Ömre Bedel, Yalan Dünya Şahsiyet gibi yapımlarda rol alan Nurseli İdiz, geçtiğimiz kasım ayında komşularıyla mahkemelik oldu. İdiz'in pencereden sandalye atıp apartman sakinlerine hakaretler ettiği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, yeterli delil olmadığı için davayı reddetti.

BİNA SAKİNLERİ NURSELİ İDİZ'DEN ŞİKAYETÇİ

Nurseli İdiz, geçtiğimiz kasım ayında İstanbul'da oturduğu apartman dairesinde komşularıyla tartışma yaşamış ve mahkemelik olmuştu. Apartman sakinleri oyuncunun sıklıkla çöp ve alkol şişelerini merdivenden aşağı attığını iddia ederken, ayrıca ünlü oyuncunun pencereden sokağa sandalye fırlatıp komşularının kapılarına vurarak uygunsuz sözler sarf ettiği de söylendi.

Mahkemeden Nurseli İdiz kararı! Tüm komşuları şikayet etti

NURSELİ İDİZ'E MAHKEMEDEN SEVİNDİREN HABER

Nurseli İdiz'in ev sahibi, yaşanan olayların ardından tahliye davası açtı. Mahkeme geçtiğimiz haftalarda İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı. Nurseli İdiz'in şikayete konu olan unsurlara ait yeterli delilin bulunmadığı gerekçesiyle ev sahibinin açmış olduğu dava reddedildi.

Mahkemeden Nurseli İdiz kararı! Tüm komşuları şikayet etti
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Sıkça Sorulan Sorular

NURSELİ İDİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
6 Ekim 1960 doğumlu Nurseli İdiz, . Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan sanatçı, Kınalı Kar dizisiyle popülerlik kazandı.
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